Квартиру погибшей во время шторма чемпионки России обокрали в Москве

В полицию обратилась Лариса Жагупова, мама погибшей в августе чемпионки России Фатимы Жагуповой. Женщина сообщила правоохранителям, что в сентябре этого года, буквально через месяц после гибели дочери, подруга Фатимы была в их квартире на Севастопольском проспекте и украла некоторые вещи, которые принадлежали ее дочери.

"Точный перечень пропавших вещей Лариса Жагупова пока назвать не может. В настоящее время женщина обнаружила пропажу спортивных костюмов погибшей дочери, а также отсутствие наручных часов Фатимы. В сентябре этого года квартиру посещала подруга погибшей Фатимы 36-летняя Юлия Ельская, которую Лариса и подозревает в краже", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося.

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