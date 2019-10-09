По всей России марширует акция "Лес-2020"

В рамках акции "Лес-2020", которая началась в сентябре 2019 года и закончится к лету 2020 года, во всех регионах страны экоактивисты, волонтеры, школьники и их родители, руководители школ и предприятий, партийцы высаживают саженцы деревьев в парках и на пришкольных участках.

Всего в рамках акции планируется высадить более 1 миллиона саженцев различных деревьев. В ходе работ с людьми проводят обязательный инструктаж более опытные участники, подготовленные волонтеры и научные сотрудники с целью обеспечения большего процента приживаемости посадочного материала.

В инструктаж входят все этапы посадки: выбор места, тщательный полив до и после посадки, чтобы не оголился корень саженца, иначе деревце погибнет; большое значение имеет размер посадочной ямы, боковые корешки не должны касаться стенок ямы; опасно заглубление корневой шейки .Если не соблюдать агротехнические правила, то вся работа пойдет насмарку.

Необходимо отметить, что эстафету акции "Лес-2020" успешно приняли и передали активисты более 41 региона страны. В Махачкале саженцы деревьев были посажены в "интернате сирот". Дети активно участвовали в акции, попутно получая и знания по эффективной посадке растений. В акции приняли участие научные сотрудники "Федерального аграрного научного центра РД" ФАНЦ.

В Нижнем Новгороде в парке им. А.С.Пушкина студенты колледжей высадили около 30 саженцев березы. И это их не единственное участие во всероссийской акции. Студентка Ирина Яшина рассказала корреспондентам, что они в том же составе днем раньше помогали высаживать деревья в г.Тулун Иркутской области.

У участника акции студента Боброва Константина эта высадка деревьев тоже не первая.Он успел уже вместе со своими друзьями облагородить Богородский район. Где было высажено около 1,5 тыс. саженцев ели. И все студенты-волонтеры вместе высадили еще 200 сосен в нижегородском районе.