Погром – оружие эколога?

Информационный центр экотехнопарка Шиес в поселке Яренск прошедшей ночью разгромили неизвестные вандалы. Одновременно на площадке экотехнопарка на станции Шиес вспыхнули пиломатериалы, подожженные неустановленными злоумышленниками. Между тем все работы на Шиесе были остановлены еще летом, оттуда ушли техника и строители. Кому и зачем понадобилось это демонстративное нападение? Попробуем разобраться.

Около часа ночи охрана площадки экотехнопарка на станции Шиес заметила пламя, охватившее сложенный на краю территории брус. На место происшествия сразу же выдвинулась группа быстрого реагирования. Огонь потушили практически в самом начале, поэтому больших материальных потерь удалось избежать. Однако в ходе осмотра места пожара охранники обнаружили, что брус был заранее обильно смочен какой-то жидкостью с сильным запахом дизельного топлива и моторного масла. Версия поджога напрашивается сама собой.

К сожалению, установить личности поджигателей пока не удалось – сделав свое дело, они исчезли в близлежащем лесу, после чего их следы теряются. Очевидно, они хорошо подготовились, в том числе изучив и «слепые зоны» камер круглосуточной онлайн-трансляции. Но записи с камер видеонаблюдения по периметру территории, которые также фиксируют в круглосуточном режиме происходящее на площадке, переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Экотехнопарк, таким образом, отделался легким испугом и несколькими обугленными брусьями.

Куда результативнее действовали погромщики, в ту же ночь напавшие на информационный центр «Технопарка» в Яренске. Здесь преступники сорвали указатели с установленного на днях навигационного столба, повредили закрывающие окна инфоцентра рольставни, порвали плакат и похитили наружные видеокамеры вместе с креплениями. Произошедшим занялось УВД, сотрудникам полиции также переданы записи с видеокамер, которые хранились на удаленном сервере.

- Ближе к утру, если точно, то в 3:40, неизвестные сломали рольставни, повредили замки, разбили окно, - рассказал охранник инфоцентра, попросивший в целях безопасности не называть его имени. - Потом они отбежали и кидали камнями издалека. У нас три пластиковых окна, в одном теперь трещина, другое насквозь пробито камнем. А до того, как разбили окна, они залезли на крышу и сняли четыре камеры, которые у нас по периметру. Также они сорвали вывеску и повредили каркас, на который она крепилась. У нас есть такой географический указатель – так они залезли на столб и оторвали все названия, связанные с Архангельской областью. Остались только названия с республики Коми – Сыктывкар и Мадмас.

О том, что две эти акции связаны между собой и являются частями единого плана, говорит многое. Это и практически полное совпадение по времени, и то, что целями атаки стали объекты компании «Технопарк», и даже специфическая подготовка исполнителей, позволившая им в обоих случаях уйти неопознанными. В комплексе эти данные указывают на существование некоей силы, активно участвующей в противостоянии вокруг Шиеса.

Здесь будет уместно вспомнить о том, что нападения на людей и объекты экотехнопарка происходили и прежде. В январе этого года неизвестные спилили опоры линии электропередач, идущей к площадке экотехнопарка от поселка Урдома. А еще раньше оставшиеся неустановленными лица обстреляли из ружья бензовоз, доставлявший топливо строительной технике экотехнопарка. Складывается впечатление, что единственной своей задачей эти люди видят скандал и провокации, а интересы их далеких как от вопросов экологии, так и от выстраивания конструктивного диалога.

Постоянно повышать градус протеста, не давая местному населению задуматься о тех плюсах, которые принесут инвестиции в регион, любой ценой ограничить диалог со строителями – вот их задача, и ради нее они готовы крушить здание инфоцентра или сжигать жилые дома, как это произошло в мае текущего года со сторонником проекта Сергеем Литвиновым.

Показательно, что чем более настроены на диалог местные жители, тем жестче действуют эти таинственные незнакомцы. В последние месяцы благодаря программе доступной медпомощи для жителей Ленского района, запущенной областными властями, правительством Москвы и поддерживаемой «Технопарком», у населения появился большой интерес к проекту экотехнопарка. Ответ не заставил себя ждать: поджоги, погромы, нападения. Возможно, таким образом кто-то пытается спровоцировать охранников экотехнопарка на силовые действия? Скорее, на столь явное пренебрежение законом отреагирует полиция – ведь именно ей теперь предстоит разбираться в делах о разбитых окнах, краже видеокамер и поджоге пиломатериалов… И это правильно, потому что в Ленском районе давно пора навести порядок.