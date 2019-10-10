Экс-президент Афганистана Хамид Карзай: Все советские военнопленные давно освобождены. А те, что остались, обрели здесь семьи и живут добровольно

Приближается печальная годовщина: в нынешнем декабре — 40 лет со дня ввода советских войск в Афганистан. Выполнение «интернационального долга» растянулось на 10 лет, унесло свыше 15 тысяч жизней советских воинов, и для целого поколения россиян сами слова «Герат» или «Кандагар» стали настоящим кошмаром. Но сегодня Афганистан неожиданно превратился в одного из главных союзников Москвы на южном фланге. И стал одной из немногих стран, признавших российский статус Крыма пять лет назад. Чем же Кабул руководствовался при таком решении — и какова судьба советских военнопленных, некоторые из которых, по слухам, до сих пор остаются в отдалённых регионах Афганистана?

На вопросы корреспондента «КП» ответил Хамид Карзай, занимавший пост президента этой страны с 2004 по 2014 год. Беседа с гостем из Центральной Азии состоялась на полях клуба «Валдай» — одной из самых авторитетных дискуссионных площадок Евразии, где ежегодно собираются отечественные и зарубежные эксперты, чтобы обсудить мирный переход к многополярному миру.

КРЫМСКИЙ КОНСЕНСУС

— Господин Президент, весной 2014 года вы совершили поступок, после которого многие россияне взглянули на Кабул совершенно иначе: вы признали Крым частью РФ.

— Мы в правительстве Афганистана приняли данное решение, исходя из двух причин. Первая — мы исторически воспринимали Крым в таком качестве. В годы Советского Союза он был административно передан Украине (решением «волюнтариста» Хрущева в 1954 году — ред.) — но теперь, с изменением ситуации, Россия имела полное право «перепровозгласить» свой суверенитет над полуостровом. Западные страны, конечно, подобное решение не поддерживали. Но я посоветовался с коллегами, с членами нашего правительства — и мы подумали о второй, не менее важной причине.

— Какой же?

— Россия — наша давняя соседка, которая исторически вовлечена в непростые афганские дела и сейчас является одним из главных факторов стабильности в Афганистане. Мы хотели бы видеть Россию сильной, какой её и делает Крым. Уверен, с нашей стороны то было правильное решение.

«АМЕРИКАНЦЫ ПРИНЕСТИ НАМ МИР НЕ СМОГЛИ»

— Ровно 18 лет назад, 7 октября 2001 года, стартовала «антитеррористическая операция» США в Афганистане. И длилась 13 лет, почти всё ваше президентство. Как вы оцениваете её итоги?

— Та кампания началась вскоре после терактов 11 сентября (когда террористы, часть из которых скрывалась в Афганистане, спланировали атаки смертников-исламистов на угнанных самолетах по объектам на Востоке США, что унесло жизни свыше трёх тысяч человек — прим. ред.). И вначале эта контртеррористическая операция Вашингтона получила одобрение и поддержку как мирового сообщества, так и афганского народа. Все надеялись, что Афганистан будет освобождён от экстремизма, которой столь же плохо влиял и на наших соседей в Пакистане. Сперва дело действительно продвигалось, и, кстати, та борьба с международным террором была прекрасным примером сотрудничества России и Запада.

— Что же пошло не так?

— В дальнейшем мы обнаружили, что Соединённые Штаты, вместо того чтобы сфокусироваться на борьбе с экстремизмом, принялись чинить зло обычным людям, вместо боевиков убивая невинных жителей и принося смерть в наши мирные дома. Поэтому сегодня полностью очевидно, что США оказались бессильны принести спокойствие и стабильность. Находясь на нашей земле, американцы игнорировали многовековую специфику Афганистана и применяли невероятно жёсткие меры ко всем, кого считали «чужими».

Прим. «КП»: в ту кампанию погибло до 30 тысяч простых афганцев — от «дружественного огня», ошибок при бомбометании и карательных операций западной коалиции (хотя, справедливости ради, какая-то часть этих мирных жителей убита не американцами, а их противниками-исламистами). Параллельно в соседнем Пакистане удары натовских беспилотников в 2004-12 годах унесли свыше трёх тысяч жизней, то есть в среднем по одному человеку ежедневно.

Хамид Карзай занимал пост президента Афганистана с 2004 по 2014 год.Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

«НЕКОТОРЫЕ СОВЕТСКИЕ ПЛЕННЫЕ ОБРЕЛИ ЗДЕСЬ СЕМЬЮ И ОСТАЛИСЬ»

— При этом есть утверждения, что американцы несли вам демократию, а наш солдат, пришедший в Афганистан 40 лет назад, в декабре-1979, — был, наоборот, оккупантом.

