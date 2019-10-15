2019-10-14T21:09:38+03:00
Здоровье

Проверьте омега-3 в своей аптечке!

Критерии, по которым следует выбирать препарат с омега-3
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Омега-3 – группа полиненасыщенных жирных кислот, жизненно необходимых нашему организму. Всего в эту группу входит 11 разновидностей жирных кислот. Незаменимыми (не вырабатываются организмом в нужном объеме) являются лишь три:

- альфа-линоленовая (АЛК),

- эйкозапентаеновая кислота (ЭПК),

- докозагексаеновая (ДГК).

АЛК бывает только растительного происхождения. А кислоты ЭПК и ДГК – содержатся в рыбьем жире. Именно о правильном выборе капсул омега-3 из рыбьего жира и пойдет речь в нашем обзоре рекомендаций.

Информация на этикетке

Первое, о чем стоит сказать, это, конечно же, этикетка препарата. Посмотрите, потрудился ли производитель товара вынести на этикетку (упаковку) всю важную информацию о своем продукте. Если никакой информации нет, и указано лишь наличие рыбьего жира, то оценить продукт будет сложно. Производитель, которому нечего скрывать, укажет на своей этикетке всю информацию в полном объеме.

Рыбий жир и омега-3 – их соотношение

Очень многие покупатели, не вдаваясь в подробности, не разделяют между собой понятия «рыбий жир» и «омега-3», считая, что это одно и то же. На самом же деле, это не совсем так. Омега-3 – это тот ценный компонент, который содержится в составе рыбьего жира. Поэтому дозировка рыбьего жира и дозировка омега-3 – это две разные цифры. И их следует различать. Полезность продукта определяется именно количеством омега-3 в 1 капсуле, а не количеством рыбьего жира.

Рассмотрим пример: 1 капсула может содержать огромную дозировку рыбьего жира – 1000 мг, и ценных омега-3 – всего 300-350 мг. Это говорит о том, что 1 такая капсула содержит 300 мг необходимых вам омега-3 и еще 700 мг других веществ, потреблять которые вы не планировали.

Поэтому, выбирая препарат, смотрите на дозировку именно омега-3 в 1 капсуле и на соотношение омега-3 к общей массе рыбьего жира (в 1 капсуле). Предпочтительнее выбирать максимально высокое соотношение омега-3 к общей массе рыбьего жира. Благодаря этому, ваш организм при максимальной пользе, будет меньше получать лишнего. Например, хорошим соотношением считается содержание 950 мг омега-3 на 1300 мг рыбьего жира. Такое соотношение вы можете встретить, например, в капсулах «Тройная Омега-3» Эвалар.

Страна происхождения рыбьего жира

Уважающий своих покупателей производитель всегда укажет страну, из которой доставлен рыбий жир для производства капсул. Один из лучших производителей в этой области считаются такие страны как Германия и Норвегия.

Так, например, одним из ведущих мировых производителей рыбьего жира в мире считается компания BASF. И если вы видите на этикетке указание именно на этот источник сырья, то это хороший знак. Именно это сырье используется в капсулах «Тройная Омега-3» от компании «Эвалар».

Чистота сырья

Самый животрепещущий для многих вопрос – это чистота сырья (рыбьего жира), и эти опасения справедливы. С развитием промышленности и ростом загрязненности водоемов, возросла вероятность заражения рыб тяжелыми металлами, ртутью и другими вредными веществами. Как определить чистоту сырья на ваших капсулах? Рассмотрим подробнее.

Важно учесть три аспекта:

1.Сорт рыб. Безопаснее будет рыбий жир, извлеченный из диких рыб мелких пород – сардин, хамсы, скумбрии, анчеусов, так как в них накапливается меньше токсичных веществ, чем в крупных разновидностях рыб. Добросовестный производитель указывает породу рыб, из которых выделен рыбий жир. Поэтому, вам, как потребителю, узнать это будет достаточно просто.

2.Степень очистки рыбьего жира. Здесь опять же о многом скажет страна происхождения рыбьего жира. Так, например, уже упомянутая выше норвежская компания BASF использует 6 степеней очистки рыбьего жира, в то время как многие производители не доходят и до 4. Поэтому, например, таким препаратам как «Тройная Омега-3» от компании «Эвалар», которая использует для своих капсул именно норвежский рыбий жир BASF, можно смело довериться в вопросе чистоты сырья.

3.Сертификат GMP. Наличие у продукта сертификата GMP – важный показатель. Производство продукции в условиях международного стандарта GMP является гарантией качества и чистоты продукта. Как правило, узнать об этом можно, взглянув на этикетку. Если производитель работает в условиях GMP, то это выносится на этикетку.

