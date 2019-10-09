Умирая от рака, россиянин уговорил целый город стать донорами костного мозга - чтобы помочь другим пациентам

В августе этого года 47-летний Олег Зорин умирал от рака в городе Воткинске – терапия не сработала и рецидив случился очень быстро. У Олега оставалась одна надежда – трансплантация костного мозга. В российском регистре донора не оказалось, пришлось искать за рубежом, и на это нужно было собрать полтора миллиона рублей. Олега в Воткинске знали все, и деньги собрали быстро, но он понял, что тысячи людей находятся в той же беде — и сделал то, что никто не мог себе и представить.

Когда в 1972 году Воткинске родился мальчик Олег Зорин, никто не догадывался, что в городе появился волшебник. Он и сам поначалу не знал, что судьбой ему уготовано сделать мир чуточку лучше.

«Его никогда не нужно было просить о чем-то много раз»

Первый звоночек о том, что Олег появился, чтобы делать людей счастливыми, прозвенел, когда он стал вожатым в лагере «Юность». «Я узнала его лет в 11, когда поехала в лагерь, и он был вожатым. Мы все его очень любили, он был каким-то особенно ярким, интересным, придумывал для нас необычные мероприятия и первым стал говорить с нами на равных. Мне кажется, уже тогда город знал его, все говорили о нем как о звездочке», — вспоминает Елена Власова, спустя много лет ставшая подругой Олега. Даже сейчас, спустя 30 лет, в воткинских пабликах вспоминают атмосферу тех «юношеских» смен, цитируют кричалки, которые он придумывал.

После школы Олег поступил на инженера-механика, но по специальности не проработал ни дня: попал в институтскую команду КВН. В Клубе веселых и находчивых он провел много лет: был и игроком, и художественным руководителем юношеской команды Воткинска. Сборная команда города «МДМ» была одной из лучших на всем Урале, взяли кубок Уральской лиги.

В Олеге всегда были добро, желание сделать мир хоть немного счастливее

«Нам понравилась команда КВН Олега, и мы решили их позвать на одно из наших мероприятий, чтобы они поучаствовали. И понеслась: сначала республиканский конкурс, потом региональный, потом всероссийский конкурс „Студенческая весна“ — и везде гран-при. Мы делали шоу, хотя тогда это слово не очень популярно было», — рассказывает Андрей Захваткин, один из основателей шоу-театра «Сачковский хаус», очень популярного в Воткинске в 90-е годы.

Олег с Андреем объединились и стали колдовать вместе. Открыли первый в Воткинске ночной клуб-кафе «Космос» и выступали там. «Туда было не попасть, потому что заранее все билеты продавались, модное место было», — вспоминает Андрей. Шоу было и по нынешним меркам уникальное: смесь КВН, стенд-апа (а ведь тогда и слов таких не знали) с буффонадой, и все это приправлено танцевальными номерами.

Параллельно Олег занимался организацией праздников и корпоративов. Все в Воткинске знали, к кому обратиться, чтобы веселье удалось. Вспоминает Елена Власова: «Он стал первым ведущим. Тамады были, наверно, всегда, но Олег вывел услугу на новый уровень. Его развлечения и конкурсы были интеллигентные, не пошлые — но всегда веселые и яркие». У Олега был уникальный талант к импровизации. «Это была его фишка, и теперь все, кто в этой индустрии в нашем городе работает, да и в Удмуртии — многие с него взяли пример», — рассказывает Елена.

В 2005 году Олег открыл фирму по организации праздников. «Раз я Олег Зорин, то пусть будет „Страна OZ“, а я буду волшебником», — сказал Олег. Он стал организатором важных городских мероприятий. Руководство Воткинска уже не ломало голову, кому поручить проведение Дня города: просто звонили ему. Олег находил деньги, придумывал программу, организовывал выступления крупнейших звезд страны: в Воткинске побывали Сати Казанова, Валерия, Егор Крид. «Я вообще считаю, что если человек может организовать свой поход в лес, то он может организовать любое мероприятие», — говорил Олег.

