2019-10-09T14:16:52+03:00
В мире

Мексиканского мэра протащили по трассе за невыполненные обещания

Они дорого обошлись мэру города Лас-Маргаритас [видео]
Наида АЗИЗОВА
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Городской голова Хорхе Эскандон пообещал жителям Лас-Маргаритаса построить дорогу, но слово свое не сдержал. Фото: Presidencia muicipal de Las MargaritasГородской голова Хорхе Эскандон пообещал жителям Лас-Маргаритаса построить дорогу, но слово свое не сдержал. Фото: Presidencia muicipal de Las Margaritas
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Страсти накалились по банальной причине: городской голова Хорхе Эскандон пообещал жителям Лас-Маргаритаса построить дорогу, но слово свое не сдержал.

Недовольные горожане в суд подавать не стали, а разобрались с обманщиком по-свойски - выволокли Эскандона из здания городской мэрии, затем привязали к пикапу и с позором протащили по городу.

Кадры произошедшего уже активно обсуждают в сети.

Всплеск народного гнева мог окончиться весьма печально для мэра, если бы не подоспели полицейские, которые и отбили чиновника из рук мстителей. Эскандон, можно сказать, отделался легким испугом — его осмотрели врачи и теперь ему ничего не угрожает.

А вот горожанам повезло меньше — местная пресса сообщает о как минимум 20 пострадавших во время столкновений с полицией, еще около 30 задержаны и дают показания. Теперь муниципальные власти обвиняют их в попытке похищения политика.

Мэра мексиканского города возили по улицам, привязанным веревкой к машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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