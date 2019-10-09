Налог на полив: Надо ли дачникам платить за колодцы и скважины

- Нам за эту водную лицензию насчитали 373 тысячи рублей. С кого я их собирать буду? У меня почти одни бабушки-пенсионерки! После Нового года скважину просто законсервируем. И не будет в садовом товариществе воды, - рассказывает «КП» председатель одного из подмосковных СНТ.

Садоводы встревожены: опять новые траты. Интернет полон страшилками. Мол, до 1 января 2020 года нужно оформить лицензии даже на колодцы на дачном участке, что стоит немереных денег. «Нашли, за счет чего пополнить казну - скоро за воздух деньги брать будут», - злятся люди.

ВОДА ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ 6 СОТОК? РАССЛАБЬТЕСЬ

Для начала успокоим тех, кто уже собрался закапывать скважины и колодцы на своих участках. Мол, пусть не достаются никому, но платить не будем! Платить за них ничего и не надо. И никак оформлять - тоже.

- По Закону «О недрах», можно свободно использовать для собственных нужд подземные воды в границах своего земельного участка. Лицензия в этом случае не нужна, - объясняет адвокат Светлана Жмурко.

Личная «водокачка» должна вписываться в определенные параметры (см. графику), но, как правило, на садовых сотках с этим ни у кого проблем нет - артезианские скважины промышленной производительности чисто для себя никто не бурит.

- Все, что требуется от владельцев личных скважин и колодцев, - не забывать о санитарных нормах, чтобы не загрязнять источники воды, - напоминает гендиректор «МОБТИ» (Московское областное БТИ) Роман Ларин.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

СКВАЖИНА ОБЩЕСТВЕННАЯ? ПЛАТИТЕ!

А вот если скважина не личная, а принадлежит садовому или огородному товариществу, платить надо. Классическая картина для многих садоводств, организованных в 70 - 80-е годы - есть одна-две «общественные» скважины, от них вода поступает на водокачку, а оттуда - по участкам.

- На такие скважины придется до 1 января 2020 года получить лицензию - на добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения СНТ, - поясняет Роман Ларин. - Порядок ее получения упрощен, и до конца года это можно сделать без уплаты госпошлины (7500 руб.). От председателя товарищества требуется собрать пакет документов, согласно административному регламенту.

В Московской области этот регламент вместе с образцами документов вывешен на сайте Минэкологии Московской области (mep.mosreg.ru). В других регионах подобные регламенты есть у аналогичных местных ведомств.

Все это выглядит как головная боль исключительно председателя товарищества. Но это как сказать. Проблемы могут возникнуть у всего садоводства с такой «общественной» водой.

Чтобы легализовать скважину, мало заплатить те самые 7500 рублей пошлины, от которых садоводов освободили. Траты будут куда значительнее - порядка 200 - 300 тысяч. За этими деньгами председатель придет к своим дачникам.

Во многих товариществах с оформлением затянули до последнего. Председатели-то зачастую - те же пенсионеры, не слишком обремененные юридической подготовкой. Запутались в изменениях законодательства, а их с начала 2019 года было много, вступил в силу новый закон о садоводческих и огороднических объединениях. Срок же оформления лицензии - 60 дней. Плюс до двух месяцев нужно на то, чтобы привести в порядок сами документы на скважину, которые у товарищества вообще-то быть должны, но часто утеряны или просто отсутствуют изначально. Итого - четыре месяца.

- С 1 января отсутствие лицензии будет наказываться штрафом - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, - говорит Роман Ларин.

- Кто мне на такой штраф скинется? - жалуется тот самый председатель товарищества, с которого начинался этот материал. - Я просто закрою ко всем чертям эту скважину.

ПОТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Лицензия на воду СНТ была нужна и раньше. Но прежними нормами садоводства и дачные кооперативы фактически приравнивались к водоканалам - при совершенно других возможностях. Поэтому никто просто ничего не оформлял. Благо особо и не проверяли. Несколько лет назад власти решили все-таки разобраться с водопользованием. Садовым и огородным товариществам разрешили до 2020 года пользоваться скважинами без лицензий, но к 1 января 2020 года все-таки их оформить на упрощенных условиях.

В итоге упрощений перечень нужных документов перестал быть неподъемным. Но остался большим, из десятка пунктов. Главное, там должны быть устав самого товарищества (со всеми необходимыми изменениями) и бумаги на скважину. Последние должны быть, но поскольку десятилетия их никто не проверял, многие их просто потеряли. А чтобы восстановить паспорт скважины, нужны данные о ее техническом состоянии, устройстве, данные геофизических исследований, а также протоколы химического и микробиологического анализов воды.

Оформить все это можно, но для этого нужно время и те самые сотни тысяч.

ВЗГЛЯД С 6-го ЭТАЖА

О старом садоводе замолвите слово

Елена ОДИНЦОВА

Эксперты и официальные лица твердят: в садовых товариществах надо наводить порядок. Документы повсеместно утеряны, кто откуда и в каких количествах «на общественные нужды» воду качает, никому не известно. В Подмосковье, где уже всем тесно, вопрос стоит особенно остро - водные-то ресурсы ограничены.

- Да в чем там проблема, ну 300 тысяч на товарищество из 70 участков - 4 - 5 тысяч с участка собрать не могут? - удивляются некоторые специалисты.

Но с точки зрения «бывалого садовода» ситуация выглядит совершенно по-другому.

А именно: его дача, когда-то полученная бесплатно за заслуги перед родным заводом/наукой/военной частью, почему-то становится все более платной и даже дорогой. Мало того, что членские взносы в большинстве товариществ сами по себе за последние годы выросли в разы, так каждый год какие-то дополнительные сюрпризы. То межевание надо делать за свой счет, то доплачивать за приведение в порядок чего-то там в соответствии с какими-то новыми противопожарными требованиями. И ладно, если бы при этом жизнь в садовом товариществе становилась краше и богаче. Так водокачка - та же и на том же месте стоит, разве что ветшает. И складывается у таких «старых» садоводов ощущение, что их просто выживают с обжитой земли. В пользу каких-то новых, уже не бедных, собственников, которые за все в состоянии заплатить.