Но к Олегу шли не только за весельем. В его арсенале было еще и удивительное великодушие.

«Мой папа был очень добрым и отзывчивым человеком. Его никогда не нужно было просить о чем-то много раз. Всегда достаточно было одного раза. И он всегда помогал по мере возможности, будь то родственники или просто знакомые», — рассказывает его сын Никита.

«Он был очень хорошим психологом: зная о каких-то проблемах у человека, мог поговорить с ним и очень ненавязчиво подсказать, как стоит поступить», — это слова Елены Вихровой.

Так, Олег помог своему другу Андрею Захваткину найти дело всей жизни. Андрей со школы увлекался фотографией, но снимал для себя, в стол. И как-то Олег уговорил его побыть фотографом на свадьбе приятеля. «Да я ж не умею!», — заартачился Андрей, но друг его все-таки уговорил. «Ну я и наснимал, и людям понравилось, заказы пошли. С тех пор я профессионально только этим занимаюсь, снимаю, — говорит Захваткин и смеется. — Это он меня заставил!»

Когда к Олегу обращались - он никому не отказывал в помощи

А еще Олег был настоящим патриотом Воткинска и всеми силами старался сделать его лучше. «Он воспитывал молодежь, очень идейный был», — говорит Елена Рудакова, корреспондент местного телеканала.

Одним из главных подарков Олега молодым жителям Воткинска и других городов Удмуртии стала «Мозгобойня» — он случайно узнал об этой игре, придуманной в Минске, и приобрел франшизу. Привычный для столичных жителей формат паб-викторины для воткинцев был удивительной новинкой. «Это не просто посиделки с друзьями, это было нечто, что поднимало человека на другой уровень. Ты понимал, что что-то ты знаешь, а что-то нет — где-то тебе надо восполнить пробелы. На мой взгляд, на Мозгобойне люди растут: как личности, как собственники своего интеллекта. Вообще я считаю, что у нас в Воткинске живут люди очень умные, просто они не всегда умеют своим умом пользоваться, а Олег их учил этой игрой. И учит, ведь игра продолжается», — говорит Елена Вихрова.

И это добро, желание сделать мир хоть немного счастливее, копилось в нем, вызревало — чтобы вылиться в главное чудо воткинского волшебника.

Как добро вернулось сторицей

В октябре 2018 года Олега стали мучить головные боли и высокая температура. Таблетки не помогали, но он продолжал работать, ездить по Удмуртии на игры «Мозгобойни». Близкие уговорили пойти к врачу. В ижевской больнице сделали пункцию и поставили страшный диагноз: острый миелобластный лейкоз.

«Назначили химиотерапию. «Химия» действовала хорошо, он вышел в ремиссию и был в ней до июля месяца этого года. Начались жуткие боли в костях — рецидив», — делится Никита Зорин.

Единственным шансом на выздоровление была пересадка костного мозга. Брат в качестве донора не подошел, пришлось искать неродственного донора. В российских регистрах в общей сложности 100 тысяч потенциальных доноров — это очень мало, и никто из них не был совместим с Олегом. Поиски решено было продолжить в восьмимиллионной немецкой базе, но на это нужны были деньги, полтора миллиона рублей.

«Папа разместил пост на своей странице во „Вконтакте“ с описанием своей ситуации и просьбой помочь материально. Откликнулось очень много людей: и друзей-знакомых, и просто неравнодушных. Нужная сумма собралась довольно быстро», — продолжает Никита. Если точнее, деньги собрали за неделю — не довольно, а уникально быстро. Любой работник благотворительного фонда скажет, что собрать такую сумму на взрослого больного в столь короткий срок почти невозможно. Волшебство Олега возвращалось ему сторицей. В подтверждение этому в Германии нашелся подходящий человек — операция была назначена на октябрь.

Олег мог выдохнуть и спокойно ждать трансплантации, но Никита вспоминает, как, организовывая очередной день города, его отец не мог отделаться от одной мысли: «Тысячи людей просто умирают, потому что им не нашлось донора в их стране, а на поиск в других странах нужные большие деньги».

