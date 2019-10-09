2019-10-09T19:10:32+03:00
Происшествия

Квартиру погибшей во время шторма чемпионки России обокрали в Москве

Мать погибшей чемпионки по кикбоксингу заявила в полицию, что квартиру ее дочери могла ограбить ее подруга
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
Фатима Жагупова. Фото www.mfight.ruФатима Жагупова. Фото www.mfight.ruФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В полицию обратилась Лариса Жагупова, мама погибшей в августе чемпионки России Фатимы Жагуповой. Женщина сообщила правоохранителям, что в сентябре этого года, буквально через месяц после гибели дочери, подруга Фатимы была в их квартире на Севастопольском проспекте и украла некоторые вещи, которые принадлежали ее дочери.

"Точный перечень пропавших вещей Лариса Жагупова пока назвать не может. В настоящее время женщина обнаружила пропажу спортивных костюмов погибшей дочери, а также отсутствие наручных часов Фатимы. В сентябре этого года квартиру посещала подруга погибшей Фатимы 36-летняя Юлия Ельская, которую Лариса и подозревает в краже", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Фатима бросилась в штормящее море, пытаясь спасти подругу»: Как погибли две спортсменки из сборной России по кикбоксингу

Девушки утонули в бухте Омега, решив искупаться в последний вечер перед вылетом в Москву из Крыма (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Криминально-боевой маркетинг: массовая драка на новосибирском рынке могла быть срежиссированной
Сейчас возле Хилокского и Малыгинского рынков работают полицейские и Росгвардия, а киоски остались без продавцов. Простая история о рэкетирах оказалась с подводными камнями...
Новости 24
Страны Евросоюза потребуют созвать Совбез ООН из-за операции Турции в Сирии
Военный комиссар Москвы объяснил правила осеннего призыва
Путин рассказал, какой должна быть зарплата медработников
Минобороны России опубликовало видео стрельб крылатых ракет «Калибр» с подлодки в Черном море
Путин уволил своего советника по экономическим вопросам Сергея Глазьева
Трамп о словах осведомителя о его разговоре с Зеленским: «очень большая ложь»
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток самой большой ошибкой США
В Москве мужчину жестоко избили и отняли 60 тысяч долларов у банка
Вертолет Ми-35П снес трибуны на военном параде в Индонезии
"Нафтогаз" выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Источник мира»: Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили готовящуюся операцию турецких войск в Сирии
«Яндекс» представил мини-версию «Яндекс.Станции»
Ученый создала собственную лабораторию для диагностики редкого вида рака
Врач рассказал о способах борьбы с осенней хандрой
Эколог: российские дети разделяют стремление Греты Тунберг
В США 9-летнего мальчика обвинили в убийстве пяти человек
С космодрома «Байконур» запустили ракету «Протон-М» с европейскими и американскими спутниками
Месси хотел уйти из «Барселоны»
В Кремле оценили возможность проведения нормандского саммита после срыва вывода войск в Донбассе