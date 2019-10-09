В сети обсуждают видео женитьбы сразу на двух девушках в Бишкеке

В сети набирает популярность видео с необычной церемонии бракосочетания в Киргизии: помимо счастливого жениха, в кадре присутствуют сразу две невесты.

Обе девушки в свадебных платьях обхаживают мужчину, после чего новобрачные обмениваются кольцами: одно для молодого человека, и по одному для каждой из невест. Наконец, ведущий мероприятия торжественно объявляет их мужем и женами. В описании к видео в соцсетях утверждается, что церемония проходила в одном из баров Бишкека.

В Бишкеке мужчина женился сразу на двух девушках. Или нет?.Пользователи сети спорят, является ли видео с церемонии постановочным

Законодательно многоженство в Киргизии запрещено, то есть легально зарегистрировать такой союз невозможно. Также нет никаких достоверных указаний на место и обстоятельства проведения этой свадьбы. Так с чем мы имеем дело: с реальной, но неформальной церемонией, фиксирующей непростой семейный союз, или с обычным розыгрышем на вечеринке?

Единого мнения среди комментаторов нет: пока одни осуждают слишком ушлого жениха, другие хвалят авторов фейка за юмор. Впрочем, в пользу того, что видео все же постановочное и распространяется в неблаговидных целях, говорит еще одна пикантная деталь.

Часть интернет-ресурсов уверенно утверждают, что на записи - свадьба китайца с двумя девушками из Киргизии. Жених, конечно, на китайца не очень похож, на зато какая аннотация:

«В Китае издревле существует традиция, что богатые мужчины заводят себе гарем, это символизирует их силу и достаток. Но чтобы гости из Поднебесной официально заводили себе наложниц в Кыргызстане, такого еще не было. По крайней мере официально, это первый такой случай».

Оставим правдивость таких утверждений на совести авторов. Что нам известно точно: Китай играет все большую роль в экономической жизни среднеазиатского региона, и многие местные силы наблюдают за этим с плохо скрываемой ревностью. Так что, пока не доказано обратное, будем иметь в виду, что «китайский след» в этой истории, вероятно - плод недобросовестной инсинуации.

Невинная шутка, ставшая поводом для политической акции? Почему бы и нет.