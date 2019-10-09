Страсти по Рериху: мемориальный кабинет, оголенный кабель и музей в Нукусе

В мире, где веют враждебные вихри и полно турбийонов, есть одно место, в котором сконцентрированы эманации тысяч доброжелательных людей. Это место - кабинет Рериха.

Накануне 145-летия художника Николая Рериха, которое просветленный мир отмечает 9 октября, в музее Востока открылся мемориальный кабинет семьи Рерихов. В небольшом помещении на 30 квадратных метров, но зато со сводчатым, как в храме, потолком, раскинулся длинный деревянный стол Рерихов, более 180 экспонатов в стеллажах и около тридцати картин на стенах. Открытие сопровождалось большой концентрацией народа и звучанием непонятных слов.

Открытие экспозиции «Мемориальный кабинет Н.Рериха» в Государственном музее Востока к 145-летию со дня рождения Николая Константиновича Рериха. Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

Смысл произнесенного сводился к тому, что отныне и всегда каждый гость музея Востока, обойдя залы с искусством Индии и Монголии, может завернуть в кабинет, где можно сесть на стул или на диванчик и отвести душу в разговорах с сотрудником, который будет присутствовать в кабинете и просвещать людей по любым вопросам, касающимся Рериха.

Пользуясь возможностью, мы спросили, что за загадочный текст лежит под стеклом:

"Вороны летают, криками докучают, на березу сели и потом слетели. Я спугнул их живо выстрелом ружья. С криком полетели вороньи князья".

В небольшом помещении на 30 квадратных метров, но зато со сводчатым, как в храме, потолком, раскинулся длинный деревянный стол Рерихов, более 180 экспонатов в стеллажах и около тридцати картин на стенах. Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

- Это стихотворение семилетнего Святослава Рериха, - с удовольствием пояснили музейные работники.

Как рассказала "КП" хранитель кабинета Лариса Келим, кабинет основали еще в 1979 году, благодаря американской гражданке Катрин Кэмпбелл-Стубб, другу семьи Рерихов. Она передала в советский Союз уникальную коллекцию живописи и графики Николая Рериха и его сына Святослава, а также предметы декоративно-прикладного искусства из их индийского собрания. Однако несмотря на сорокалетнее существование, до сих пор комната Рериха не состояла в экспозиции.

Те, кто следят за долгим конфликтом Музея Востока и Международного Центра Рерихов, конечно, давно запутались и поэтому интересовались, что из того, что висело ранее в МЦР попало в кабинет.

При звуках аббревиатуры "МЦР" сотрудники музея Востока грустнели и поясняли, что фразу "что взято из МЦР" употреблять некорректно:

- Имущество у МЦР было большое, а мы приняли на учет наследие советского фонда Рерихов.

Открытие сопровождалось большой концентрацией народа.Фото: Евгения КОРОБКОВА

Из советского фонда в кабинет поступило много чего. Например, гималайские пейзажи, знаменитый триптих Fiat Rex ("Да здравствует владыка!"), главное сокровище кабинета - алтарь, привезенный из Тибета, с которым ужасно не хотела расставаться дарительница Кэтрин Кэмпбелл.

Кабель под Рерихом

На днях представители Международного центра Рерихов распространили информацию о том, что накануне юбилея Рериха беда угрожает памятнику Николаю Рериха и его каменной жене, установленным в усадьбе Лопухиных. От МЦР потребовали в пятидневный срок под угрозой сноса убрать мемориал (в котором хранится прах Рериха) с территории усадьбы. Однако заместитель директора музея Востока Тигран Мкртычев заверил корреспондента «КП», что ни о какой угрозе памятнику Рериху речи не идет.

- Разговоры о том, что памятник Рериху сносится - очередная манипуляция Центра Рерихов с целью вызвать общественную волну, - сказал Мкртычев. - На территории усадьбы располагаются разные памятники. Несмотря на то, что они установлены без согласования, никто их не может забрать и снести, потому что это чужая собственность.

По словам Мкртычева,проблема памятника Рериху в том, что ровно под ним проходит перебитый электрический кабель. Соответствующее письмо, нормирующее состоянии кабеля и было направлено МЦР.

- Чтобы восстановить кабель - нужно что-то сделать. Есть разные варианты решения проблемы, но если центр ценит память Николая Рериха, то он должен найти место, где можно было бы расположить памятник на законном основании, - отметил собеседник.

Экспонаты в Государственном музее Востока к 145-летию со дня рождения Николая Константиновича Рериха.Фото: Евгения КОРОБКОВА

PS: Пара слов о музее в Нукусе

Вообще, видеть Тиграна Мкртычева было большой неожиданностью. Дело в том, что в июле в СМИ прошла информация о том, что Мкртычев занял должность директора музея Савицкого в Нукусе. По этому поводу говорили много и разнообразно.

- Как, разве вы не в Узбекистане? - не могли не поинтересоваться мы.

Нет, - вздохнул Мкртычев. - Я действительно выиграл конкурс, но еще не занял должность, потому что не вышло постановление Министров.

- Долгое время вы были лицом борьбы музея Востока за фонды Рерихов. Почему же вы решили участвовать в конкурсе?

- Я не вижу противоречия. Музей Савицкого - уникальный музей, в котором собрана вторая по численности коллекция русского искусства 20 века. Поскольку я всегда занимался Средней Азией, ко мне обратились люди, которые хотели чтобы я навел порядок в музее и принял участие в конкурсе. Противоречий никаких не вижу, а вот миссия прослеживается отчетливо. Игорь Савицкий, как и Николай Рерих, много сделали для популяризации российской культуры за рубежом. Поэтому символично, что я занимаюсь и тем, и другим.

- Правду ли говорят , что о существовании музея в Нукусе, наполненного шедеврами русских классиков, узнали совсем недавно?

Нет, это не совсем так. Дело в том, что о коллекции Савицкого было известно, но долгое время Узбекистан оставался закрытой страной и получить доступ к этому сокровищу было невозможно. Сейчас в Узбекистане действует фонд поддержки культуры и искусства. Этот фонд является локомотивом реформ в музеях Узбекистана и делает там реновацию. Передо мной стоит задача открыть сокровища музея Нукуса для туристов и исследователей. Эта открытость и будет не на словах, а на делах способствовать укреплению дружбы между нашими государствами.

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