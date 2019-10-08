Золото «Большого шлема» в Бразилии - у дзюдоиста из России

На завершившемся (6 – 8 октября) в городе Бразилиа (Бразилия) Международном турнире по дзюдо элитной серии IJF World Judo Tour "Большой шлем" Brasilia Grand Slam принимают участие около 350 дзюдоистов из 60 стран.

Один из 18 спортсменов, представляющих Россию – уроженец Республики Ингушетия Муса Могушков завоевал «золото» в весовой категории до 73 кг.

Пользуясь случаем, мы задали несколько вопросов трёхкратному призёру чемпионатов мира, многократному призёру чемпионатов Европы, заслуженному мастеру спорта Мусе Могушкову:

- Муса, в релизе Минспорта Ингушетии я прочел следующее: «Каждый из четырех поединков подопечный Николая Хохлова побеждал досрочно». То есть можно, сказать, что в этот раз ваши соперники были слабее, чем обычно?

- Соперники, конечно, не были слабее – этим соперникам я и раньше, бывало, проигрывал. Но, как говорится, главное - настрой. Самое главное – в голове: надо настроиться правильно, собраться и сделать свою работу.

- Бывает, что борцы, которые находятся на вершине мирового рейтинга, часто встречаются с одними и теми же соперниками, многих из которых потом называют «неудобными». Но, в вашем случае, все было не так – противники оказались «удобными», я верно понял?

- Конечно, на таком «топовом» уровне мы с соперниками часто встречаемся, особенно в финальной части. И мне здесь «посчастливилось» в жеребьевке: практически каждый из них и был такой серьёзный «противник». И, хотя я настраивался на долгую тяжелую схватку, но поймал его на его же ошибках, и получалось выиграть досрочно.

Конечно, это как в шахматах – кто кого переиграет. И мы делаем домашнюю заготовку под каждого спортсмена, с которым придется встречаться, подбираем ему новые сюрпризы.

- Муса, другой наш спортсмен, ваш земляк Хасан Халмурзаев, чемпион Рио-2016, уступил в поединке за бронзу (проиграл португальцу Анри Эгутидзе и завоевал 5 место в весовой категории до 81 кг)…

- Насчет Хасана Халмурзаева: у каждого бывают такие моменты, и этот парень еще покажет себя на высшем уровне, покажет, что он способен на многое.

- Насколько я знаю, сейчас в Бразилию поехали 18 наших спортсменов?

- Да. Выступление еще не закончилось – у нас сегодня только 10 утра, остался еще день, сегодня будут бороться, например, Кирилл Денисов в категории до 90 килограммов. И я бы оценил выступление сборной, как удовлетворительное.

- Муса, как вы оцениваете подготовку нашей сборной?

- Знаете, в целом «подводка» к этим соревнованиями не отличалась от других – тренировочный план, тренировочный процесс были теми же.

Мое выступление здесь так сложилось: бывает, что после поражения ты активизируешься, и неудачная схватка на недавнем 33-м чемпионате мира по дзюдо в Токио была для меня возможностью «активировать» свои резервы и показать, что я способен и готов конкурировать за место в сборной на Олимпиаде 2020.

КСТАТИ

«Золото» на международном турнире по дзюдо "Большой шлем" в Бразилиа добавило Мусе Могушкову еще 1000 баллов в счет рейтинга Международной федерации дзюдо, что приблизило российского спортсмена к участию в Олимпиаде-2020 в Токио.