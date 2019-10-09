В Подмосковье мужчина обнаружил на балконе купленной квартиры тайник со взрывчаткой

В сентябре 2019 45-летний Виктор* купил квартиру в тихом городке Пересвет, что располагается в Сергиево-Посадском районе. Квартира старенькая, небольшая , но зато стоит недорого и от Москвы не так далеко. После того , как документы были оформлены и Виктор получил на руки ключи от заветной недвижимости, он стал убирать из дома старый хлам. Бывшие хозяева не стали ничего забирать из квартиры и сказали Виктору , что он может выкинуть всё, что пожелает.

Единственное, хозяева не попросили Виктора быть поаккуратнее с разбором хлама , потому что забыли ему сообщить , что на балконе стоит сумка, способная разнести весь этаж и не только.

Когда мужчина 1974 года стал прибираться на балконе , то обнаружил две сумки из-под противогазов, в которых лежали боеприпасы. Мужчина сразу же обратился в полицию. Приехавшие сотрудники отправили всю взрывчатку на экспертизу. - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Ниже приводим список найденого:

- тротиловая шашка массой 400 гр – 4 шт.;

- тротиловая шашка без массой 200 гр – 8 шт.;

- граната РГД – 5 шт.;

- граната РГН – 6 шт.;

- граната Ф-1 – 12 шт.;

Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает владельца такого внушительного арсенала.