Русские моряки спасли умирающих в море американцев

«Говорят, человек, переживший клиническую смерть, переосмысливает всю свою жизнь. На моих глазах умерли трое людей, меня должны были съесть акулы. И те 37 лет, что я живу после, - каждый день как Рождество. Я совсем не употребляю алкоголь, еще сильнее люблю море и никому не завидую в принципе. Тогда, в октябре 1982 года, в моей жизни будто включили электричество. Каждый день я живу и радуюсь: какие же мы все тут счастливчики!» - рассказывает американец Брэд Кавано.

Интервью с Брэдом для документального фильма «Опрокинутый: кровь в воде» пришлось снимать в несколько дублей: вспоминая те трагические дни своей жизни, он начинал плакать. А продюсеры фильма признались, что картине не хватило очень важной составляющей - рассказа русских моряков...

Резиновая лодка

Штурман советского теплохода «Оленегорск» Юрий Кавешников должен был уже закончить вахту, когда заметил в океане лодку. Атлантика, мыс Гаттерас, открытый океан - откуда тут люди? Подошли поближе. Люди самые что ни на есть настоящие. Хотя и еле живые. Обгорелые, обезвоженные, с загноившимися ожогами по всему телу, они даже не могли сказать, как их зовут. Парня и девушку отправили в судовой лазарет. Состояние спасенных было критическим. Команда сдала кровь для бедолаг, их подключили к капельницам - и только восемь часов спустя спасенные могли рассказать, что же с ними произошло.

Предчувствие беды

24-летняя Дебора Скейлинг-Килли - профессиональная яхтсменка, первая американка, ставшая участницей кругосветной океанской гонки «Уитбред». Она входила в экипаж яхты «Трэшмен», которую планировалось пригнать жене техасского миллионера. За две с половиной недели судно должно было обогнуть Восточное побережье Америки и остановиться во Флориде. Деньги обещали хорошие, смущал девушку только капитан судна - Джон Липот. Человек с не самой надежной репутацией, любитель виски и дебошей. К поездке присоединилась его девушка - Мэг Муни, а чуть позже - яхтсмен Брэд Кавано и некий моряк Марк Адамс. И если до этого путешествие напоминало легкую морскую прогулку, то, как только на судне оказался Адамс, капитан как с цепи сорвался. Завтрак двух мужчин начинался с пива, на обед был виски, этот же напиток употреблялся и за ужином.

- Я не могла поверить в этот фарс, - вспоминала Дебби собравшуюся на «Трэшмене» команду. - Дикий англичанин, недоделанный капитан и его чокнутая девушка, никогда не бывавшая в открытом море.

Дебора решила взять расчет и при первой же остановке сойти на берег, но капитан пригрозил ей плохими рекомендациями.

«Ладно, потерплю до Флориды», - решила профессиональная яхтсменка.

После того случая женщина боялась выходить в море. Фото: Frederick M. Brown/Getty Images

«Вокруг были сотни акул»

Когда до пункта назначения оставалось 10 часов пути, капитан заперся в машинном отделении - якобы чинил мотор. Но на самом деле беспробудно пил. За штурвал встал такой же пьяный Марк. И он не смог справиться с начавшимся штормом. Лодку уносило в море, шквалистый ветер сломал мачту и антенну. А сорвавшийся такелаж оставил на руках и ногах девушки капитана Мэг кровавые порезы. Дальше - хуже. Налетевшая волна опрокинула яхту, внутрь хлынула вода. Быстрее всех среагировал Брэд, схватил надувную лодку, на которую горе-экипаж и перебрался с тонущей посудины. Сигнал бедствия подать никто не успел... Спасти яхту удалось бы едва ли. Зато, слава богу, все были живы. Казалось, самое худшее позади. Какое-нибудь проходящее судно подберет, рассудили горе-мореходы.

Команда «Трэшмена» не учла одно обстоятельство - акул.

«Акулы были повсюду, - вспоминала Дебби в своей книге «Альбатрос: правдивая история выживания женщины на море». - Куда ни падал мой взгляд, были десятки... нет, сотни акул. Некоторые подплывали так близко, что была видна мембрана, прикрывавшая их мутные, будто безжизненные глаза. От других виднелись лишь треугольные тени, медленно кружившие в глубине».

