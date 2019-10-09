2019-10-09T12:06:42+03:00
Происшествия

В «радиоактивном поезде» нашли йод-131

На данный момент обнаруженное вещество утилизировали, и уже завтра состав двинется в новый рейс
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Спасатели установили, что источником радиации был радиоактивный изотоп иод-131.Спасатели установили, что источником радиации был радиоактивный изотоп иод-131.
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После детального обследования вагонов "радиоактивного поезда", который накануне вечером прибыл из Берлина на Белорусский вокзал в Москву, спасатели установили, что источником радиации был радиоактивный изотоп иод-131.

- Иод-131 применяют при лечении онкологии щитовидной железы, период полураспада этого искусственного радиоактивного изотопа 8 суток. Наиболее вероятна версия того, что проходящий лечение от онкологии пациент справил нужду в туалете поезда, и вместе с мочой в резервуар попали радиоактивные изотопы, - рассказал KP.RU источник оперативных службах.

При замерах радиационного фона, который провели спасатели сразу по прибытию поезда на Белорусский вокзал, дозиметр показал, что излучение в вагоне 0,8 мкрз, а у бочка в туалете и под вагоном - 2,2 мкрз. К сегодняшнему утру излучение снизилось с 2,2 мкрз до 1,8 мкрз.

- Было принято решение выкачать все содержимое резервуара туалета "зараженного вагона" с помощью ассенизаторской машины и утилизировать на спецполигоне, так как радиационный фон не высокий. Уже завтра поезд планируют отправить в обычный рейс с пассажирами согласно расписанию и маршруту, - рассказал KP.RU источник оперативных службах.

При замерах радиационного фона, который провели спасатели сразу по прибытию поезда на Белорусский вокзал, дозиметр показал, что излучение в вагоне 0,8 мкрз, а у бочка в туалете и под вагоном - 2,2 мкрз.

При замерах радиационного фона, который провели спасатели сразу по прибытию поезда на Белорусский вокзал, дозиметр показал, что излучение в вагоне 0,8 мкрз, а у бочка в туалете и под вагоном - 2,2 мкрз.

Иод-131 — искусственный радиоактивный изотоп иода. Период полураспада около 8 суток. Впервые получен в 1938 году. Является одним из значимых продуктов деления ядер урана, плутония и тория. При ядерных испытаниях и авариях ядерных реакторов является одним из основных короткоживущих радиоактивных загрязнителей природной среды. Представляет большую радиационную опасность для человека и животных в связи со способностью накапливаться в организме, замещая природный иод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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