Косатки, выпущенные из китовой тюрьмы, живы и обрели семью

Целый год Россия с замиранием сердца наблюдала за судьбой 11 косаток и 90 белух в китовой тюрьме. В Приморском крае в ужасающих условиях содержались морские животные в ожидании продажи за границу.

Зоозащитники долго били тревогу, пока не достучались до высшего руководства страны. Президент на «Прямой линии» распорядился вернуть несчастных животных домой.

С тех пор было несколько сообщений, что всех косаток и белух выпустили у Шантарских островов.

Но зоозащитники сомневались: правда ли их туда доставили, а если правда, то живы ли они? Ответ на эти вопросы дал гость программы Радио «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников» - фотограф и путешественник Михаил Коростелев.

- Наша недавняя экспедиция на Шантарские острова была посвящена не только съемке гренландских китов, но и выяснению судьбы бывших узников, - рассказал Михаил.

Все косатки имели спутниковые маячки. Однако сигнал приходил с большим опозданием, и встретиться никак не удавалось.

Та самая узница, которую спасли из заточения (на левом плавнике виден спутниковый передатчик), в новой семье. Фото: Григорий ТСИДУЛКО

- И вот в предпоследний день я увидел семью косаток, - вспоминает фотограф. - И у одной на плавнике я заметил маячок. Сверился со спутником - та самая! Не представляете, какое счастье испытал, словно встретил потерянного родственника. Но радость была и от того, что косатку приняли в семью дикие сородичи. Она не была изгоем, не потеряла навыков охоты и общения!

А ведь владельцы китовой тюрьмы особо упирали на то, что узников нельзя выпускать - они там погибнут... Ничего подобного! Природа гораздо мудрее и сильнее, чем мы думаем.

Осталось теперь проследить, чтобы и все белухи вернулись домой! Их судьбу экспедиция проверит в следующем году...

Фото: Юрий СМИТЮК

НА СТАРТ!

Михаил Коростелев стал одним из победителей престижнейшего фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» со снимком «Нерест». Фото сделано на Курильском озере (полуостров Камчатка). Запечатлен момент прохода на нерест нерки: она рождается и подрастает в пресной воде, потом скатывается в щедрые воды Тихого океана.

Курильское озеро для нее родильный дом и детский сад. Каждый год сюда приплывает от 5 до 20 миллионов особей. Неудивительно, что это время настоящего пира для медведей и других хищников.

Михаил Коростелев стал одним из победителей престижнейшего фотоконкурса РГО «Самая красивая страна» со снимком «Нерест».

Необычный сюжет снят камерой в подводном боксе. «Устали фотографировать медведей и решили немножко пооригинальничать, - признается Михаил. - Это было последнее фото, которое я выбрал, чтобы послать на конкурс. Видимо, оригинальность и помогла взять приз».

У вас тоже есть возможность поучаствовать в новом фотоконкурсе РГО, который стартует уже 14 октября. Никаких ограничений нет, кроме условия - фотографии должны быть сделаны на территории России. Все подробности на сайте photo.rgo.ru.

ФОТООХОТНИКИ

Братья наши меньшие

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. Вот каким фототрофеем поделилась Олеся Купча из Екатеринбурга:

Фото: Олеся Купча

«Этого красавца мне удалось увидеть этим летом. Увлекаюсь фотографией и осваиваю макросъемку. Вы не представляете, какой удивительный мир насекомых скрыт от наших глаз».

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть интересное фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы с пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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