«Мэг гнила у нас на глазах»

Одна из акул схватила веревку на передней части лодки и стала тащить ее по воде, увлекая экипаж. Когда это не удалось, акулы начали таранить резиновое судно, пытаясь опрокинуть его. И все из-за запаха крови, что сочилась из ног Мэг. Вопрос был только в том, когда акулы смогут порвать борт надувной лодки... К счастью, в какой-то момент хищники изменили тактику и начали просто ждать.

«Ночью мы замерзали от холода, собирали водоросли, в которых грелись, а днем кожа пузырилась от пекла. В лодке был небольшой запас воды, он закончился через сутки. Жажда, потом голод. За ними пришли галлюцинации. У Мэг из-за ран началось заражение, и она гнила у нас на глазах», - продолжает Дебби.

Капитан и Адамс выдержали три дня без воды, а потом в отчаянии напились соленой, морской...

Ночью капитан, который, похоже, сошел из-за всего случившегося с ума, заявил, что на горизонте земля, и выпрыгнул из лодки. Он крикнул, что поплывет в Фалмут, где припаркована его машина. Через две минуты раздался дикий вопль. Капитана догнали акулы.

На следующий день «прогуляться за сигаретами» отправился Адамс. Акулы растерзали и его. Трапеза так сильно вдохновила тигровых акул, что они снова начали раскачивать лодку.

Наутро четвертого дня умерла Мэг.

Брэд признается: он в отчаянии думал о том, чтобы съесть тело девушки. Остановила Дебора: «Мэг наверняка чем-то заражена!» Они сняли с умершей рубашку и украшения, чтобы вернуть семье по возвращении.

«Да, у Мэг были раны, да, было невыносимо больно, жарко, голодно, но если бы она приняла решение жить, думаю, она бы выкарабкалась. Смерть любимого и крушение судна надломили ее морально. Она просто отказалась бороться, - делает вывод Брэд. - Когда мы выталкивали ее тело за борт, у меня был соблазн прыгнуть за ней. Я больше не верил, что помощь придет. И еще в голове все время играла детская песенка. Мне казалось, я прыгну в воду и под эту райскую мелодию просто и тихо пойду ко дну».

Дебора будто почувствовала это настроение. Размахнулась и сильно ударила Брэда по щеке... Они вдвоем легли на дно лодки и стали ждать. Накатила тупая, беспросветная усталость. Но через пять часов в воздухе раздался гудок корабля. Мореплаватели подняли головы и из последних сил встали, чтобы дать сигнал. Махали руками и падали обессиленные на дно лодки. Огромный теплоход прошел мимо. Не заметил. А может, это вообще была галлюцинация?

Но корабль вдруг начал разворачиваться и направился к ним!

«Я люблю всех русских»

Измученных путешественников подняли на борт. Дебби и Брэд провели на теплоходе «Оленегорск» 12 часов и вышли на берегу в Северной Каролине, а советское судно продолжило плавание. Через неделю корабль пришел в Монреаль, и судовой врач Леонид Васильев позвонил родителям девушки.

Так выглядел советский теплоход. Фото: fleetphoto.ru

«К нашему изумлению и радости, к телефону подошла сама Дебби, - вспоминал он. - Она сообщила, что чувствует себя удовлетворительно, находится под контролем врачей. В хорошем состоянии и ее друг Брэд. Последними словами девушки были: «Я люблю всех русских».

Прошли годы. Дебора два раза побывала замужем, родила детей. Стала мотивационным оратором и в 1994 году написала книгу «Альбатрос: правдивая история выживания женщины на море». Она умерла в 2012 году в своем доме в Мексике в возрасте 54 лет. В море с того самого 1982 года она больше не выходила.

А Брэд продолжает работать моряком в Массачусетсе. Он по-прежнему любит море.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

Ищем экипаж теплохода «Оленегорск»

Об этом чудесном спасении 37 лет назад написали многие западные газеты. Но, увы, совсем не рассказывали советские. А жаль!

Нам бы очень хотелось найти моряков, которые приняли участие в спасении американцев. Быть может, вы - родственник кого-то из членов команды «Оленегорска»? Известно, что на борту тогда находились штурман Юрий Кавешников, боцман Виктор Зайченко, врач Леонид Васильев, плотник Юрий Догарев. Напишите в редакцию по адресу reporter@kp.ru с пометкой «Моряки с «Оленегорска».

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