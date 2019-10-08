Дорогие Ляйсан Утяшева и Павел Воля: пара зарабатывает миллионы на имидже примерных семьянинов

40-летний Павел Воля и 34-летняя Ляйсан Утяшева создали крепкую семью, и смогли разбогатеть благодаря безупречной репутации. Теперь самые завидные рекламодатели выбирают для продвижения товаров и услуг Волю и Утяшеву. Пара создала несколько успешных бизнес-проектов - и все это за каких-то семь лет!

Закрытый брак

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились осенью семь лет назад. До похода в ЗАГС пара долго дружила, потом два года ребята встречались . Ляйсан рассказывает, что они часами не могли наговориться друг с другом - и тогда, и теперь. Павел поддержал Ляйсан, когда умерла ее мама, он стал лучшим другом, а потом и мужем. Пышной свадьбы не было - расписались и поужинали в кругу близких. И теперь, когда в семье уже двое детей, они не устраивают шумных юбилеев и детских праздников с трансляциями в СМИ и соцсетях - все торжества только в узком кругу семьи и друзей.

Сына и дочь Ляйсан рожала в США: говорит, что не хотела повышенного внимания к своей персоне, поэтому и уехала в Майами. Паша и Ляйсан очень хотели детей, поэтому окунулись с головой в заботы о сыне и дочери - сейчас Роберту 6 лет, а Софии - 4 года.

Ни одной съемки для СМИ с детьми в этой семье не было, кроме того, пара не берет детей на премьеры и другие светские мероприятия. Воля с женой редко выходит «в свет»: пара посещает лишь «избранные тусовки» - значимые выставки, премьеры или мероприятия, организованные дружественными им компаниями.

Эта парочка изначально выбрала верную тактику: они не пиарятся на детях и личной жизни, выдают информацию на эти темы дозированно и по определенной системе. У Воли и Утяшевой не было ни одной совместной обложки в «глянце» или любом другом СМИ, ни одного совместного интервью. Ляйсан снимается и дает интервью, когда ей нужно отрекламировать свой танцевальный или другой проект. Эта тактика «закрытых примерных семьянинов» и принесла приличные дивиденды.

то обложки журнала: Ляйсан 11 лет назад и плюс 35 кг. После ухода из спорта Утяшева поправилась, но разработала правила для нового образа жизни и вернула форму.

Рекламные гиганты

За минувший год по данным Forbes Павел Воля заработал $2,5 млн. (163 млн.руб.) В этом году эти цифры будут еще больше, так как шоумен получил крупные рекламные контракты (один из них с крупнейший банком). Кроме того, Воля зарабатывает, выступая с гастрольным туром - его «Stand up» собирает полные залы по всему миру. Паша ведет сразу несколько проектов на ТНТ, здесь же после замужества работает и его жена. У Ляйсан рекламных контрактов еще больше, чем у мужа: что только она не продвигала в массы - детское питание, косметику, машины и много других продуктов...

Ляйсан и Паша с игрушкамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

У крупных рекламодателей есть целая система выбора героев для рекламы товаров и услуг: они проводят серьезные исследования, опросы, выясняют у народа - кому из звезд те доверяют, чья семья, репутация является для них безупречной. Так вот из года в год Воля и Утяшева лидеры в этих исследованиях.

Годовой контракт может стоить от 5 до 20 млн.руб. - это зависит от его эксклюзивности и частоты рекламных контактов.

Утяшева также возит по стране и миру танцевальное шоу «Bolero», выступает с мастер-классами «Спорт-Здоровье-Карьера». И рассказывает в интервью, что без самореализации и работы жизни не представляет. Подарки от мужа Ляйсан принимает, а вот свой вклад в семейный бюджет вносит регулярно: «Если это, к примеру, покупка квартиры, я должна вложить ровно половину. По-другому не могу...»

Павел Воля и Ляйсан Утяшева поженились семь лет назад.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возможно, Ляйсан так рассуждает, потому что она заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике - спортсменка много работала с юных лет.

Крупные бизнес-проекты муж и жена ведут вместе. Это проект «Сила Воли» - онлайн-платформа, где постоянно проходят мастер-классы от Ляйсан (тело, красота и т.п.) и Павла (стендап, импровизация, развитие чувства юмора и умения шутить и т.п.). К примеру, стоимость мастер-класса «Импровизация в жизни» (как стать легким и интересным человеком, используя в жизни принципы сценической импровизации) - 22 тысячи рублей. За полтора месяца вы получаете 42 видеоурока с упражнениями и заданиями.

Бизнес идет успешно - ученики у них со всего мира. Также работает интернет-магазин одежды от Ляйсан и Паши. К примеру, недавно на «ура» пошли костюмы с детскими рисунками. Цены «кусаются»: взрослый - 10690 руб., детский - 8990 руб.

Ляйсан и Паша с сынолм и дочкой в костюмах с их рисунками.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А Ляйсан рассказывает, что в их семье «все как у людей»: она любит стоять у плиты, а Паша может даже встать рядом и лепить вместе с женой манты. Вот так совместными усилиями они приготовили идеальный рецепт семейного счастья и успешного бизнеса.

В то время, как многие их коллеги зарабатывают популярность и деньги откровенными интервью на ток-шоу, инициируют новости о своей жизни регулярными отчетами или провокациями в соцсетях. У каждого свой путь.