Акцию по привлечению доноров костного мозга в День города решил организовать Олег Фото: Евгения Лобачева

Олег решил организовать в День города акцию по привлечению доноров костного мозга. «Его идея была в том, чтобы это было рядом с главной сценой. Чтобы как можно больше людей увидели машину, наши плакаты и сдали кровь», — рассказывает Ольга Маслова, сотрудница благотворительного фонда «Эра милосердия», который помогал воплотить идею Олега в жизнь.

И снова воткинского волшебника ничто не могло остановить. «Когда мы только затевали акцию, у него была первая химиотерапия. Он был очень слабый, говорил с трудом, и я его спросила: „А как вы планируете это всё делать, если вам настолько плохо?“ Он сказал: „У меня очень много помощников и союзников: жена, сын, друзья“», — вспоминает Ольга.

Мечась между больницей в Ижевске и Воткинском, Олег распечатывал и распространял листовки об акции, помогал «разруливать» внештатные ситуации. «Это была его идея фикс: он понял, насколько это важно, чтобы было как можно больше потенциальных доноров», — говорит Ольга Маслова.

«Олег сказал, что надо сдать кровь, — значит, дело хорошее», — говорили горожане и закатывали рукава. Фото: Евгения Лобачева

В день акции, 31 августа Олег лежал в больнице: ему предстоял очередной курс «химии». Волновался, звонил, спрашивал, как идут дела. Все прошло так, как он хотел: несмотря на городской праздник, сдавать кровь пришло очень много людей, приезжали даже из других городов. Никто не задавал вопросов: «Олег сказал, что надо сдать кровь, — значит, дело хорошее», — говорили горожане и закатывали рукава.

В результате воткинской акции российская база доноров костного мозга пополнилась на 95 человек. По словам Ольги, это очень много, ведь город небольшой, и подобных мероприятий там раньше не проводилось.

В результате акции российская база доноров костного мозга пополнилась на 95 человек Фото: Евгения Лобачева

Большое доброе дело было сделано, все разъехались. Олег позвонил из больницы Никите, удостоверился, что все получилось. А через 3 часа его не стало — организм не выдержал высокодозной химиотерапии. Город замер в скорби.

Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно — сто лет назад объяснил нам Владимир, Маяковский. Но вот почему они гаснут, поэт умолчал. 1 сентября 2019 года погасла звезда Олега Зорина, но тепло от нее все еще греет Воткинск. «Страна OZ» снова готова дарить чудеса на днях рождения и корпоративах, игры «Мозгобойни» проходят в Воткинске и Сарапуле, Чайковском и Глазове — всем этим занимается Никита Зорин. Будут и новые донорские акции: в планах Никиты не только Воткинск, но и другие города республики — так хотел Олег.

ВАЖНО

Рак крови в цифрах

Каждые 20 минут в России кто-то узнает, что болен раком крови.

1/3 таких пациентов нуждаются в трансплантации костного мозга (ТКМ).

Каждый год в России ждут ТКМ 10000 человек. В 2018 году таких операций было выполнено 1400 (пресс-конференция Минздрава, 20.09.2019)

Члены семьи могут стать донорами лишь в 25% случаев.

Все российские регистры, вместе взятые, насчитывают 100000 человек. По оценкам экспертов, необходимо не менее 500000. (пресс-конференция Минздрава, 20.09.2019)

В американском регистре BeTheMatch 8,8 миллионов потенциальных доноров, в немецком Zentrales Knochenmarkspender Register — 8,5 миллионов.

Поиск и активация донора в России обойдется примерно в 400 тысяч рублей. В Германии — минимум в 18 тысяч евро (1,3 млн рублей). В Японии — 30000 евро (2,1 млн рублей).

Потенциальным донором костного мозга может стать любой человек в возрасте от 18 до 45 лет в любом офисе “Инвитро”, у которого отсутствуют следующие заболевания: гепатит, ВИЧ-инфекция, злокачественные образования, туберкулез, психические расстройства и др. Более подробно о противопоказаниях здесь