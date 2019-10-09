Мексиканского мэра протащили по трассе за невыполненные обещания

Страсти накалились по банальной причине: городской голова Хорхе Эскандон пообещал жителям Лас-Маргаритаса построить дорогу, но слово свое не сдержал.

Недовольные горожане в суд подавать не стали, а разобрались с обманщиком по-свойски - выволокли Эскандона из здания городской мэрии, затем привязали к пикапу и с позором протащили по городу.

Кадры произошедшего уже активно обсуждают в сети.

Всплеск народного гнева мог окончиться весьма печально для мэра, если бы не подоспели полицейские, которые и отбили чиновника из рук мстителей. Эскандон, можно сказать, отделался легким испугом — его осмотрели врачи и теперь ему ничего не угрожает.

А вот горожанам повезло меньше — местная пресса сообщает о как минимум 20 пострадавших во время столкновений с полицией, еще около 30 задержаны и дают показания. Теперь муниципальные власти обвиняют их в попытке похищения политика.