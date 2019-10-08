2019-10-08T15:37:48+03:00
В мире

В Германии мигрант устроил ДТП: ранено семнадцать человек

Мужчина для этого угнал грузовик
Ольга МАТЫС
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32-летний мигрант из Сирии угнал грузовик и направил его на несколько легковых автомобилей32-летний мигрант из Сирии угнал грузовик и направил его на несколько легковых автомобилейФото: REUTERS
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В немецком городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), 32-летний мигрант из Сирии угнал грузовик и направил его на несколько легковых автомобилей, стоявших у светофора. Он успел протаранить восемь машин, когда грузовик наконец заглох.

По счастливой случайности никто из сидевших в авто людей не погиб, однако семнадцать человек получили различные ранения. Один из пострадавших находится в больнице в критическом состоянии. Подозреваемый был арестован, он получил легкие травмы.

Очевидцы рассказывают, что при задержании сириец яростно сопротивлялся и несколько раз выкрикнул фразу «Аллах акбар». Мигрант пока отказывается давать показания. Но известно, что он приехал в Германию четыре года назад, а 1 октября у него истек срок разрешения на пребывание в стране. Задним числом выяснилось, что задержанный хорошо знаком германской полиции. На нем висят такие преступления, как нанесение побоев, кража, владение наркотиками.

По сообщению телеканала ZDF, хотя ранее сириец не был замечен в связях с исламистами, власти рассматривают совершенный им наезд как террористический акт.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Наезды-теракты

-14 июня 2016 года в Ницце примкнувший к организации «Исламское государство» (ИГ) выходец из Туниса на тяжелом грузовике наехал на толпу людей, наблюдавших за праздничным салютом в честь Дня взятия Бастилии. Под колесами погибло 86 человек, более трехсот оказались ранены. Нападавший был ликвидирован силами спецназа.

-19 декабря 2016 года в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибло 11 человек, еще 50 получили травмы разной степени тяжести. Ответственность на себя взяло ИГ.

-17 августа 2017 года в Барселоне 13 человек погибли и еще более сотни пострадали из-за намеренного наезда на пешеходов. В тот же день в Каталонии, в городе Камбрильс, был осуществлен второй террористический наезд. В общей сложности погибли 16 человек. Организаторами терактов выступило все то же ИГ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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