Что России нужнее — заводы или торговые центры?

«Там, где клен шумит у завода ЗИЛ, говорили мы о сложеньи сил», - пели когда-то молодые инженеры прославленного автогиганта. Где теперь те инженеры, по каким банкам, страховым компаниям и торговым центрам разбежались? Да и самого завода уже давно нет, на его месте строится новый жилкомплекс.

Такая судьба постигла многие флагманы советской индустрии — АЗЛК, где выпускали автомобили «Москвич», станкостроительные гиганты «Красный пролетарий» и Завод имени Серго Орджоникидзе, Саратовский авиационный завод, бердское объединение «Вега», выпускавшее знаменитые магнитолы... Перечислять утраченное — газеты не хватит. Заводские корпуса уходят под склады, офисы и даже квартиры в стиле лофт. Да что там, редакция нашей «Комсомолки» тоже размещается в старых индустриальных стенах - здании бывшей швейной фабрики «Вымпел», предприятия коммунистического труда, между прочим. Стараемся соответствовать...

Зато торговые площади росли в 90-е, как грибы. Рост и сейчас продолжается. Под разговоры о том, что «полстраны у прилавка стоят, а на заводах работать некому». Печально? Не факт! Торговля обеспечивает занятость не меньше, чем в промышленности. Даже побольше: вокруг прилавков крутится 13,7 млн человек, а в добывающих и обрабатывающих отраслях вместе взятых — 11,2 млн. Средняя зарплата хоть и уступает нефтяникам, но вполне соизмерима с доходами производственников. К тому же не надо ни вуза заканчивать, ни даже профессионального колледжа.

А ВМЕСТО ВУЗА — ПЛАМЕННЫЙ ПРИВЕТ

Вообще-то это, конечно, несправедливо — за что им столько, продавцам и менеджерам? Инженер или квалифицированный рабочий заслуживают денежку побольше. И если посмотреть зарплатные сводки Росстата, то можно успокоиться: вроде, все по-честному: торговля знает свое скромное место. Плетется в конце списка, позади только мебельщики и работники пищевых комбинатов.

Но если глянуть на сайты по трудоустройству, то картина совсем иная. Вот компания приглашает инженера-конструктора по электрооборудованию. Зарплата приличная — 60-80 тыс руб. Это в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по отрасли. Круг обязанностей — не для слабаков. Модернизация производства, разработка оборудования, подготовка технической документации, знание ГОСТов, умение создавать 3D-модели(это когда на компьютере рисуют объемные такие картинки). Ясное дело, высшее образование, опыт. Знание прочностных расчетов — приветствуется. То есть надо еще и сопромат знать. Это вообще высший пилотаж. Недаром в советские времена говорили: «Сдал сопромат — можешь жениться». В том смысле, что, считай, прошел инициацию: если с этой наукой справился, то семью уж точно обеспечишь.

А рядом — вакансия из магазина: продавец-консультант. С разбегом зарплаты от 30 тыс до 100 тыс. Требования — образец лаконичности: «приглашаем активных и коммуникабельных» Какой там сопромат. Разводи покупателей на покупку дорогих шмоток — и вся наука.

Снос цехов бывшего завода имени Лихачева в Москве, 2018 год. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

КРИЗИС ИДЕЙ

Торговля чем хороша — она, как полевая трава, сама сквозь любой бетон пробьется. Купец Афанасий Никитин без всяких мер поддержки за три моря ходил. Да и наши челноки в 90-е не подкачали — завалили страну импортным ширпотребом, до которого все никак не могла снизойти советская промышленность, сосредоточившись на высоких материях - космосе и оборонке.

- Торговля — не зло, бояться ее не надо, - успокоил «КП» заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников. - Чем развитее и богаче страна, тем больше сектор услуг и торговли. Только проблема в том, что торговля, в отличие от промышленного производства, прибавочной стоимости не создает.

У парковки нового торгового центра в Москве.Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние годы власти встрепенулись. Тут и санкции подтолкнули, и события на Украине. Политическая обстановка такая, что на международное разделение труда надейся, а сам не плошай: надо обеспечивать собственную экономическую безопасность, чтобы не зависеть от «партнеров».

Началась новая волна индустриализации. Созданы целевые национальные программы. В них вкачана уйма денег. Да только вот парадокс: денег этих никто особо не рвется осваивать. Запланированные объемы строительства и близко не выполняются. Похоже на кризис идей.

