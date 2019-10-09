Внимание - на хвост: Роскачество рассказало, как не купить подтухшую рыбу

Как показывают проверки, проведенные Роскачеством и Россельхознадзором, с рыбой у нас не все хорошо. Точнее сказать, с рыбой мороженой. Она перевозится с нарушениями температурного режима, приезжает на место уже размороженной и, попав на склад, портится быстрее, чем ей было бы положено. Такую рыбу недобросовестные продавцы либо заново замораживают, либо используют для изготовления салатов, маскируя несвежий продукт майонезиком и специями. Причем, как утверждается в новом исследовании Роскачества, таких нарушений в последнее время стало больше.

Свежие примеры: 24 сентября Россельхознадзор выявил крупную партии мороженой горбуши общим весом 44,76 тонн, которая была транспортирована в Московский регион с нарушением температурного режима. А днём раньше на железнодорожной станции «Бекасово-сортировочное» было приостановлено оформление сразу двух партий рыбы с точно таким же нарушением. Общий вес продукции тогда составил более 51 тонны.

По данным Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава (АСОРПС), на которые ссылается Роскачество, до 80% скоропортящейся продукции доставляется с нарушением температурного режима. В чем причина? Как утверждает президент АСОРПС Михаил Синёв. зачастую из экономии отправитель товара выбирает не вагоны-рефрижераторы, как установлено обязательными требованиями, а так называемые вагоны-термосы. Они лишь сохраняют заданную температуру внутри себя по такому же принципу, как и обычный термос для чая или кофе. И в день могут прогреваться на один градус, если на улице плюсовая температура. Перевозить рыбу и мясо в таких вагонах можно только зимой.

Похожие проблемы - и с икрой. Во время лабораторных испытаний икры лососевых рыб, проведённых Роскачеством в 2016 и 2018 годах, нарушения были обнаружены почти в половине исследованных образцов. Причиной скорее всего стало несоблюдение условий хранения.

КАК НЕ КУПИТЬ ИСПОРЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ?

Вот что советуют в Роскачестве.

1. Необходимо проверить температуру в холодильнике, где хранится продукция. В случае с замороженной рыбой она не должна превышать -18 градусов, в случае с икрой - быть в пределах от -4 до -6 градусов (банка не должна быть вздутой). Затем посмотреть срок годности. Для икры, упакованной в герметичную тару, он составляет около 12 месяцев, для рыбы - от 3 до 10 месяцев, в зависимости от её вида.

Совет на счет холодильника может показаться невыполнимым, но это как сказать. Если продавцы не горят желанием помочь вам убедиться, что рыба и икра у них хранятся правильно, - это тоже показатель. Уходите в другой магазин. Поскольку ежели все хорошо — чего скрывать?

2. Внешний вид рыбы и её глазури, то есть ледяной корочки, тоже важен. По ГОСТу на мороженую рыбу, глазурь должна равномерно покрывать поверхность рыбы и не отставать при лёгком постукивании.

3. Если рыбу замораживали повторно, это можно определить по внешним признакам. Ими могут быть: мутные глаза, повреждённые плавники и хвост.