2019-10-09T11:06:41+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина обнаружил на балконе купленной квартиры тайник со взрывчаткой

Мужчина приобрёл квартиру пару недель назад у обычных, ничем не примечательных людей. Поэтому находка была более чем неожиданной
Иван РУНЕВ
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Бывшие хозяева не стали ничего забирать из квартирыБывшие хозяева не стали ничего забирать из квартирыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В сентябре 2019 45-летний Виктор* купил квартиру в тихом городке Пересвет, что располагается в Сергиево-Посадском районе. Квартира старенькая, небольшая , но зато стоит недорого и от Москвы не так далеко. После того , как документы были оформлены и Виктор получил на руки ключи от заветной недвижимости, он стал убирать из дома старый хлам. Бывшие хозяева не стали ничего забирать из квартиры и сказали Виктору , что он может выкинуть всё, что пожелает.

Единственное, хозяева не попросили Виктора быть поаккуратнее с разбором хлама , потому что забыли ему сообщить , что на балконе стоит сумка, способная разнести весь этаж и не только.

Когда мужчина 1974 года стал прибираться на балконе , то обнаружил две сумки из-под противогазов, в которых лежали боеприпасы. Мужчина сразу же обратился в полицию. Приехавшие сотрудники отправили всю взрывчатку на экспертизу. - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Ниже приводим список найденого:

- тротиловая шашка массой 400 гр – 4 шт.;

- тротиловая шашка без массой 200 гр – 8 шт.;

- граната РГД – 5 шт.;

- граната РГН – 6 шт.;

- граната Ф-1 – 12 шт.;

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает владельца такого внушительного арсенала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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