Кот-"мотылек" полюбился пользователям Twitter

Twitter аккаунт с говорящим названием Happy Cats Club опубликовал видео, быстро ставшее вирусным. На нем снято, как кот, вцепившийся когтями в висящую на потолке люстру, расслабленно висит на ней в течении тридцати секунд, не демонстрируя никаких признаков дискомфорта.

Пользователи twitter сразу окрестили кота "мотыльком" за тягу к свету.

Кот-"мотылек" покорил пользователей Сети.Видео с котом-мотыльком стало вирусным

"Когда ты мотылек, который переродился в кота" - пишет в комментариях @shadowcatdubai.

"Этот кот — душа вечеринки!" — добавил пользователь @SandersNaeem.

За короткий промежуток времени видео с «котом-мотыльком» посмотрели более 2,5 миллиона раз, лайкнули 183 тысячи человек и прокомментировали почти полторы тысячи пользователей соцсети Twitter.

Желание покачаться на люстре, как выяснилось, свойственно не только людям из комедийных фильмов. Этот кот не смог преодолеть соблазн и с успехом продемонстрировал, как надо это делать. И получать удовольствие.