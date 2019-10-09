Диеты звёзд: Семенович тает на креветках, а Бузова худеет на яблоках

Глядя на фотографии отечественных знаменитостей, порой поражаешься: как им удается всегда оставаться в форме? Ведь для этого как минимум необходима железная сила воли. Вместе с диетологом Надей Шарк мы рассмотрим несколько способов обретения стройности, которыми пользуются российские звезды.

nadia_shark Диетолог Надя Шарк

Фигура ради жены

Покоритель женских сердец Стас Михайлов, как выяснилось, соблюдает паузу между приемами пищи.

Артист не скрывает, что заняться своей фигурой он решил ради своей жены Инны. Певец говорит, что ест абсолютно все, но в определенное время.

Мол, по правилам его диеты можно принимать пищу 8 часов в сутки, а потом 16 часов ничего не есть.

Такая диета называется интервальной.

stas_mihailoff Стас Михайлов не скрывает, что заняться своей фигурой он решил ради своей жены Инны.

Комментарий диетолога:

— 16-часовое голодание. Такой подход имеет место только при условии учета всех противопоказаний, а это значит, что всем не подходит такой принцип на каждодневной основе, — считает диетолог Надя Шарк. — Плюс такого подхода к питанию: человек вечером не переедает, что способствует естественному очищению организма.

Бокал вина? Легко!

Анна Семенович перепробовала на себе почти все диеты. К примеру, артистка практиковала средиземноморскую диету. Во время этой диеты певица ест только креветки и яблоки. Также, по словам Анны, можно побаловать себя белым сухим вином (но не более двух бокалов).

На завтрак — сто граммов отварных креветок, зеленый чай без сахара.

На второй завтрак — одно большое зеленое яблоко и чашка чая без сахара.

На обед — сто граммов креветок, запеченное яблоко и зеленый чай без сахара.

На полдник — отварные креветки и свежеприготовленный яблочный сок без добавления сахара.

На ужин — запеченное яблоко и зеленый несладкий чай.

Соблюдать такую диету Анна советует не более 6-7 дней.

Анна Семенович. Фото: Личный архив

Комментарий диетолога:

— Как специалист по сбалансированному питанию, могу сказать, что в качестве разгрузочных дней один раз в неделю можно использовать такую диету, а на протяжении долгого времени (неделя и более) не рекомендую, — говорит о диете Семенович диетолог Надя Шарк. — Хотя эта диета строится на принципе белок (креветки) + клетчатка (яблоко), а это является отличным сочетанием, но у неё есть неправильные моменты. Во-первых, такая диета очень низкокалорийная, максимум 700 ккал в день, что очень мало для любого взрослого человека. Для разгрузочного дня подойдёт, а неделю на таком питании быть очень опасно. Когда я провожу диагностику на весах-анализаторах состава тела, они показывают основной обмен веществ человека, и я не видела ещё ни одного обмена веществ, который был бы ниже 1000 ккал. Что значит основной обмен веществ? Именно это минимальное количество калорий нужно организму для поддержания жизнедеятельности, чтобы все его процессы в организме происходили правильно (работа сердца, внутренних органов, обмен веществ, дыхание, пищеварение и др). И, как правило, основной обмен веществ у женщин - 1200-1800 ккал (в зависимости от веса и состава тела). При таком небольшом количестве калорий (700 ккал) есть серьезный риск, что после выхода из диеты дама «сорвётся» и будет ещё больший набор веса, потому что захочется есть все подряд.

Во-вторых, в диете Анны на ужин яблоки, которые вечером есть нежелательно. В яблоках содержится фруктоза, поэтому они могут способствовать «брожению» в организме. Все фрукты нужно есть в первой половине дня до 16.00, если Анна хочет снизить вес. И ещё в тексте сказано, что якобы можно есть в любое время любое количество разрешённой пищи — это не правильно. Обязательно должны быть промежутки между едой 2-4 часа, чтобы пища успела перевариться. Если постоянно «закидывать» еду в организм, то в желудке и кишечнике будет «бардак». Человеческий организм по природе устроен так, что желудочно-кишечному тракту нужно давать «отдыхать от еды». А как понять, что пища переварилась? Мы испытываем лёгкое чувство голода. Но не стоит путать голод с аппетитом, когда человек хочет есть даже тогда, когда только что поел.

Лопырева питается дробно

По мнению Виктории Лопыревой, чтобы не испытывать чувство голода, необходимо разделять весь дневной рацион на 5 приемов пищи (три основных и два перекуса).

Для соблюдения водного баланса в организме фотомодель выпивает стакан чистой воды утром натощак и на протяжении дня старается выпить до 2-х литров воды.

Вот что входит в примерное дневное меню Лопыревой.

Утренний прием пищи, по мнению телеведущей, должен быть углеводным: облегченный первый завтрак: стакан очищенной воды и любой фрукт (зеленое яблоко, банан, манго); плотный второй завтрак: гречневая каша (отварная, запаренная с ночи).

