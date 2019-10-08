В Подмосковье неизвестные связали и ограбили жильцов коттеджа

В подмосковном городе Подольск трое неизвестных в балаклавах ограбили коттедж и связали семью, проживающую в нем. Среди пострадавших оказались 80-летняя пенсионерка и 11-летний ребенок.

Злоумышленники проникли в дом через открытую дверь, где на первом этаже угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет связали пожилую женщину.

Позже неизвестные прошли на второй этаж коттеджа, где заставили еще одну обитательницу дома открыть сейф. Оттуда злоумышленники открыто похитили 3000 долларов США, ювелирные изделия, после чего связали женщину и 11-летнего сына пострадавшей. После этого неизвестные скрылись в неизвестном направлении.

На данный момент устанавливается сумма ущерба. Полиция занимается розыском преступников. Также известно, что коттедж системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией не оборудован, сообщили KP.RU собственные источники.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на западе Москвы неизвестные ограбили бизнесмена на 9,4 млн рублей. У мужчины украли крупную сумму денег, ноутбук и кошелек.