- Заводы не строят, потому что непонятно, куда девать будущую продукцию, - продолжает Сальников. - Мы проигрываем конкуренцию странам с более дешевым трудом. Наша продукция на мировом рынке будет стоить дороже. Для внутреннего рынка тоже сложно подобрать товары, которые у нас будет получаться лучше и дешевле, чем такие же, но импортные. Совсем непросто наладить такое производство. Посмотрите, как трудно поднималось автомобилестроение, были приняты государственные меры поддержки, привлекали иностранные компании, чтобы они организовывали сначала отверточную сборку, потом все больше рос уровень локализации российского производства. Это не само по себе возникло, годы потребовались...

ЗАТО МЫ ДЕЛАЕМ БУТЫЛКИ

Развитию промышленности мешает и отсутствие реальной поддержки.

- Сегодня любому инвестору выгоднее вложиться в торговый центр, - сказал «КП» депутат Госдумы Алексей Веллер. - Потому что он даст более быструю отдачу инвестиций. Кроме того, под строительство такого центра инвестору проще получить в банке кредит, чем под создание производства. До последнего времени даже строительство было в стоп-листе у банков — такие кредиты оценивались как слишком рисковые. Не может и не должно только государство развивать промышленность. Стимулы должны быть и для частных инвесторов. Субсидирование, дотации банкам, чтобы они могли предоставлять льготные кредиты тем, кто инвестирует в промышленность. Такая система выстроена пока только по аграрному сектору. И мы видим результат: за последние несколько лет эта отрасль существенную выросла.

- Мы идем в правильном направлении, но очень медленно, - говорит Сальников. - Рост в обрабатывающей промышленности — в среднем 1,5-2%, это почти незаметно. Чтобы было заметно, надо хотя бы 5%. Но есть направления, где рост существеннее. Это химический комплекс, где идет активное импортозамещение. Начали производить свой полиэтилен, полностью закрываем потребности. Сырье свое есть, технология тоже, и тем не менее, мы долгие годы почему-то импортировали этот товар. И полиэтилентерефталата (ПЭТ) — из чего бутылки делают — тоже сами производим. Здесь темпы роста на уровне 7-8% в год. Бытовая химия - стиральные порошки, чистящие средства. Еще хорошо развивается фармацевтика, правительство озаботилось мерами поддержки. Высокие темпы роста и у лесобумажной продукции, деревообработки. Все, что продается из базового ряда, - российского производства. Мебель, салфетки, памперсы, туалетная бумага...

«КАКОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РОСТ ПРИ ТАКОЙ ЗАРПЛАТЕ?!»

В итоге что получается? Вся наша индустриализация пока ограничивается, по большому счету, только импортозамещением. Чего лишились из-за санкций — то начинаем выпускать сами. Знаем, какие изделия надо делать, какие технологии применять, продукция эта нам нужна, так что голова не болит по поводу сбыта.

Но современная индустриализация — это не 30-е и даже не 80-е.

- Сейчас век услуг, и в развитых странах они занимают подавляющую долю в общем объеме ВВП, - сказал «КП» известный экономист, председатель наблюдательного совета при Московской бирже Олег Вьюгин. - Они направлены на то, чтобы повышать уровень здравоохранения, продлевать и улучшать жизнь, увеличивать уровень образования. Основные средства будут направляться на развитие человека, создание для него комфортных условий. Сейчас в моде следить за своим здоровьем, иметь хорошее образование, развиваться. А заводы — это более низкий приоритет. А что касается торговых центров, то их уже понастроили достаточно.

К услугам, то есть к главному драйверу современной экономики, относится и создание программного обеспечения. Вот изобрели бы, например, Майкрософт, не американцы, а мы - были бы в шоколаде. Хотя не факт, бывает и так, что у государства густо, а у населения в карманах пусто. Сейчас, например, в бюджете профицит, а население этого в своих кошельках не замечает, покупательская способность даже снизилась. Торговля, кстати, тут же отреагировала: темпы ввода новых площадей замедлились. Особенно крупных торговых центров. Кстати, по данным Минпромторга обеспеченность населения торговыми площадями примерно вдвое ниже, чем в ведущих странах Европы.

- Для того, чтобы промышленность рванула, туда нужно привлекать высококвалифицированные кадры, - сказал «КП» первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев. - Это можно сделать только хорошей зарплатой. Какой промышленный рост может быть если зарплата инженера меньше, чем банковского операциониста?

Грамотная зарплатная политика помогла и нашим бывшим партнерам по соцлагерю совершить промышленный рывок.

- Промышленную политику в странах Восточной Европы определяли транснациональные компании, - сказала «КП» Наталья Куликова, руководитель Центра восточноевропейских исследований Института международных экономических и политических исследований РАН. — Они знали четко какой продукции сколько надо выпускать под определенный сбыт. И под эту программу строили заводы и привлекали кадры. Безработица сократилась, а компании стали конкурировать, переманивая хороших специалистов высокими зарплатами.

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