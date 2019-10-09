Побывают ли пельмени в Кубке Стэнли

Отечественная Континентальная хоккейная лига уже не первый год стремится догнать по популярности и зрелищности заокеанский чемпионат, но пока получается далеко не все. Лучшие российские хоккеисты по-прежнему хотят как можно быстрее ретироваться в клубы НХЛ. Разбираемся, чего ждать от нового сезона в лучшей лиге мира.

Российские хоккеисты - одни из самых высокооплачиваемых в лиге. Долгие годы Александр Овечкин был безоговорочным лидером со своим окладом в 9,5 млн долларов за сезон, но в преддверии нынешнего чемпионата Ови обогнал яркий конкурент.

Артемий Панарин, прославившийся в России не только игрой, но и смелыми политическими высказываниями, подписался практически на 12 млн долларов в год, если точнее - на $11 642 857. Именно такая внушительная сумма будет ежегодно приходить на личный счет звезды «Нью-Йорк Рейнджерс». Самое интересное, что это вторая зарплата в НХЛ, больше только у «будущего Гретцки» канадца Конора Макдэвида.

На уровне Овечкина выбил себе зарплату и лучший бомбардир прошлого сезона Никита Кучеров. А ведь еще семь лет назад от Кучерова отказался ЦСКА...

Панарин обогнал Овечкина на 2 млн долларов. Фото: instagram.com/artemiypanarin

В КХЛ о таких деньгах только мечтают

В отечественной лиге было время больших зарплат, но все же сейчас клубы стараются экономить. В КХЛ данные о зарплатах клубы официально не представляют, но за прошлый сезон определенная информация в сеть все же утекла.

Неофициально самым высокооплачиваемым хоккеистом в КХЛ является 38-летний лучший бомбардир в истории лиги форвард «Металлурга» Сергей Мозякин. Его оклад - около 2,7 млн долларов. Примерно в пять раз меньше, чем у того же Панарина.

Кокаин карьере не помеха?

Особое внимание в этом году будет приковано к Евгению Кузнецову. Форвард изрядно пошумел на чемпионате мира по хоккею. К сожалению, не на площадке, а за ее пределами. Тот случай, когда действительно выбрал не ту дорожку... Евгений Кузнецов попался на употреблении кокаина на чемпионате мира, заработал дисквалификацию на четыре года в рамках национальной сборной. Но в США кокаин допингом не считается, и хоккеистов просто ставят на своеобразный контроль. Считается, что им нужно помогать, а не наказывать. Впрочем, дисквалификация тоже последовала. На три матча...

В остальном Евгений может спокойно играть без ущемления прав и денег. Даже штраф за белый порошок платить не придется.

КХЛ берет пример

Одна из главных особенностей НХЛ - маленькие размеры площадок. Благодаря этому повышается динамизм в игре, голов больше, столкновения жестче. Конечно, еще не вымерли ценители советского хоккея и ажурных комбинаций, но время идет, и с каждым годом их все меньше. Вот и в КХЛ снова скопировали все у успешных конкурентов. С этого года в России несколько клубов перешли на новые заокеанские размеры. По европейским правилам размер площадки - 29 - 30 метров в ширину, а в НХЛ строго 25,90.

Еще одна важная неотъемлемая часть американской лиги - потолок зарплат, другими словами, уравниловка для всех клубов. Каждая команда в новом сезоне сможет потратить на зарплаты хоккеистов не более 83 млн долларов. Такой подход оставляет шансы всем клубам в лиге добраться до заветного Кубка Стэнли.

Решили выбрать подобный путь и в КХЛ. В сезоне 2020/2021 в нашем хоккее никому не разрешат тратить на зарплаты больше 900 млн рублей. Но пока у нас зарплатные ведомости лидеров и аутсайдеров отличаются в разы и говорить об интриге можно только чисто теоретически: какая из двух-трех команд Восточной конференции помешает ЦСКА или СКА выиграть Кубок Гагарина.

Икра и люлька в призовой чаше

Весь сезон хоккеисты в НХЛ бьются за Кубок Стэнли, а после особенная традиция. Каждый хоккеист, выигравший трофей, получает его на несколько дней в свое распоряжение, а дальше уже может его использовать как фантазия прикажет.

Александр Овечкин, например, насыпал в трофей черной икры. Владимир Тарасенко аккуратно положил туда новорожденного малыша. Страшно представить, что мог насыпать в Кубок Стэнли Евгений Кузнецов, но все же, по официальной версии, наложил в него фирменных челябинских пельменей.

Владимир Тарасенко не смог удержаться, чтобы не разместить в Кубке Стэнли новорожденного малыша. Фото: instagram.com/tarasenko.yana

Кто главный фаворит?

В НХЛ всегда есть место для неожиданных результатов, но одно можно сказать с уверенностью: обладатели Кубка Стэнли из России наверняка будут. Одним из фаворитов считается «Тампа Бэй», за которую выступают форвард Никита Кучеров и голкипер Андрей Василевский.

Традиционно не так далеко от основных претендентов «Вашингтон» Александра Овечкина и «Питтсбург» Евгения Малкина.

А всего в НХЛ выступает более 30 российских хоккеистов. Точную цифру назвать сложно, поскольку несколько молодых игроков находятся на грани между основной командой и фарм-клубом, куда новичков частенько отправляют на стажировку. Пока список такой:

Смотреть в Яндексе

Трансляции НХЛ - особая история в ближайшие годы. Летом продолжилось наступление интернета на телевизор. Теперь все матчи НХЛ на территории России будут доступны через Яндекс.Эфир. Впервые в истории российские болельщики смогут легально смотреть на лучших хоккеистов мира совершенно бесплатно. Пока сервис не требует никакой оплаты.

При этом можно выбирать любые матчи и смотреть игры в удобное для вас время.

ЗАВИДОВАТЬ БУДЕМ

Пять самых больших зарплат у россиян в НХЛ

1. Артемий Панарин, нападающий («Рейнджерс») - $11 642 857.

2. Сергей Бобровский, вратарь («Флорида») - $10 000 000.

3. Александр Овечкин, нападающий («Вашингтон») - $9 538 462.

4. Никита Кучеров, нападающий («Тампа-Бэй») - $9 500 000.

5. Евгений Малкин, нападающий («Питтсбург») - $9 500 000.

КСТАТИ

Справились без Кузнецова

Пока Евгений Кузнецов размышляет о вреде наркотических веществ, «Вашингтон» открыл сезон победой. Чемпионы образца 2018 года в стартовом матче обыграли действующего обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луис». Александр Овечкин, как и полагается лучшему снайперу лиги, забросил первую шайбу в сезоне НХЛ, а его партнер Дмитрий Орлов удвоил счет в матче. «Вашингтон» в итоге был сильнее в овертайме - 3:2.