В обед, как считает Виктория, обязательно должны превалировать белки, которые можно немного разбавить углеводами: суп или салат из свежих овощей, заправленных оливковым маслом.

Вечерний прием пищи — чисто белковый: постное мясо (нежирная говядина или куриная грудка) или рыба, также допускается немного овощей на гарнир.

Дополнительные перекусы — любые фрукты, кисломолочные продукты с низким процентом жирности.

При этом без ограничений по продуктам у Виктории не обошлось. Чтобы максимально быстро привести себя в форму, девушке пришлось отказаться от всего того, что вкусно, но не совсем полезно — от хлебобулочных изделий, сладостей в любом виде, фаст-фуда, полуфабрикатов, а также алкоголя.

lopyrevavika Чтобы максимально быстро привести себя в форму, Виктории Лопыревой пришлось отказаться от всего того, что вкусно, но не совсем полезно.

Комментарий диетолога:

— По режиму питания Виктория все делает верно. Для снижения веса и чтобы не испытывать чувство голода, хорошо есть несколько раз в день небольшими порциями, — считает диетолог Надя Шарк. — Утром стакан воды натощак действительно творит чудеса: он позволяет протолкнуть накопившуюся за ночь слизь и «разбудить» пищеварение, подготовив его к приемам пищи, и восполнить жидкость, которую организм потерял за ночь с потоотделением и утренним туалетом.

А вот дневное меню я бы подкорректировала: на завтрак к фруктам рекомендую добавить более питательной и сытной пищи — урбеч, т. к. если только есть фрукты, они быстро переварятся и захочется есть снова. А с урбечем (пастой из семян) это будет более полноценный завтрак за счет того, что в нем содержатся полезные жиры, углеводы и белки, которые дают более длительное чувство сытости. Хотя бы пару ложечек урбеча из кунжута. Кунжутная паста очень хороша для женского здоровья и красоты волос, ногтей и зубов.

Ко второму плотному завтраку обязательно рекомендую добавить еще овощи и зелень. Важно, чтобы клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах и зелени, присутствовала в каждом приеме пищи. Обед: белки и овощи — отлично, здесь Виктория молодец! Вот в вечерний прием пищи я мясо не рекомендую, оно очень долго переваривается, а на ужин важно съесть легкую еду. Рыбка на пару с овощами — идеальна для ужина, поскольку она переваривается гораздо быстрее мяса.

Бузова считала себя толстой

Ольга Бузова тоже придерживается правильного питания. Певица и телеведущая уверяет, что в 20 лет она считала себя толстой. Ольга не скрывает, что у нее есть склонность к полноте, и когда-то она жутко комплексовала по поводу своего веса. Чтобы похудеть, Бузова сидела на диетах, занималась изнуряющими физическими упражнениями, пока не пришла к идеальной системе питания и тренировок.

Диета, которую рекомендует звезда, является сбалансированной и включает все необходимые нутриенты — белки, жиры и углеводы, которые помогут организму нормально работать, не испытывая голода, не накапливая жировой ткани.

buzova86 Чтобы похудеть, Бузова сидела на диетах, занималась изнуряющими физическими упражнениями, пока не пришла к идеальной системе питания и тренировок.

Завтрак: овсяная, манная или гречневая каша с мелко нарезанными свежими фруктами и несколькими орехами.

Обед: две небольшие отварные картофелины; гарнир из тушеных овощей или овощного рагу; салат, приготовленный из свежих овощей.

Полдник: приготовленное на пару нежирное мясо или морская нежирная рыба; нежирный творог (150 г) с добавлением небольшого количества изюма.

Вместо ужина Ольга посещает спортивный зал или бассейн. Перед сном Бузова может съесть яблоко или выпить стакан обезжиренного кефира или несладкого йогурта. Если она решает, что фигуру необходимо слегка подкорректировать, то устраивает для себя разгрузку. Один день питается только кефиром.

buzova86 Ольга Бузова тоже придерживается правильного питания.

Комментарий диетолога: — Крупы и фрукты, орехи и семена — очень энергоёмкий и питательный завтрак благодаря обилию витаминов, — рассматривает меню Бузовой диетолог Надя Шарк. — Манную крупу не рекомендую, потому что в ней очень низкое содержание питательных веществ. Если у Ольги на обед только овощи без белка, то от этого будут страдать мышцы. Такой обед может подойти тем, кто хочет снизить вес, а также в тёплое время года. А вот холодной зимой такое питание не даст чувства удовлетворения.

Полдник: легкоусвояемые белки из рыбы, нежирное мясо – это хорошо, но без углеводов у человека возможен дефицит энергии. И белки всегда нужно есть в сочетании со сложными углеводами (овощи/фрукты/зелень, цельно-зерновые крупы).

Ужин: кефир перед сном может быть допустимым как профилактическая мера для очищения кишечника утром, но на снижение веса любая молочная продукция на каждый день не подходит. А вот сырое яблоко есть перед сном не нужно, т. к. оно может вызвать брожение в ЖКТ.