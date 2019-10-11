Флоранс Хворостовская: Все двадцать лет Дима смотрел на меня влюбленными глазами

Дмитрия Хворостовского не стало два года назад. В сентябре в Красноярске открыли памятник золотому баритону России. На открытие прилетела семья Дмитрия - родители, а также его жена Флоранс, дети Максим и Нина. «Комсомолке» удалось побеседовать с ними накануне их отлета в Лондон, где живут близкие артиста.

«Слез уже не осталось»

- Флоранс, вам понравился памятник?

- Памятник делал красноярский скульптор Владимир Усов. Однажды он встретился с нами и показал эскиз. Нам все сразу понравилось. Особенно родителям. Владимир Ильич работает в Москве, родители Димы тоже живут здесь много лет. Они приходили смотреть, как продвигается работа. Получилась удивительная скульптура, фигура Дмитрия будто в движении - впечатление, будто он выходит на сцену к публике.

Вообще я тронута, как в России относятся к памяти Димы. В Красноярск мы летели на самолете «Дмитрий Хворостовский». Приземлились в аэропорту под названием «Дмитрий Хворостовский». В Красноярске его имя носят театр оперы и балета и набережная.

- До слез трогательно!

- Ну, слез у меня уже не осталось после всего...

Любовь с первого взгляда

- Вы были успешной оперной певицей. Как решились бросить музыку?

- Очень просто, я встретила свою любовь. И захотела всю жизнь посвятить мужу. Мы познакомились в Женеве. Он приехал репетировать «Дон Жуана». Дима сказал, что влюбился в меня с первого взгляда. Я тоже с первой секунды поняла, что это мой человек. У нас была очень красивая история любви.

- Дмитрий говорил, за что он вас полюбил? Вокруг него всегда было много женщин, но он выбрал вас.

- Да, всегда много... Меня за что? За красоту! Это не мои, это его слова. Я часто вспоминаю, как он стоял, облокотившись о стену, и говорил: «Я такой красоты никогда не видел». Дима красиво ухаживал. И всю жизнь, все двадцать лет смотрел на меня влюбленными глазами, как в первый день знакомства... Выходя на сцену, всегда искал меня в зале. Я видела, как он шепчет: «Где Флоша?»

- Вы могли себе представить, что окажетесь замужем за русским?

- Никогда! Я родом из Женевы. Вокруг много французов, итальянцев, немцев... Он тоже такого никогда себе представить не мог. Сибиряк - и тут я! Но все вот так получилось. Главное мое сокровище - наши дети. Они - моя сила и поддержка во всем.

Памятник артисту создал скульптор Владимир Усов.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Общаетесь с детьми Дмитрия от первого брака?

- Да, с Даней и Сашей дружим. Мы близкие люди. Им сейчас по 23 года (они близнецы. - Авт.), заканчивают университет. А Маша (дочь первой жены Дмитрия Хворостовского, удочеренная им. - Авт.) несколько дней назад родила второго ребенка.

- Из чего сейчас состоят ваши лондонские будни?

- Теперь это дом, дети, их воспитание. Занимаюсь спортом. Хожу в спортзал, чтобы держать себя в форме. У меня две собаки, я гуляю с ними. Первая - породы помски, по кличке Коко. Мы взяли ее сразу после того, как ушел Дима. Решили, что так будет лучше. Она дает много приятных эмоций, любви. А другая - маленькая черная собачка Кики - появилась у нас в день рождения Нины, 8 июля. Кстати, так получилось, что все дети Димы Раки по гороскопу.

«Дома говорим на трех языках»

- Считается, что у россиян и европейцев разный менталитет. Вы помните, что вас поразило в нашей стране?

- Дмитрий был моим мужем, а про всех судить я не могу. Про него скажу. Меня поражала его железная воля. Он стремился сделать как можно больше, и у него всегда было хорошее настроение. Вообще он был такой... боец! А, вот вспомнила, что меня поразило в России, когда я в первый раз приехала. Люди не улыбались совсем. Потом я поняла, что это в первое мгновение, после видишь искренние улыбки. Я очень люблю Россию и русский язык. Потому я его быстро выучила.

- Ваш дом - гостеприимный?

- Да, мы любим гостей. Максим и Нина обожают, когда у нас много народа на Новый год. Я люблю готовить пасту, ризотто... После ухода Димы друзей меньше не стало. Нас все поддерживают.

- Вы научились готовить русские блюда?

- Да, блинчики! Ведь это был любимый завтрак Димы!

- А пельмени?

- Да, лепили! Сама я, правда, не умею, под руководством делала. Мы жили три месяца в Сан-Франциско и вместе с Дмитрием их лепили. Когда мы в России, дети готовы все время есть одни пельмени.

- Дома сейчас разговариваете по-русски?

- Да, мы говорим на трех языках: русском, английском, французском.

- Вас, наверное, часто об этом спрашивают: книгу написать не хотите?

- Думаю, книга будет. Еще есть идея фильма. Но пока это все в мыслях.

Дмитрия Хворостовского не стало два года назад.Фото: СОЦСЕТИ

ПРИЗНАНИЕ

Дочь артиста Нина: Мечтаю петь, как папа

- Вы бы хотели, чтобы дети тоже посвятили себя музыке? - спрашиваю Флоранс.

- Да, конечно. Но главное, чтобы детям самим хотелось. Сейчас они увлечены. Нина давно занимается музыкой. А Максим начал недавно. Он постоянно, с утра до вечера слушает и сам играет.

К беседе подключаются дети.

- Я играю на гитаре, на клавишных и пою, - рассказывает Максим. - Пробую писать музыку в стиле джаз, блюз, рок. Вот только оперу я не могу петь.

- Обожаю музыку, - говорит Нина. - Играю на скрипке, пианино, пою. Еще танцую и занимаюсь актерским мастерством. Но больше всего люблю петь - блюз, классику. Мечтаю петь, как мой папа!

- Знаю, вы часто бываете в Красноярске. Нравится там?

Максим:

- Очень нравится. Там красивая природа. Мы общались с родственниками, гуляли по городу, ходили в баню, были на Столбах (в горах. - Ред.), в музее, где собрана коллекция, посвященная папе.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Друзья продолжат добрые дела

- Благотворительный фонд Дмитрия Хворостовского 21 октября устраивает концерт «Дмитрий Хворостовский и друзья - детям» с участием звезд мировой оперы.

- Да, после ухода Димы организован благотворительный фонд его имени. И мы продолжаем его дело. На этот раз выступят Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, Лука Сальси, Катя Губанова. Они исполнят известные оперные арии, дуэты. Нелегко было собрать таких звезд вместе. Я очень хотела, чтобы Анна и Юсиф участвовали. Они дружили с Димой, Анна поддерживала его во время болезни. Все артисты выступят бесплатно, без гонораров. Вырученные деньги пойдут на лечение онкобольных детей (по словам представителей Русфонда, сотрудничающего с фондом Хворостовского, на предыдущих концертах было собрано почти 52 млн рублей. Удалось помочь 121 ребенку. - Ред.).

СПРАВКА «КП»

Первый брак Хворостовского с балериной Светланой Ивановой был неудачным. Несмотря на то что Дмитрий перевез жену в Англию, где она родила близнецов Данилу и Сашу, их семейная жизнь стремительно разваливалась. В 1999 году Хворостовский встретил 29-летнюю итальянку с французскими корнями Флоранс Илли и сразу влюбился. Артист подал на развод со Светланой в 2001 году, бракоразводный процесс продлился несколько лет. В 2003 году у Дмитрия и Флоранс родился сын Максим, в 2007-м на свет появилась дочь Нина.