Укладка, макияж, татуаж век, «уколы красоты», Хэллоуин: чем красота опасна для нашего зрения

10 октября отмечается Всемирный день зрения. Мы поговорили с офтальмохирургом, д.м.н., профессором Игорем Азнауряном, чем нашему зрению может угрожать индустрия красоты. И чем может быть опасен для детских глаз Хэлоуин с его ярким гримом и нарядами.

1. Коварная косметика.

Яркий обильный макияж в целом безопасен для глаз, при условии, что использовать его нужно правильно: тени, тинты, туши должны быть качественными и не должны осыпаться, иначе они попадут в глаза. Впрочем, есть очень много способов занести в глаза неприятный сюрприз в попытках улучшить данное природой.

Но все же косметика может принести неприятные сюрпризы:

* Просроченные тени, засохшая тушь.

Разбавлять засохшую тушь водой - отличный способ добавить в тюбик микробов. А потом с ресниц они переселяются в глаза.

По той же причине недопустимо использование просроченной косметики, а еще некоторые вещества (например, агрессивные жидкости для снятия профессионального макияжа) по окончании срока годности становятся токсичными.

* Кисточки для теней.

Их лучше почаще (не реже раза в год) менять. А не обрабатывать очистителями, вместе с которыми на ворсе также могут осесть микробы. Также на кистях остаются частицы чистящих средств, которые потом могут попасть в глаза.

Активное общение с микробами приводит к бактериальным конъюнктивитам, которые требуют срочного обращения к врачу и лечения с помощью антибактериальных капель. Глаза краснеют, отекают, появляются гнойные выделения, может развиться ячмень.

* Спать в косметике.

Делать это категорически нельзя: частички косметики закупоривают выходы сальных железок, которые расположены по краю века, и железки воспаляются, а секрет в них застаивается.

Может привести не только к раздражению глаз, но и к проблемам на веках - блефариты, мейбомеиты, халязионы. Аналогичный результат принесет популярное ныне нанесение подводки на слизистую и рисование там же стрелок.

Нельзя использовать чужие туши, тени, кистиФото: Михаил ФРОЛОВ

* Наносить блестки на глаза.

Достаточно крупные частицы с острыми краями при попадании в глаза могут повредить роговицу. Особенно это опасно, если красавица пользуется линзами, так как при попадании блесток под линзу они остаются там и царапают роговицу, приводя к обширным повреждениям.

* Покупать дешевую косметику в переходе.

Такая косметика может содержать токсичные вещества (например, ртуть), которые не только вызовут аллергию, но и при долгом использовании накапливаются в организме и отравляют его. Впрочем, любительницам элитных марок тоже нужно быть настороже.

Любая косметика может вызывать аллергический конъюнктивит. Он часто бывает только на одном глазу, т.е. не обязательно симметричен. Симптомы - отек, краснота и слизистые выделения из глаз. Необходимо обратиться к врачу и поменять производителя косметики.

* Использовать чужие туши, тени, кисти.

Так очень легко заразиться инфекционными заболеваниями, например, герпесом. Также не стоит краситься, если глаза воспалены.

* Сильно тереть средствами для демакияжа веки.

При попадании в глаз они вызовут аллергии, воспаления, ожоги и отеки.

ВАЖНО

Не забывайте про пинцет для выщипывания бровей

Пинцет для выщипывания бровей нужно почаще обрабатывать. При занесении инфекции через волосяные фолликулы нередки случаи гнойных абсцессов. Они начинаются под бровью, а потом очень быстро распространяются на веки, лицо и даже внутрь головы, что при отсутствии своевременного лечения может привести к смерти.

2. Косметологические и пластические ужасы.

Но и врачи-косметологи тоже могут весьма разнообразить вашу жизнь, если не будут соблюдать правила безопасности для глаз.

* Лазерные пилинги.

Они безопасны для глаз только в том случае, если используется правильная защита - специальные очки или повязки на глаза. Лазер может вызвать ожоги как поверхностных структур глаза (т.е. роговицы), так и сетчатки.

Врачи-косметологи тоже могут весьма разнообразить вашу жизнь, если не будут соблюдать правила безопасностиФото: Алексей БУЛАТОВ

Ожог роговицы впоследствии приводит к помутнению, которое влияет на качество зрения. А вот ожог сетчатки чреват уже потерей зрения.

* Химические пилинги.

Могут оставлять химические ожоги и некрасивое рубцевание на коже век, т.к. она очень тонкая и легко повреждается от любого агрессивного воздействия. Более того, если такой пилинг попадет в глаза, то образуются ожоги конъюктивы и роговицы, которые приведут к помутнению оптических сред и снижению зрения.

* Ботулотоксин.

Один из самых сильных ядов, известных человечеству. Главная опасность применения этого препарата - неправильная дозировка. Если доза, необходимая для процедуры, превышена, то отравляющие последствия затронут весь организм. Кроме того, ботулотоксин может мигрировать в соседние ткани и проявить себя не только в зоне запланированного воздействия, но и рядом.

