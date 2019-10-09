Шпаги для «мушкетеров» ковали зеки, а д'Артаньяном должен был стать Высоцкий

Романтичную киносагу «Д'Артаньян и три мушкетера» снял покойный Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Сейчас режиссер Вячеслав Каминский, сценарист Максим Федоров и продюсер Виталий Гапоненко готовят пятисерийный документальный фильм «Пока мы еще вместе, или Мушкетеры 40 лет спустя». Фильм расскажет о закадровых ситуациях не только основной картины, но и ее продолжения - «Мушкетеры двадцать лет спустя», «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» и «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».

Накануне премьеры съемочная группа поделилась с «КП» неизвестными фактами о любимых героях.

Алферова злилась на режиссера

По словам Вячеслава Каминского, в документалке согласились сниматься практически все актеры, занятые в «Мушкетерах». Лишь исполнительница роли Миледи Маргарита Терехова не смогла из-за плохого самочувствия.

Хотя Маргарите Борисовне есть что вспомнить. Например, как Хилькевич мечтал, чтобы его Миледи блистала не только роковой красотой, но и вокальными данными.

- У Миледи должно было быть два ярких музыкальных номера, но мы их убрали из фильма, потому что, увы, Терехова - непоющая актриса от слова «вообще», - рассказывает композитор Максим Дунаевский. - Но в процессе съемок Хилькевичу все-таки понадобился музыкальный номер. Там, где Миледи подбивает английского фанатика Фельтона убить герцога Бекингема. Стали переделывать стихи автора песен к фильму Юрия Ряшенцева. Это послужило причиной ссоры между Ряшенцевым и Хилькевичем. Премьера фильма была на год отложена из-за судебных разбирательств между ними. Но Терехова пела так плохо, что ее номер в ленту не вошел.

Юнгвальд-Хилькевич не разрешил Ирине Алферовой озвучить роль Констанции. И ее героиня говорила голосом Анастасии Вертинской. Фото из личного архива Натальи Юнгвальд-Хилькевич

Вспоминать «Мушкетеров» отказалась и красавица Констанция - Ирина Алферова.

- Ирина сказала, что до сих пор не может простить Хилькевича, который ставил под сомнение ее актерский талант, - рассказали «КП» в съемочной группе документального фильма.

- Георгий Юнгвальд-Хилькевич планировал пригласить на роль Констанции Евгению Симонову, - объясняет «Комсомолке» документалист Вячеслав Каминский. - Но сверху ему поставили условие: если хочешь снимать Боярского, бери ему в пару Алферову. А Симонову почему-то запретили снимать. Поэтому у режиссера и Ирины Алферовой были не самые лучшие отношения.

О Высоцком и смертельных обидах из-за песен

Кандидатуру Боярского Хилькевич сумел отстоять - с большим трудом.

- Сначала на роль д'Артаньяна был утвержден Абдулов, но Хилькевичу казались слабыми вокальные данные Александра Гаврииловича, рассказывает режиссер Вячеслав Каминский. - Автор сценария Марк Розовский предлагал Хилькевичу на эту роль своего товарища Владимира Высоцкого. Но Высоцкому уже в то время было за 40, Хилькевич посчитал, что он староват для роли 18-летнего гасконца. Плюс Высоцкий был сильно загружен: в это же время он снимался у Говорухина в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Однако и с Михаилом Боярским спустя годы у Георгия Эмильевича возникли серьезные разногласия.

В роли добродушного толстяка Портоса режиссер никого не видел, кроме Валентина Смирнитского. Фото из личного архива Натальи Юнгвальд-Хилькевич

- В фильмах «Мушкетеры двадцать лет спустя» и «Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя» все песни должен был исполнять Миша Боярский, - рассказывает Надира Юнгвальд-Хилькевич, вдова режиссера. - Студия была уже заказана, но у Боярского в это время были запланированы длительные гастроли на Дальнем Востоке. Вернулся Миша оттуда с сорванным осипшим голосом. Это была катастрофа! Срочно нужно было искать замену. Предложили записать певца Игоря Наджиева. Юра (так Нодира называла мужа. - Ред.) согласился. Боярский, конечно, очень обижался на режиссера - это же был его фильм, его звездная роль.

Несколько лет после этого они не разговаривали. Их помирил Владимир Балон, «пятый мушкетер», который ставил фехтовальные бои и сыграл роль капитана гвардейцев кардинала де Жюссака. А спустя 15 лет Миша Боярский и Дима Харатьян все-таки перепели все песни для продолжения саги.

Боярский мечтал о крупной подруге

В документальном фильме будут показаны уникальные сцены из «Трех мушкетеров», которые не вошли в свое время в картину.