Триглицериды или этиловые эфиры

В последнее время сторонники углубленного рассмотрения качества рыбьего жира, часто задаются вопросом – в какой именно форме рыбий жир в препарате. Существуют разные формы: триглицериды и этиловые эфиры. На этикетке они обозначаются так:

• триглицериды – TG

• этиловые эфиры – ЕЕ

Считается, что они различаются в плане усвоения организмом. Однако это не совсем так. Этиловые эфиры, попадая в организм, преобразуются в необходимую форму и тоже хорошо усваиваются. Необходимость использования этиловых эфиров вместо триглицеридов заключается в том, что большие дозировки омега-3 невозможно поместить в объем капсулы, если они в форме триглицеридов. А использование этиловых эфиров позволяет решить эту проблему. Поэтому вы просто не найдете препаратов с высокими дозировками омега-3 в форме триглицеридов. Существенной разницы в этих формах нет. Поэтому покупать препарат можно и с той, и с другой формой рыбьего жира.

Дозировка

Многих интересует вопрос, какую дозировку омега-3 жирных кислот выбрать. Ведь на аптечных полках встречаются самые разные варианты. Поэтому, если вы хотите действительно, получать пользу для здоровья, а не просто глотать неудобные капсулы, давайте рассмотрим рекомендации.

По рекомендации ВОЗ суточная потребность ПНЖК Омега-3 должна составлять от 500 до 1000 мг. Рекомендации НИИ Питания РФ предусматривают ежедневное употребление в пищу 800 – 1600 мг ПНЖК Омега-3 в сутки. Норвежские производители рекомендуют употреблять в день не менее 1900 мг ПНЖК Омега-3 в сутки. Если принимать омега-3 назначает ваш врач, то в этом случае дозировку должен указать он.

Поэтому оптимальным вариантом будет выбор капсул с дозировкой не менее 950 мг ПНЖК омега-3 в 1 капсуле.

Выгода по цене

Теперь, когда вы определились с качеством продукта по всем вышеперечисленным пунктам, самое время обратить внимание на цену продукта. Принимать омега-3 для получения эффекта для здоровья следует длительно. Это средство является необходимым, как продукты питания в нашем ежедневном рационе. Поэтому цена препарата будет иметь большое значение.

Не спешите хватать ся за самую дешевую пачку. Обратите внимание на дозировку омега-3. Вероятно, пересчитав стоимость упаковки и необходимое количество капсул в день – цена окажется не выгодной. Поэтому рассчитывайте цену, исходя из количества суточной дозировки омега-3. Если сравнивать именно дозировки омега-3, то самым экономичным вариантом с учетом всех показателей качества, чистоты сырья и дозировке являются капсулы «Тройная Омега-3» от компании «Эвалар».

«Тройная Омега-3» от компании «Эвалар» – обзор характеристик

«Тройная омега-3»¹ от компании «Эвалар» содержит 950 мг омега-3 в каждой капсуле на 1300 мг рыбьего жира. Эта дозировка в 3 раза больше, чем у обычных омега-3 – с дозировкой 300 мг². (Именно поэтому «Тройная Омега-3» Эвалар имеет такое название).

Капсулы производства «Эвалар» содержат рыбий жир (скумбрии, хамсы, сардин) высочайшего качества из Норвегии от компании с мировым именем BASF с высокой степенью очистки, превышающей требования даже европейской фармакопеи.

Рыбий жир в капсулах «Тройная Омега-3 Эвалар» извлечен из дикой рыбы.

Благодаря составу и дозировке, капсулы «Тройная Омега-3» Эвалар оказывают в 3 раза больше² пользы для сердца и сосудов, работы мозга, суставов, красоты кожи, волос и ногтей, сохранения молодости.

Препарат разрешен беременным и кормящим женщинам.

Высокая дозировка этих капсул позволят принимать их всего по 1 капсуле в день (согласно рекомендациям производителя, которые вполне вписываются в общепринятые рекомендации). Это прекрасно подойдет тем, кто ценит качество и удобство приема.

Если сравнивать стоимость препаратов разных дозировок, то в пересчете на суточную дозировку «Тройная Омега-3» от компании «Эвалар» выигрывает по цене за курс приема. Если же сравнивать с препаратами с аналогичной дозировкой в 1 капсуле, то здесь выгода еще более очевидна – «Тройная Омега-3 Эвалар» выгоднее на 50%³.

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¹ Название по СоГР: «Тройная Омега 3 950 мг».

² Сравнение произведено с БАД, имеющей самую распространенную на рынке (обычную) дозировку Омега-3 – 300 мг в 1 капсуле (это БАД, лидирующие на рынке по данным АО «Группа ДСМ» («DSM Group») за первое полугодие 2018 года).

³ По данным АО «Группа ДСМ» («DSM Group») за 2018 год на аптечном рынке РФ средневзвешенная розничная цена за 1 капсулу БАД «Тройная Омега 3 950» производства компании «Эвалар» выгоднее, чем у аналога в 1,6 раза (на 50 %). Аналог для сравнения выбран по действующему веществу и дозировке. Цены в конкретных аптеках могут различаться.

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