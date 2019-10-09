Наталья Вавилова из фильма "Москва слезам не верит" спасает больного мужа

Наталья Вавилова прославилась в один день после выхода культового фильма Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Зрители помнят актрису по роли Александры, дочери главной героини картины. Казалось, эффектной актрисе сам Бог велел блистать на экране. Однако судьба распорядилась иначе.

Наталья Вавилова много лет назад получила жуткую травму. Светловолосая красавица с голубыми глазами во время съемок фильма "Николай Подвойский" в 1986 году упала с лошади и повредила позвоночник. Ее доставили в больницу. Создатели фильма пообещали, что, когда она поправится, сможет вновь вернуться к работе. Однако на роль в итоге выбрали другую артистку.

Вавилова настолько разочаровалась в профессии, что, снявшись в паре картин, ушла из кино. Единственной отдушиной для нее стал любимый муж, режиссер Самвел Гаспаров. Мужчина старше актрисы на 21 год, а недавно стало известно, что он тяжело болен.

Вавилова бросила все силы, чтобы помочь любимому человеку справиться с недугом. "Супруг Натальи, Самвел, очень болен. У него серьезные проблемы с желудком уже около года... Несколько недель назад начались осложнения", - цитирует "СтарХит" приятельницу Вавиловой.

По ее словам, сейчас Гаспарову 81 год. Недавно сценарист выписался из больницы и продолжает лечение дома. "Хорошо, что рядом с Самвелом находится Наташа. Не отходит от него ни на шаг", - добавила женщина.

В 2018 году супруги переехали из двухэтажного коттеджа на Рублевке. Дом они продали за 40 миллионов рублей. Сейчас Наташа с Самвелом живут в небольшой квартире на юго-западе Москвы.