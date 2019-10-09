В Подмосковье скончалась 94-летняя жена маршала Казакова

Её не стало 4 октября, до своего 95-летия эта выдающаяся женщина не дожила всего 2 месяца. Об этом kp.ru сообщил зять Светланы Павловны — подводник-атомщик капитан 1 ранга Александр Михайлов.

Прощание состоялось сегодня, 9 октября в 12.00 в траурном зале Центральной Клинической Больницы №1 Администрации Президента по адресу улица Маршала Тимошенко, дом 25.

— Светлана Павловна сама по себе очень интересный человек, участник ВОВ, прошла войну от Курска до Берлина. Чтобы попасть на фронт она добавила себе 4 года. По тем самым левым документам она родилась 26.12.1920, а на самом деле год ее рождения 1924. Её муж Владимир Иванович Казаков - маршал артиллерии, единственный из не сухопутных полководцев трижды награждённый Орденом Суворова 1 степени. Получается, что Светлана Павловна - последняя из вдов маршалов артиллерии. По сути дела маршалов артиллерии просто уже нет, даже звания такого нет в Военных Силах РФ, — рассказал kp.ru Александр Михайлов.

Светлана Павловна Казакова - удивительно сильная женщина. В первые месяцы Великой Отечественной Войны она, будучи 16-летней девочкой потеряла в бомбёжке всю свою семью. Она изменила возраст и отправилась на фронт, делала всё, что могла: по началу часами расшифровывала чертежи и рассекречивала магнитные мины, училась ухаживать за ранеными. Позже отучилась работе связиста и служила в войсках Правительственной связи Центрального, Белорусского и 1-го Белорусского фронтов.

Владимир Казаков со Светланой Павловной Смирновой – лейтенантом войск связи, своей будущей женой. Предместье Берлина, Штраусберг. Май 1945 г. Фото: www.marshalkazakov.ru

Своего будущего мужа, тогда ещё генерала Казакова Василия Ивановича, девушка встретила в Новый год 1944-го в Гомеле, где стоял штаб 1-го Белорусского фронта. Несмотря на большую разницу в возрасте в 22 года, они продолжали общаться до конца войны, а после воссоединились и прожили вместе 23 года до смерти Казакова.

Василий Иванович Казаков умер в 1968 году, ему было 70 лет. Он вошёл в историю как маршал артиллерии, Герой Советского Союза, выдающийся военачальник Великой Отечественной войны, сделав колоссальный вклад в победу над фашистской Германией.

Светлана Павловна Казакова закончила службу в 1946 году в звании техника-лейтенанта правительственной связи. Она награждена двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 5 медалями СССР, 2-мя польскими и множеством других наград.