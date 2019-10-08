В 2021 году Россия запустит серийное производство отечественных газовых турбин большой мощности

Обнадеживающую новость принесла завершившаяся на днях «Российская энергетическая неделя». «Роснано» переходит на импортозамещение даже в тех отраслях, где позиции нашей страны были исторически слабы. Так, уже 3 тыс. часов успешно отработала первая российская газовая турбина ГТД-110М по командам единого диспетчера. Как сообщил директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга Михаил Иванов, через полтора-два года технологию можно будет тиражировать.

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗОЙ СТАНЕТ РОСТЕХ»

«Сейчас мы рассматриваем вопрос серийного производства этой турбины. Для этого мы создаем достаточно широкий круг производителей в рамках кооперации. Надеемся, что база будет сосредоточена в рамках группы компаний «Ростех», но с привлечением множества компаний, - отметил Михаил Иванов. - Нам необходимо произвести еще два двигателя, чтобы три двигателя длительный цикл испытаний прошли».

Сейчас в России нет собственного серийного производства газовых турбин большой мощности. Модернизацией проекта российской газовой турбины ГТД-110М с 2014 года занимался консорциум из «ОДК-Сатурн», «Интер РАО» и «Роснано» - Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии». За это время разработчикам удалось устранить конструктивные недостатки, повысить надежность и технологические характеристики конструкции. Доработки проверялась как расчетным путем, так и экспериментально.

«Газотурбинные технологии» добились повышения ряда технико-экономических характеристик турбины. Так, мощность установки выросла со 110 до 115 МВ. Изначально КПД установки был на уровне 35,5%, фактически испытания сейчас подтвердили до 37%, а в составе комплексной парогазовой установки – до 52%. Это улучшило экономику проекта - такому блоку достаточно текущих тарифов на электроэнергию, рост цен потребителям не грозит.

«СИЛЫ НАЙДЕНЫ»

К октябрю модернизированная турбина успешно отработала 3 тыс. часов испытаний, разбитые на два этапа – стендовые испытания и опытно-промышленная эксплуатация. Первые 700 часов отработаны в апреле на стенде в составе одиночной газовой турбины (без парогазовой части). В мае 2019 года по итогам испытания инспекция подтвердила целостность всех элементов и готовность двигателя к дальнейшей эксплуатации.

Как уточнили в пресс-службе компании «Роснано», в июне газовая турбина с испытательного стенда была переставлена в серийную ячейку блока Ивановских ПГУ (парогазовых установок) мощностью 325 МВт. С конца июня турбина находится в опытно-промышленной эксплуатации и поставляет электроэнергию в единую энергосистему.

Теперь установка проходит плановый осмотр. Если дефектов не обнаружат, то эффективность и безопасность проекта ГТД-110М будет подтверждена, а инвестпроект по модернизации - завершен. Ожидается, что турбина останется в промышленной эксплуатации на Ивановских ПГУ.

На пути к качественному продукту разработчики сталкивались с неполадками и повреждениями установки, что немудрено в случае такой сложной энергетической технологии, но планомерно исправляли их. «Не могу не отметить, опыт создания турбины ГТД-110М очень сложной, имеющий свою непростую историю. Тем не менее, спасибо участникам «Газотурбинных технологий»: силы были найдены, возможности были найдены, - обратился к разработчикам проекта Олег Токарев, заместитель директора департамента Минпромторга по станкостроению и инвестиционному машиностроению.

Второй путь, который обсуждают машиностроители и энергокомпании, - перенести в России зарубежные технологии турбостроения. Но сделать это крайне сложно: Минпромторг поставил жесткие требования к локализации: Она должна быть на уровне 90%, включая критические компоненты: по сути весь лопаточный тракт, включая горячий тракт, камеры сгорания, требования по литым заготовкам, упаковкам, системы управления. «Это критические важные элементы, которые мы должны локализовать», - заявил Токарев. Готовы ли на это наши зарубежные партнеры – большой вопрос.

Фото с сайта НПО «Сатурн»

«НА УРОВЕНЬ ВЫСОКОТЕХНОЛИЧНЫХ ДЕРЖАВ»

Обратим внимание, что газовая турбина - ключевой элемент парогазового цикла — самой эффективной сегодня технологии в традиционной тепловой энергетике. Дело в том, что на парогазовых установках электричество производится дважды — с помощью газовой, а затем паровой турбины. На выходе из первой газ остается горячим. Его тепло можно использовать, чтобы подогреть котел с водой: вырабатываемый пар запускает вторую турбину.

В Советском Союзе ПГУ строили только экспериментально. В производстве тепла упор делали на уголь и мазут, а также менее экономичный паросиловой цикл. В последнее десятилетие парогазовая технология пользуется большим спросом на мировом рынке, а в России стала базой в программе модернизации тепловой энергетики прошлого десятилетия. Но за неимением собственных закупались импортные турбины вместе с сервисом от GEи Simens, услуги по регулярном облуживанию после девальвации рубля в 2014 году влетели в копеечку энергетикам.

Напомним, зависимость от импорта привела к скандалу в 2017 году. Тогда в Крыму строили две электростанции, для которых нужны были газовые установки большой мощности. Турбины Siemens закупили на вторичном рынке и обновили силами российских заводов, однако это все-равно вызвало недовольство европейских производителей, ограничивших поставки высокотехнологичного оборудования в Россию. После Минэнерго и Минпромторг всерьез взялись за импортозамещение, чтобы избежать санкционных рисков в базовой отрасли. «Создание собственных компетенций в турбиностроении выведет нашу страну на уровень высокотехнологической державы», - резюмировал Олег Токарев.