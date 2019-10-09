В Подмосковье мужчина обнаружил на балконе купленной квартиры тайник со взрывчаткой
В сентябре 2019 45-летний Виктор* купил квартиру в тихом городке Пересвет, что располагается в Сергиево-Посадском районе. Квартира старенькая, небольшая , но зато стоит недорого и от Москвы не так далеко. После того , как документы были оформлены и Виктор получил на руки ключи от заветной недвижимости, он стал убирать из дома старый хлам. Бывшие хозяева не стали ничего забирать из квартиры и сказали Виктору , что он может выкинуть всё, что пожелает.
Единственное, хозяева не попросили Виктора быть поаккуратнее с разбором хлама , потому что забыли ему сообщить , что на балконе стоит сумка, способная разнести весь этаж и не только.
Когда мужчина 1974 года стал прибираться на балконе , то обнаружил две сумки из-под противогазов, в которых лежали боеприпасы. Мужчина сразу же обратился в полицию. Приехавшие сотрудники отправили всю взрывчатку на экспертизу. - сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.
Ниже приводим список найденого:
- тротиловая шашка массой 400 гр – 4 шт.;
- тротиловая шашка без массой 200 гр – 8 шт.;
- граната РГД – 5 шт.;
- граната РГН – 6 шт.;
- граната Ф-1 – 12 шт.;
Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает владельца такого внушительного арсенала.
ИСТОЧНИК KP.RU