России могут ужесточить спортивные санкции

КОШМАР ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В среду, 9 октября, заканчиваются три недели, данные Всемирным антидопинговым агенством (ВАДА), за которые российская сторона должна дать объяснения по поводу «фальсификации базы данных» допинг-проб, хранившихся в Московской антидопинговой лаборатории еще с Олимпиады в Сочи. Если ответ не будет убедительным, то может быть запущена процедура новых санкций, которая повлечет за собой новую дисквалификацию Российского антидопингового агенства (РУСАДА). Если это случиться, то Россия вновь не сможет принимать у себя международные соревнования, а наши спортсмены на двух ближайших Олимпиадах (Токио-2020 и Пекин-2022) опять, в лучшем случае, будут выступать под белым флагом.

ЧТО ЗА БАЗА ДАННЫХ

В ноябре 2017 года ВАДА объявила о получении нелегальной базы данных из Московской антидопинговой лаборатории. Предположительно она был скачена через интернет бежавшими за границу ее бывшими сотрудниками - Григорием Родченковым и его заместителями.

ВАДА, для восстановления в правах РУСАДА, потребовала соблюсти несколько условий. Среди них — легальная передача базы данных, вместе с замороженными допинг-пробами.

В конце 2018 года комиссары ВАДА не смогли получить обещанные файлы и образцы анализов. Лаборатория была опечатана СК в связи с уголовным делом по этому допинг-скандалу. Но 11 января 2019 года базу данных все же передали.

А в сентябре 2019 года ВАДА заявила, что первоначальная нелегальная база не сходится с официальной. Мол, в ней слишком много несовпадений. Как такое могло произойти? - на этот вопрос и должна была ответить российская сторона.

КТО НАХИМИЧИЛ С БАЗОЙ?

Министр спорта Павел Колобков, к чьему ведомству и относится Московская антидопиновая лаборатория, три недели назад заявил, что все несоответствия в базе «будут выяснять эксперты в сфере цифровых технологий от обеих сторон». Что там нашли компьютерщики — пока тоже не известно.

Но тучи сгущаются. Любопытно, что громче всех бьет тревогу глава РУСАДА Юрий Ганус, который на прошлой неделе написал открытое письмо (он есть на официальном сайте РУСАДА), в котором чуть ли не обвинил Олимпийский комитет России и другие российские спортивные власти в торможении процесса выхода из кризиса.

«УЕДЕМ ИЗ РОССИИ»

Словом, конфликт существует не только с ВАДА, но и внутри России. С одной стороны это различные спортивные структуры — Минспорта, ОКР, частично федерации по видам спорта. С другой — независимая теперь РУСАДА, плюс сами спортсмены, оказавшиеся в заложниках этой ситуации. Например наша ведущая легкоатлетка, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене на днях заявила, что если РУСАДА вновь дисквалифицируют, то она уедет из России...

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава РУСАДА Юрий ГАНУС - «КП»: Нас ждет десять лет изоляции

- Ваше открытое письмо - это уже своеобразный жест отчаяния?

- Мое письмо — это обращение к людям, чтобы они начали менять подход к этой ситуации. Я ранее не один раз заявлял, что база должна быть аутентичной. Говорил о качестве предоставляемой базы. Она должна соответствовать требованиям. Никаких изменений.

Мы же видим, что изменения в базе говорят о том, что были мотивы, а если были мотивы, то они не направлены на защиту чистого спорта.

-Может быть, действительно там такая информация, которую стоит скрыть? Говорили, что информация об Олимпиаде в Сочи может быть…

- Могут быть разные результаты, не только в Сочи.

- Это же престиж страны — домашняя Олимпиада...

- Престиж страны сейчас рушится. Вы сейчас на минутку представьте — еще четыре года и две Олимпиады, это будет десять лет в изоляции...