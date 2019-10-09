2019-10-09T17:30:51+03:00
Политика

Украина сорвала разведение сил в Донбассе

ОБСЕ дала Киеву еще две попытки
Александр КОЦ@sashakots
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Украина сорвала разведение сил в ДонбассеУкраина сорвала разведение сил в ДонбассеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сигнальные ракеты в районе поселков Петровское и Золотое Донецкой и Луганской республик взмыли в небо ровно в 12:00. Это был сигнал к разведению сил на линии разграничения, которое должно было состояться в рамках минского процесса в минувшую среду. Несмотря на то, что это решение было принято еще при предыдущем президенте, бурную реакцию со стороны националистов оно вызвало только сейчас, когда возник шанс на мирное урегулирование.

В зону разведения колоннами выдвинулись националисты и ветераны АТО, которые пообещали, что не допустят «капитуляции». И в случае отвода армейских подразделений готовы занять их место в окопах. Естественно, в таких условиях выполнить свои обязательства украинская сторона так и не смогла. Сначала она инфантильно заявила, что никаких ракет не видела. Со стороны ДНР для очистки совести запустили еще одну. Но ответного сигнала в небе не появилось. А позже в Минобороны Украины заявили, что позиции ВСУ под Золотым были обстреляны «сепаратистами» их минометов. Как будто и не было там националистов, блокировавших процесс разведения.

Националисты устроили массовые протесты на Украине. Фото: REUTERS

Националисты устроили массовые протесты на Украине.Фото: REUTERS

Факт того, что военные ЛДНР были готовы оставить свои позиции, зафиксирован сотрудниками ОБСЕ. Как и тот факт, что этого не произошло по вине Украины. Теперь у незалежной есть еще два дня. Если в четверг и в пятницу они также не смогут «собраться в кучку» и запустить в небо сигнальную ракету, миссия ОБСЕ официально признает разведение сил сорванным. А тогда встанет под угрозу и встреча в «нормандском формате».

ИСТОЧНИК KP.RU

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