Не обойдется и без закулисных интриг. Телеведущая Екатерина Стриженова расскажет, как ее невзлюбил Михаил Боярский во время съемок продолжения киносаги.

Екатерине Стриженовой было 24 года, когда Юнгвальд-Хилькевич пригласил ее на роль возлюбленной д'Артаньяна. Фото из личного архива Натальи Юнгвальд-Хилькевич

- Боярский не видел Стриженову в роли своей подруги Мадлен. Он хотел, чтобы рядом с ним была более рослая, более крупная и внешне яркая дама. А Катя была в то время молодая, худенькая, - объясняет режиссер Вячеслав Каминский.

- Поначалу Боярский относился ко мне скептически, - вспоминает Стриженова. - Вспоминаю съемки одной сцены: моя героиня с достаточно большой высоты падает, а д'Артаньян должен был ее поймать. Я испугалась и сказала режиссеру: «Боярский меня не поймает. Он сделает вид, что ловит меня, а сам отойдет. Я что-нибудь себе сломаю, и сниматься будет другая актриса - как Михаил Сергеевич и хотел с самого начала». Юнгвальд-Хилькевич меня успокоил. Мы сняли эту сцену: Боярский меня поймал. После этого случая мой психологический барьер исчез. А однажды Боярский, выполняя трюк, упал с лошади и сломал руку. Это было накануне нашей любовной сцены. Съемки отложить было нельзя, и выглядели мы в результате потешно: я частично раздета, а Боярский полностью одет, да еще и с загипсованной рукой...

На роль Миледи была утверждена Елена Соловей. Но, узнав о своей беременности, актриса уступила роль Маргарите Тереховой (на фото). Фото из личного архива Натальи Юнгвальд-Хилькевич

Выступали в тюрьме за реквизит

На съемках «Мушкетеры двадцать лет спустя», по словам исполнителя роли Портоса Валентина Смирнитского, случился еще один казус.

- Мы приехали снимать «Двадцать лет спустя» в Эстонию, эта история случилась под Таллином. Буквально на третий или четвертый день съемок каким-то образом обворовали склад, где хранилось наше мушкетерское оружие, реквизит, костюмы. Кому это было нужно, непонятно, но украли в числе прочего все наши шпаги, - делится Смирнитский. - И потребовалось в самые кратчайшие сроки все наше вооружение как-то восстановить. Нашелся очень оригинальный выход. Рядом была зона для преступников, которые получили солидные сроки. Меня, Боярского, Смехова и Старыгина попросили выступить в этой зоне перед осужденными - у них был цех, где они могли по картинке достаточно быстро изготовить нам оружие. Мы выступили, имели большой успех. А за это они нам буквально в течение двух дней изготовили замечательные шпаги. Естественно, они делали это по лекалам, но очень качественно. Так в криминальной истории со шпагами нам помог криминал.

КСТАТИ

Козаков мог сыграть кардинала Ришелье

- Мне предложили попробоваться на роль Рошфора, - рассказывает Александр Трофимов, исполнитель роли кардинала Ришелье. - Я полетел в Одессу. Была зима, рейс задержали. И когда я кое-как добрался до киностудии, оказалось, что на Рошфора они уже утвердили артиста Бориса Клюева. А мне предложили пройти пробы на роль лейтенанта Фельтона, фанатика. Я был обескуражен. Мне дали текст, проводили в павильон на кинопробы. Я сел и стал ждать своей очереди. А пока ждал, меня попросили подыграть Борису Клюеву - он репетировал сцену диалога с Ришелье. Я согласился, но стало жутко обидно, что мной пытаются залатать все дыры! На меня накинули кардинальскую мантию, усадили в кресло, подошел Клюев в образе Рошфора и начал мне что-то говорить. Не глядя на него, я стал по бумажке отвечать. И, возможно, мое внутреннее состояние только на руку сыграло. Боковым зрением увидел, что вокруг все забегали, зашептались. Подошел Георгий Юнгвальд-Хилькевич: «Мы завтра для вас сделаем отдельные пробы на роль кардинала Ришелье. А сейчас подберем грим, попробуем разные варианты костюмов».

67-летний Александр Трофимов сейчас служит в Театре на Таганке и редко появляется на телеэкранах. Фото из личного архива Натальи Юнгвальд-Хилькевич

Фильм снимался по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, всех актеров на роли утверждали в Москве. Меня на Ришелье утверждать не хотели. Сказали, мол, молодой и неизвестный актер. Но Хилькевич мою кандидатуру каким-то чудом отстоял. Хотя сначала хотел снимать в роли кардинала Михаила Козакова.