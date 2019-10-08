2019-10-08T17:40:45+03:00
Происшествия

Призер олимпискийх игр по теннису покончил с собой в Москве

Михаила Бирюкова обнаружили мертвого в ванной
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаил Бирюков на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, 2010 год.Михаил Бирюков на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре, 2010 год.Фото: ru.wikipedia.org
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В Москве молодой российский теннисист Михаил Бирюков, сын 4-х кратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевы, покончил с собой.

Как сообщил источник kp.ru, тело молодого спортсмена обнаружили в ванной. Прибывший наряд скорой помощи спасти его не успел.

По данному факту проводится проверка.

Мать теннисиста четыре раза становилась чемпионкой мира (1984, 1986—1987) в личном и командном первенстве, была первой чемпионкой СССР (1985) и победителем первого розыгрыша Кубка СССР (1988) по современному пятиборью.

Сам Михаил пришел в профессиональный теннис в 2009 году. Уже в 2010 году, в возрасте восемнадцати лет на Юношеских Олимпийских играх в Сингапуре спортсмен завоевал серебряную медаль в парных соревнованиях. За время спортивной карьеры Бирюков заработал почти 12 тысяч призовых долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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