— Да, это очень любопытное противопоставление. Американскую операцию поддержал весь мир, тогда как советскую — осудили: то есть, с точки зрения «мирового сообщества», первая являлась абсолютно легитимной, а вторая — нет, и афганцы имели полное право сражаться с Москвой за свою независимость.

— Моджахедины (букв. с арабского: «борцы» — прим. ред.).

— Именно. Да, многие из нас в то время воспринимали советских воинов как захватчиков. Но при этом СССР, в отличие от американцев, был прекрасным союзником тогдашнего правительства Афганистана, предоставлял огромную финансовую и военную помощь. И даже после ухода [в 1989 году] он оставил Кабулу мощную афганскую армию, с которой можно было в одиночку ещё несколько лет противостоять боевикам. Тогда как американцы четверть века спустя, о чём я уже говорил, совершили на нашей земле множество ошибок.

— Правда ли, что в отдалённых районах Афганистана до сих пор насильно удерживается некоторое количество пленных из числа бывших солдат Советской армии?

— Я помню последние дни советского присутствия в Афганистане, когда множество таких узников были освобождены и вернулись домой. Некоторые из них, однако, обрели здесь семьи и предпочли остаться (кто-то перешёл в ислам, а кто-то, как вы знаете, и так происходил из мусульманских регионов СССР). Такие люди находятся здесь добровольно, уже давно получили наши паспорта и являются нашими законными гражданами. Что же до тех пленных, которые изъявили желание вернуться домой, в Россию и другие страны бывшего СССР — то задачей правительства и народа Афганистана всегда было оказать им в этом полную поддержку и обеспечить максимальную безопасность.

— Прошу прощения, я не совсем понял: проблема возвращения наших военнопленных решена полностью — или всё-таки нет?

— Я читал о буквально единичных случаях, может быть, одном или двух таких людях, которые до недавнего времени находились в северо-восточных районах Афганистана. Но сейчас в нашей стране никаких советских пленных нет, а те немногие, что остаются, повторю, пребывают здесь по собственному желанию.

«ВИЗЫ ДЛЯ РУССКИХ ОТМЕНИТЬ МОЖНО»

— Последнее время обострилась обстановка у ваших соседей, в индийском мусульманском штате Кашмир — на фоне попыток Дели упразднить его автономию.

— Мы воспринимаем такой поступок правительства Индии как его право осуществлять свои внутренние дела. Но в то же время мы не хотели бы, чтобы гражданские права кашмирцев оказались под угрозой. Мы уверены, что кашмирские лидеры, которые сейчас из-за своих взглядов находятся в заключении (такие как 81-летний доктор Фарук Абдулла, представлявший эту территорию в индийском парламенте и, несмотря на свой депутатский статус, отправленный под арест) — будут такими же свободными, как и остальные индийцы.

— Если вернуться к афганским делам, то видите ли вы возможность для организации «Талибан» (которую многие считают террористической) в ближайшее время войти в состав вашего парламента и правительства, став одним из легальных игроков на политическом поле?

— Да, абсолютно. Они точно так же представляют афганцев; они растут из той же почвы, что и мы. Поэтому крайне желательно, чтобы «Талибан» стал полноправной частью правительства, общества и экономики Афганистана. И мы надеемся, что Россия, США и Китай объединят усилия для продолжения мирных переговоров с «Талибаном» и другими внутриафганскими игроками, чтобы на нашу землю пришёл прочный мир.

— И в ряде районов Афганистана мир уже воцарился. Многие мои коллеги, например, журналист канала RT Екатерина Винокурова, мечтают посетить его как туристы. Считаете ли вы возможным отменить для россиян въездные визы?

— Мы всегда рады видеть русских в Афганистане, наши страны очень близки, а наши культуры имеют связь с древних времён. И у нас, и у вас есть прекрасные достопримечательности. Так что идея развивать взаимный туризм очень хороша. Но прежде афганский народ хотел бы, чтобы Россия помогла принести мир на его землю.

— Каким образом?

— Вы уже немало сделали — например, за последние два года в Москве состоялись три раунда внутриафганских переговоров между официальным Кабулом и «Талибаном», что, надеемся, принесёт нам стабильность. И мы хотели бы, чтобы Россия продолжала этот переговорный процесс. В перспективе это сделает Афганистан важным участником системы коллективной безопасности в Центральной Азии и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества; объединяет почти все главные страны Азии, включая Россию, Китай и Индию, для совместной борьбы с террором и других форм партнёрства — прим. ред.)

— Благодарю вас, господин Президент. Между Россией и Афганистаном было немало очень разных страниц истории — но сейчас мы готовы открыть совершенно новую.

— Не просто готовы — она уже открыта, и Россия — основная опора стабильности в Афганистане.