Как строят БКЛ: станцию "Ржевская" на глубине 62 метра откроют в 2022 году

На "Ржевской", одной из глубоких станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, недавно был дан старт проходке двух перегонных тоннелей в сторону "Шереметьевской". Сюда же придут два щита, идущие со стороны "Стромынки". Ход работ на станции "Ржевская" 9 октября осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- "Ржевская" - это рабочее название, после открытия будет "Рижская". Очень важная станция, она даст возможность пересадки на Калужско-Рижскую линию, на МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4. Эта станция глубокого заложения, 62 метра, одна из самых сложных на БКЛ. Для строительства была сооружена шахта диаметром 30 метров, глубина около 50 метров. Сюда опускаются тоннеле-проходческие щиты, затем будет смонтирована тяговая мощная подстанция, порядка 8 этажей, - сказал Сергей Собянин.

Строящаяся станция - глубокого заложения, 62 метра.Фото: Алиса ТИТКО

Станция "Ржевская" входит в северо-восточный участок БКЛ от "Савеловской" до "Нижегородской".

"Ржевская" является пилотнной станцией глубокого заложения. Она располагается на глубине 62 метра.

Из станции можно будет выйти к скверу на Рижской площади. Дизайн станции и вестибюля будет иметь связь с историческим районом и железнодорожным вокзалом. Платформенную часть и входной наземный павильон оформят в виде арки. Для отделки "Ржевской" будет использован классический для московского метро гранит. Путевая стена и свод над путями останутся в отделке из тюбингов, где разместят название станции и схемы линии. В центральном зале вдоль пилонов станции установят скамьи для отдыха пассажиров.

К тому же у Рижского вокзала будет создан крупный транспортно-пересадочный узел, объединяющий две линии традиционного и три линии наземного метро МЦД. Итого в одной точке сойдутся сразу пять линий. А на Рижской площади будет восстановлен фонтан, демонтированный на время строительства.

Работы на станции "Ржевская", по словам мэра города, ведутся по графику. В 2021 году в тестовом режиме пойдут поезда, а в 2022 году станция будет открыта для пассажиров.

Конкретно

Строительство участка ведется в 3 этапа:

- участок "Авиамоторная – Лефортово" длиной 2,7 км (1 станция). Работы планируется завершить в 2019 году. Первоначально по нему будут ходить поезда Некрасовской линии метро;

- участок "Лефортово – Рубцовская" длиной 1 км (1 станция) – 2020 году;

- участок "Рубцовская – Савеловская" длиной 7,2 км (3 станции) – 2021-2022 годах.

Факты о БКЛ:

- длина Большой кольцевой линии составит 70 км,

- 31 станция и 2 электродепо (включая существующий участок "Каховская-Каширская"),

- может стать самой протяженной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего "чемпиона" среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро (57 км).