Известны случаи, когда его кололи в область уголка глаза или виска, чтобы сгладить мимические морщины, а токсин мигрировал и влиял на глазодвигательные мышцы, отчего развивалось косоглазие. Также инъекции ботулотоксина могут вызвать птоз - опущение верхнего века или брови. Антидота к ботулотоксину нет, так что просто приходится ждать в течение примерно шести месяцев, когда действие такой инъекции красоты пройдет.

* Блефаропластика.

Имеет свои осложнения и последствия, как и любые хирургические вмешательства, начиная от общесоматических (например, воздействия анестезии на организм) и заканчивая непосредственно операцией на веках. Может быть неудовлетворительный косметический результат, т.к. последствия блефаропластики очень сильно зависят от уровня квалификации и опыта хирурга, качества использованных материалов, индивидуальных анатомических особенностей и пластических свойств кожи пациентки.

Также очень сильное влияние оказывает то, как идет процесс рубцевания. Возможно образование грубых заметных келлоидных рубцов. Они будут очень заметны для окружающих. В итоге результат может оказаться не лучше, чем до операции.

3. Визаж-опасности.

* Наращивании ресниц.

Есть риск, что клей, который используется для фиксации искусственных ресниц на веке, при попадании в глаза вызовет достаточно сильный ожог - опять-таки это приводит к снижению зрения. Кроме того, клей, как и любое сильнодействующее вещество, может спровоцировать сильную аллергическую реакцию, вплоть до анафилактического шока, что уже угрожает жизни. Неаккуратные манипуляции с ресницами также оставляют царапины на роговице, которые причиняют сильную боль.

* Татуаж бровей и ресниц.

Для глаз - опасная вещь. По краю века иглами вводят пигмент под кожу. Проблема в том, что пигмент иногда отторгается, что вызывает сильную воспалительную реакцию, боль, отек. Мало того, что вид неэстетичный - это чревато потерей собственных ресниц. Достаточно рискованно делать татуаж по слизистой или между ресницами - пигмент закроет выходы сальных и мейбоиевых желез, которые там расположены, и повредить волосяные фолликулы. В итоге - ячмени, халязионы, опять же потеря ресниц. Делать подобные вещи можно только у очень опытного мастера со стерильным инструментом и надежными препаратами. И то лучше подумать.

При использовании недостаточно качественных пигментов или плохо простерилизованных игл одним из частых осложнений татуажа является гнойный процесс, т.е. под кожу заносится инфекционный агент. Начинается воспаление, гной, абсцесс, вплоть до того, что инфекционный процесс может распространится внутрь глаза, за его орбиту, до головного мозга, что уже угрожает жизни.

ВАЖНО

Особенно страшно, когда татуаж делают не по краю века, а на склере, т.е. пигмент вводят непосредственно под слизистую оболочку глазного яблока. Это делается для того, чтобы склера вместо белого приобрела другой оттенок (например, красный, как у вампира). Часто это используют перед Хэллоуином, и есть зафиксированные случаи слепоты после такой процедуры.

4. Парикмахерские страсти.

* Длинные челки.

Опасны не столько для взрослых, сколько для детей, потому что когда волосы перекрывают обзор одному глазу, то его нагрузка снижается, он начинает хуже функционировать. Так может развиваться амблиопия - устойчивое снижение зрения из-за того, что один глаз не работает должным образом. Но все же подобные случаи наблюдаются не очень часто.

* Лаки, спреи.

Когда делают разные укладки, используются множество спреев, которые могут попасть в глаза и вызывать раздражение, аллергию, конъюнктивиты, поэтому при укладке лучше закрывать глаза.

5. Цветные линз для праздников.

Цветные контактные линзы - популярный грим для Хэллоуина, Нового Года, костюмированного дня рождения. Но они обычно слабо пропускают кислород, поэтому их нельзя носить долго - не более 6-8 часов.

Вторая проблема - цветные или фантазийные линзы (например, со змеиным зрачком) обычно подбираются без участия офтальмолога. Чаще всего их покупают в первой попавшейся оптике или магазине грима. Соответственно, есть риск приобрести некачественный товар или купить линзы, которые не подходят именно вашим глазам. В комплект входят дискомфорт и повреждения роговицы, которые могут стать причиной ее помутнения. Также есть риск контактного конъюнктивита из-за того, что неподходящая по характеристикам контактная линза вызвала механические повреждения конъюнктивы. А еще возможна аллергия на растворы, в которых хранились линзы.

ВАЖНО

При использовании линз важно сначала надеть линзу, а потом краситься, иначе частички макияжа могут попасть под линзу. А вот лак для волос, духи, дезодоранты и другие спреи нужно брызгать до надевания линз, так как распыленные капли средства попадают на их поверхность и прилипают к ней, тем самым, портятся линзы, а вещество надолго остается в глазу.

КСТАТИ

Чем опасны капли от красноты глаз

Частое использование капель от красноты или для блеска глаз тоже нежелательно. Эти капли не обладают лечебным эффектом, они просто сужают сосуды. При этом глаз выглядят посвежевшими, однако, из-за очень узких сосудов страдает питание глаз.

Чем грозит: это может привести к очень тяжелым последствиям, начиная с привыкания (без капель глаза всегда красные), синдрома сухого глаза и заканчивая дегенеративными процессами в переднем отрезке глаза (спайки, сращения конъюнктивы, помутнения роговицы).