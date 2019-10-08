Украину поделят, как праздничный пирог?

А не кажется ли вам, что мы живем сейчас в очень важный исторический момент? Который попадет во все учебники и на долгие годы изменит геополитический расклад в Европе и мире. У меня есть такое ощущение. Очень похоже на то, что Украину сейчас начнут делить. По кускам, как пирог на праздничном столе.

К этому давно шло. В последние пять лет эта перспектива из скрытой и возможной стала вполне реальной. И дело не в том, что сейчас на улицах Киева, Львова и других городов Украины опять люди выкрикивают лозунги и чего-то требуют от властей. Это лишь следствие и инструмент. А первопричина – куда глубже.

Она в том, что Путин дотерпел и выдержал свою сложную игру на Донбассе и в Крыму. Как бы ни менялась геополитическая карта, Россия не отпускала Украину далеко от себя ни в 1991, ни в 2004, ни в 2014 годах, не отпускает и сегодня. Разные были этапы. При Обаме казалось, что нас могут дожать, и нам придется идти на существенные уступки на Ближнем Востоке, по санкциям, инвестициям.

Но сейчас - президент Трамп прямо разрешил России и Украине решать свои проблемы вдвоём, без посторонних. И естественно, сегодня это торг на условиях России. Они легко читаемы: абсолютная легитимизация российского Крыма, автономия пророссийских ДНР и ЛНР. Отсюда и реализуемая формула Штайнмайера, лояльность Франции, подчеркнутый нейтралитет Германии. Отсюда и молчаливое согласие Польши, – второго соискателя на земли нынешней Украины. Именно Варшава стоит сегодня с ложкой и тарелкой по западную сторону украинского пирога.

Итак, расклад понятен.

Что же может помешать очевидному разделу Украины? Как ни странно, в сегодняшнем хаосе удержать целостность страны сможет лишь жесткая рука президента Зеленского. Вот только сдюжит ли?

Похоже, и у Трампа, и у Путина, и у Зеленского одинаковое понимание неизбежности изменений. Вопрос только один – когда? Думаю, исторический момент раздела Украины может произойти уже осень скоро.

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