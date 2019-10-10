2019-10-10T12:09:21+03:00
Происшествия

В Подмосковье мошенники привели в банк фальшивую старушку, чтобы украсть 8 миллионов

С помощью поддельного паспорта мошенники пытались выдать 63-летнюю пенсионерку из Пскова за 74-летнюю жительницу Петербурга, чтобы обчистить ее счета
Артем ДЕГТЯРЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Всех троих махинаторов задержали и поместили в изолятор временного содержанияВсех троих махинаторов задержали и поместили в изолятор временного содержанияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

История достойная комедии про ограбление банка произошла 3 октября в подмосковном Одинцово. На пороге отделения на улице Вокзальной появились трое граждан. Первым в помещение вошел молодой человек Данил, увлекая за собой двух спутниц - свою подругу Евгению и старушку по имени Татьяна. Последняя, под чутким присмотром молодых людей, и должна была сыграть роль 74-летней петербурженки.

В сопровождении молодых людей, Татьяна проследовала к специалисту банка, которому передала паспорт на имя Светланы Кляровской и попросила выдать ей все средства, имеющиеся на ее счету, а именно - 8 300 000 рублей.

Поскольку запрошенная старушкой сумма была значительной, банковский служащий решил более тщательно проверить все документы и обнаружил, что паспорт имеет признаки подделки, однако, не подал вида, вежливо улыбнулся и отлучился якобы за деньгами. Уже в служебном помещении клерк позвонил в полицию, сообщив, что в настоящий момент трое мошенников с поддельным паспортом пытаются обналичить крупную сумму денег и их можно "брать" на месте.

"Оперативно прибывшие в отделение банка сотрудники полиции на месте задержали троих мошенников. Уроженца Белгорода 33-летнего Данила Герасимова, 30-летнюю уроженку Пушкино Евгению Калашникову и 63-летнюю уроженку Пскова Татьяну Осипову. Преступная группа пыталась выдать Татьяну за 74-летнюю петербурженку Светлану Кляровскую, со счета которой и пытались снять 8,3 миллиона рублей." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Всех троих горе-махинаторов задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ - приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Криминально-боевой маркетинг: массовая драка на новосибирском рынке могла быть срежиссированной
Сейчас возле Хилокского и Малыгинского рынков работают полицейские и Росгвардия, а киоски остались без продавцов. Простая история о рэкетирах оказалась с подводными камнями...
Новости 24
В новой онлайн-игре платежной системы «Мир» разыгрывают деньги, ценные призы и билеты на матч сборной России
В Родительском комитете прокомментировали инициативу наказывать родителей курящих детей
Аналитик: торговая война США и Китая ударит по ценам на нефть
Дочь Надежды Катаевой опровергла сообщения о ее смерти
Россия успешно вывела на орбиту спутник Eutelsat 5 West B
Возле аэропорта в австрийском Линце прогремел взрыв
WWF России и Яндекс. Музыка запустили первый некоммерческий лейбл, который сохраняет голоса птиц
В ГИБДД подтвердили планы по внесению гироскутеров в ПДД
Адвокат предположила, что штрафы за курение детей приведут к насилию в семьях
Зеленский заявил, что "все против" его встречи с Путиным
Минздрав выявил нарушения в работе НИИ детской онкологии
Россияне стали выбирать самый дорогой вид транспорта
Центробанк не видит необходимости в выпуске национальной криптовалюты
Зеленский заявил, что готов уйти с поста президента Украины
Российские летчики сбили самолеты "противника" над Японским морем
В России могут запретить "грязное" пальмовое масло
Больше всего рожают в Тыве, а меньше всего в Ленобласти
Каждый второй россиянин отказывается от отпуска из-за нехватки денег
В Москве неизвестный ударил водителя "скорой" ножом
Минюст отправит злостных неплательщиков алиментов в тюрьму
«Классика» и ретроавто получат льготы на налоги, страховку и техосмотр
Повышение оклада губернатора Иркутской области связано с индексацией
Представители бизнеса выступили против ограничения профессий для самозанятых
Мария Захарова о возвращении Юзик из Ирана: "Нам важен факт ее освобождения"