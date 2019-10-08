В Москве подросток арендовал и разобрал каршеринговое авто на запчасти

Курьезный случай произошел утром 15 сентября в Москве. Предприимчивый 17-летний Даниил К. умудрился арендовать автомобиль Volkswagen Polo через приложение для каршеринга "Делимобиль". Просто покататься пареньку было мало и он решил совместить приятное с прибыльным. Укатил из Коммунарки, где арендовал машину, в поселение Роговское и на улице Заречной начал эту машину неспешно разбирать и продавать на запчасти.

"В период с 15 по 17 сентября юноша умудрился снять с арендованного Volkswagen запчатей на несколько сотен тысяч рублей. Все снятые детали он продал неустановленному лицу, которое сейчас разыскивается. А на предприимчивого Даниила возбуждено уголовное дело, ведь своими действиями он нанес ООО «Каршеринг Руссия» ущерб на сумму 289 тысяч рублей", - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Полицией возбуждено уголовное дело по части 3 стати 158 УК РФ - кража в крупном размере.