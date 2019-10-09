Михаил Делягин: Всемирный банк пугает, а нам не страшно

По информационным лентам прошло сообщение: Всемирный банк понизил экономический прогноз по России. По итогам этого года рост экономики составит не 1,2%, как ожидалось ранее, а 1% (наш Минэкономразвития предрекает «оптимистичные» 1,3%). А на 2020 ожидания Всемирного банка упали с 1,8% до 1,7%. Такой прогноз иностранные экономисты объясняют, в основном, влиянием санкций.

А вот интересно, что дает этот прогноз, на что влияет, кому он нужен?

- Да ни на что не влияет, - сказал директор Института проблем глобализации, экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин. - Всемирный банк — это огромная бюрократическая машина, они дают свои оценки по инерции, потому что так когда-то было заведено. Сейчас их прогнозы не имеют ни малейшего содержательного смысла, поскольку носят предельно формальный характер, и с реальной экономикой никак не связан.

- На инвестиции он влияет?

- Потенциальные инвесторы на этот рейтинг не смотрят. На него смотрят только спекулянты и политики.

- И на курс рубля влияет?

- Теоретически ухудшение прогноза должно способствовать понижению курса национальной валюты. А на самом деле все наоборот: рубль укрепляется. Но! Эти прогнозы имеют политическое значение. Это демонстрация недовольства со стороны международной либеральной бюрократии в адрес России. Сигнал либеральной части общества, в том числе и во власти, что она должна активнее разрушать экономику России.

Дело в том, что глобальные либералы вступили в конфликт с глобальными патриотами. Они проигрывают. Им не удалось остановить Трампа, который скорее всего, победит и на предстоящих выборах. А Россия выглядит как коллективный союзник Трампа, поскольку Путин является патриотом, а не либералом. Либеральной части российской власти дается сигнал, что она должна быстрее и активнее разрушать экономику России, чтобы к тому времени, когда либералы потерпят поражение на глобальном рынке, они могли захватить полноту власти в России и превратить ее в свой плацдарм, или точнее, ковчег, на котором они переждут период изменения глобальной ситуации.