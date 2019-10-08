2019-10-08T20:55:15+03:00
Происшествия

Угрозы безопасности нет: источник рассказал о «радиационном» поезде, прибывшем в Москву из Берлина

Источником небольшого "фона" стал онкобольной пассажир, никакой опасности для окружающих нет
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пассажиры перед отправлением международного поезда "Стриж" по маршруту Москва-Берлин".Пассажиры перед отправлением международного поезда "Стриж" по маршруту Москва-Берлин".Фото: Евгения ГУСЕВА
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В СМИ появилась информация, что в Москву из Берлина вечером 8 октября приедет "радиационный поезд". Якобы на границе между Польшей и Беларусью пограничники выявили повышенный радиационный фон в вагонах. В то же время приводится информация, что в поезде едет один онкобольной человек, который и может быть источником небольшого радиационного фона. На вокзале состав встретят сотрудники МЧС, чтобы ликвидировать все «следы».

- Поезд «Стриж» рейсом Берлин-Москва действительно сегодня прибыл в 19.43 на Белорусский вокзал, пришел без опоздания, - рассказали «КП» на Белорусском вокзале.

В свою очередь, источник знакомый с ситуацией добавил, что в СМИ придали негативную окраску вполне рутинному инциденту. В поезде ехала женщина, которая была в Германии на лечении – ей провели химиотерапию. При прохождении досмотровых (рентгеновских) рамок на границе Польши и Беларуси у пассажирки был завышен фон показателей. Сотрудники железных дорог поинтересовались у женщины, та не стала отрицать, что едет после лечения и показала все справки.

- Об этом сообщили в Москву, чтобы состав тщательно убрали в Депо, в том числе учли все нюансы по откачке отходов из туалетных помещений. Такие случаи бывают, для этого по прибытию вызывается МЧС, чтобы провести дезинфекцию, сделать все замеры. Но угрозы окружающим людям от этого нет. Женщина вышла на промежуточной станции, она ехала не до Москвы, - пояснил «КП» источник.

Поезд «Стриж» принадлежит Федеральной пассажирской компании, поэтому дезинфекция будет осуществлена в Москве. Есть определенные инструкции, по которым поезд будет убран. В основном, все «следы» зафиксированы в купе, где ехала женщина, и в туалете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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