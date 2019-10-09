Российские продукты выходят на рынок Европы

В субботу в Кельне открылась одна из крупнейших продовольственных выставок в Европе - «Ануга-2019». На мероприятие съехались производители готовых продуктов питания и напитков со всего мира. В этом году на выставке было около 7500 участников, за несколько дней работы ее посетило более 160 000 человек из разных стран мира.

Впервые в Кельне были широко представлены и отечественные производители продуктов. На российских стендах свою продукцию показали 27 ведущих производителей из 20 регионов России: «Агро-Альянс», «Дмитровский молочный завод», «Макфа», «Медовый дом», «Мираторг», «Плодимпорт» и многие другие. Такой мощный десант наших производителей на важном европейском мероприятии - вполне объясним.

Производство продуктов питания в нашей стране стабильно растет год от года.

А хорошее качество и доступная цена на российские товары делают их крайне привлекательными для экспорта. Что подтверждают цифры Федеральной таможенной службы России. Так, в 2017 году российский экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья показал рост на 21,4%. А в денежном выражении достиг рекордного значения в $20,7 млрд. Что любопытно - даже в периоды укрепления рубля наша продукция все равно оказывалась вполне привлекательной по цене в сравнении с конкурентами.

За такими показателями стоит кропотливая работа государственных структур, которые помогают нашим производителям осваивать заграничные рынки. Это мировая практика, которая уже несколько лет успешно применяется и в нашей стране.

У Российского экспортного центра (РЭЦ), например, есть целый набор финансовых и других инструментов для поддержки отечественного производителя, который планирует осваивать заграничные рынки. Именно РЭЦ организовывал открытие российского стенда на продовольственной выставке в Кельне «Ануга-2019».

- Структура экспорта продовольствия из нашей страны разнообразна, - рассказывает гендиректор Российского экспортного центра Андрей Слепнев. - Россия поставляет миру различные виды продукции - от мяса до алкоголя. Лидируют в поставках три группы - зерновые, на которые приходится почти 37%, рыба и морепродукты с долей в 16,8%, а также масла и жиры, доля которых составляет более 13%.

По словам Андрея Слепнева, сейчас существует большой запрос на недорогие и качественные продукты, которые производит наша страна. И очевидно, что рост российского экспорта продолжится.

- Наши продукты продаются в Германии уже с 2012 года, но их покупает русскоязычное население страны, которое знакомо с нашими товарами по своей прежней жизни в России, - делится опытом выхода на европейский рынок руководитель направления по маркетингу ВЭД АО «Макфа» Елена Карманова. Ее компания тоже участвовала в выставке в Кельне. - Чтобы вывести наши продажи на новый уровень, мы решили предложить оригинальный продукт. Это будет паста, обладающая полезными свойствами для организма. В макароны мы добавили бета-глюкан - выжимку из овса, которая снижает уровень холестерина в крови (при употреблении 3 граммов в день). Надеемся, что избалованный европейский потребитель оценит новинку. Вы же сами понимаете, конкурировать с Италией - главным производителем пасты в Европе - очень сложно. И еще привезем в Германию гречку. В Европе ее не едят, но мы попробуем познакомить европейского потребителя с этой крупой, очень популярной в России.

И конечно, нам помогает РЭЦ. Они нам субсидируют 50% затрат на выставку, помогают различными консультациями, помогают с поиском деловых партнеров.

- Линейка нашей продукции с точки зрения ассортимента уже полностью соответствует привычкам европейских покупателей, - прокомментировал по итогам посещения выставки «Ануга-2019» вице-премьер Алексей Гордеев. - В планах России - увеличение экспорта сельхозпродукции до $45 млрд к 2024 году. Это грандиозная цель!

СПРАВКА «КП»

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