Сборная России выиграла Чемпионат Европы по танцам с собаками

Следующее первенство Старого Света пройдет в России в 2020 году. Президент РКФ Владимир Голубев рассказал о подготовке к домашнему для России турниру, а также о том, что необходимо сделать, чтобы победы наших сборных по кинологическим видам спорта стали регулярными.

В Италии завершился открытый чемпионат Европы по танцам с собаками. Сборная России одержала победу в командном зачете в обеих дисциплинах, существующих в этом вида спорта – движении рядом под музыку (человек и собака работают рядом, как единое целое, большое значение имеет синхронность движений), а также фристайле (свободное движение под музыку, собака работает на любом расстоянии от человека, оценивается управляемость собаки).

Российская команда изначально считалась фаворитом турнира – этот вид спорта у нас в стране активно развивается, несмотря на то, что танцы с собаками как элемент шоу появились на рубеже 80-90-х годов прошлого века, а как официальный международно-признанный вид спорта едва ли насчитывают 20 лет.

Причем, у наших спортсменов (точнее, спортсменок – наша сборная сплошь состоит из представительниц прекрасного пола) есть «фишка» (это помимо красоты), которая выгодно отличает их других команд. Дело в том, что наши девушки очень любят (и умеют) работать с собаками крупных пород. Вот и в этот раз на фоне традиционно правящих бал в этом виде спорта бордер-колли наша команда удивила и порадовала зрителей (и, главное, судей) работой со швейцарской овчаркой, малинуа и ротвейлером! И «фишка» вновь принесла успех – вице-чемпионами Европы стали Полина Ильина и малинуа Илим (в движении под музыку рядом) и Илона Трепова и ротвейлер Маша (во фристайле). Еще одну медаль - бронзовую - в копилку команды принесли Тамила Бутримова и бордер-колли Илай (Фристайл).

Российская команда изначально считалась фаворитом турнира. Фото: пресс-служба Российской кинологической федерации

Это не все награды, которые вручались российским спортсменам в этот теплый итальянский день. Полина Ильина за многочисленные спортивные заслуги получила из рук Президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева Золотой значок РКФ. После церемонии награждения глава РКФ ответил на вопросы КП.

- Как оцениваете результат сборной и что сказали спортсменкам?

- Это большое достижение, девчонки молодцы. Но работа продолжается – самое интересное и сложное впереди. Девушки, будучи профессиональными спортсменами, знают, что каждый турнир – это стартовая площадка для покорения следующей высоты.

- И ею станет следующий чемпионат Европы, который пройдет в России. Сможем провести лучше итальянцев?

- Нет сверхзадачи провести турнир лучше, чем итальянцы или кто либо еще. Наша цель – провести соревнования на высоком уровне. Так, чтобы у спортсменов остались хорошие впечатления от нашей страны в целом и от организации чемпионата, в частности. Чтобы все получилось, мы проведем большую работу, и она уже началась.

- Сможем выступить лучше, чем сегодня?

- Мы должны создать условия, при которых такие победы будут восприниматься не как подвиг, а как должное. Чтобы спортсменов топ-уровня и отлично подготовленных собак было больше, нужно, чтобы кинологическим спортом занималось как можно больше людей. А для этого необходимо создать условия.

- Как вы сами это видите?

У нас должны быть кинодромы, тренировочные центры, кинологические школы – вся инфраструктура, которая будет готовить людей к счастливой жизни с их собаками. Все это было у наших подростков в советское время, которое очень многое давало молодежи. Кто хотел – тот брал. Сейчас хотят очень многие, а взять – негде. Значит, нужно создать.

- Есть ли уже конкретные планы?

Да, мы хотим создать недалеко от Москвы большой кинологический центр, если угодно, город собак, где можно было бы проводить выставки собак и чемпионаты по кинологическим видам спорта, где могли бы тренироваться сборные команды страны, где все желающие могли бы пройти курс обучения либо повышения квалификации в области кинологии. Такого пока нет нигде в мире, за исключением, возможно двух стран.

- Как идет работа по созданию в населенных пунктах площадок для выгула собак?

- Эта работа началась совсем недавно. Есть вполне объективные сложности. К примеру, как быстро создать площадку для выгула собак, если их создание не предусмотрено генпланом развития города? Конечно, в Генплан можно внести изменения, но это отдельная большая работа, на которую уйдет много времени.

- Что необходимо делать, чтобы человек более ответственно относился к домашним животным? Хотя бы обеспечивал их достаточным объемом ветеринарной помощи…

- Главное – изменить мышление человека. Владелец должен понять, что, взяв собаку, он обязан обеспечить ей надлежащий уход и условия существования. Давать животному не столько, сколько может – а сколько нужно. Нужные условия, нужный корм, нужные лекарства и, конечно, лечение. Поэтому, прежде чем брать животное, нужно посчитать и понять, сможет ли семья это себе позволить. Не вести собаку к ветеринару, потому что “это дорого”, сродни живодерству.

- Что можно сделать прямо сейчас?

- Прямо сейчас многое зависит от заводчиков. Ответственные обязательно дадут потенциальному владельцу полную картину. И могут даже отказаться продавать щенка, если увидят, что человек не готов. Но есть и те, кто будет молчать и поддакивать, лишь бы продать животное. Это явление необходимо искоренять.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В России появится Образовательный центр РКФ, который будет заниматься разработкой учебных и аттестационных программ для собаководов с разным уровнем подготовки: от начинающих до профессиональных заводчиков и судей. Об этом на прошедшей в Москве конференции по вопросам регулирования кинологии сообщил Президент РКФ Владимир Голубев. В мероприятии приняли участие представители Госдумы и Совета федерации, ряда министерств и ведомств, а также крупного бизнеса. На конференции прозвучало предложение активно развивать в стране добровольное страхование ответственности владельцев собак.