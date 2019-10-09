2019-10-09T10:52:12+03:00
Происшествия

Заместитель гендиректора «Вертолеты России» доставлен в реанимацию с переломом черепа

Топ-менеджер вывалился из окна, когда пьяным пытался сфотографировать белку
Юлия САЛЬНИКОВА
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Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджаИгорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджа
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В Подмосковье заместитель гендиректора крупнейших российских компаний Оборонпрома и «Вертолеты России» Игорь Чечиков выпал со второго этажа своего коттеджа.

Все произошло днем 5 октября в старейшем элитном поселке на Рублевке СНТ Риита. В реанимацию он попал, фотографируя белок из своего окна. Чтобы сделать удачный кадр 43-летний Чечиков вылез из оконного проема с фотоаппаратом и, не удержав равновесие, рухнул вниз. Оказалось, в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Жена услышала шум и обнаружила мужчину под окном комнаты на первом этаже. Она вызвала «скорую». Замгендиректора «Вертолеты России» направили в реанимационное отделение – у него диагностировали перелом черепа и другие травмы. По факту случившегося, как сообщил источник в правоохранительных органах, проводится проверка.

Холдинг «Вертолеты России» входит в госкорпорацию «Ростех». Чечиков занимает должность заместитель Генерального директора по маркетингу и контролю за внешнеэкономической деятельностью организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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