Тест "КП": Раскрыл зонт - раскрыл характер

Чтобы осенний сезон дождей не казался хмурым и неприветливым, можно научиться читать по зонтам. Ведь всем известно, что аксессуары многое могут сказать о вкусах и предпочтениях своего владельца. Проверим? Вы выбираете зонтик, мы описываем ваш характер.

Как правило, такой зонт выбирают деловые, ответственные, надежные, трудолюбивые люди. У вас прямолинейный стиль общения, все четко и по делу. Обычно вы не осуждаете людей, а принимаете их такими, какие есть. Предпочитаете договариваться, а не теряться в догадках. Одних ваши качества восхищают, других раздражают. Но это ваш стиль жизни, и менять его вы не станете.

Вы можете показаться окружающим немного замкнутым. Но это не так, просто у вас нестандартное мышление, необычный подход во всем. Едва ли вас можно назвать посредственным. Вы везде видите возможности, что-то улучшаете и разбираете. Благодаря таким, как вы, рождаются новые системы и изобретения. Вы умны, обладаете богатым воображением. В вас четко выражена индивидуальность. Не теряйте ее!

«Это удобно» - ваш неопровержимый аргумент. И так во всем. Вы реалист, умеете грамотно использовать возможности для достижения результата. Больше верите своим действиям, а не удаче и мнению окружающих. С легкостью решаете бытовые проблемы. С умом тратите деньги. С вами как за каменной стеной. Однако вы редко мечтаете. И это мешает ставить большие цели. Подумайте об этом!

Оптимист - это про вас! И как у вас только хватает энергии и позитива? Вам волшебным образом удается самый хмурый и тоскливый день сделать радостным. В том числе с помощью зонта. Вы любите яркие образы и не боитесь выделяться из серой массы. Вы креативны, талантливы, неординарны. Каждый ваш день - праздник. Повезло тем, кто рядом с вами: вы не даете им скучать.

«Главней всего погода в доме» - эта песня про вас. Вы заботливый, добрый и чуткий человек, который может заставить даже самого закрытого человека разговориться. Умеете находить баланс внутри себя и с окружающим миром. Обеспечиваете пространство и безопасность для ваших близких. Легко строите отношения с людьми. Цените любовь, семью и простой образ жизни. С вами хорошо!

Вы решаете проблемы простым и практичным способом. И наверняка гордитесь тем, чего добились в жизни. Требуете много и любите совершенство, удобство и комфорт. Энергичный человек, идущий в ногу со временем. С вами интересно, ведь вы всегда можете рассказать что-то новое и необычное, заинтересовать собеседника с первой минуты. Если, конечно, это вам будет нужно. Ведь вы цените свое время.