В Подмосковье мошенники привели в банк фальшивую старушку, чтобы украсть 8 миллионов

История достойная комедии про ограбление банка произошла 3 октября в подмосковном Одинцово. На пороге отделения на улице Вокзальной появились трое граждан. Первым в помещение вошел молодой человек Данил, увлекая за собой двух спутниц - свою подругу Евгению и старушку по имени Татьяна. Последняя, под чутким присмотром молодых людей, и должна была сыграть роль 74-летней петербурженки.

В сопровождении молодых людей, Татьяна проследовала к специалисту банка, которому передала паспорт на имя Светланы Кляровской и попросила выдать ей все средства, имеющиеся на ее счету, а именно - 8 300 000 рублей.

Поскольку запрошенная старушкой сумма была значительной, банковский служащий решил более тщательно проверить все документы и обнаружил, что паспорт имеет признаки подделки, однако, не подал вида, вежливо улыбнулся и отлучился якобы за деньгами. Уже в служебном помещении клерк позвонил в полицию, сообщив, что в настоящий момент трое мошенников с поддельным паспортом пытаются обналичить крупную сумму денег и их можно "брать" на месте.

"Оперативно прибывшие в отделение банка сотрудники полиции на месте задержали троих мошенников. Уроженца Белгорода 33-летнего Данила Герасимова, 30-летнюю уроженку Пушкино Евгению Калашникову и 63-летнюю уроженку Пскова Татьяну Осипову. Преступная группа пыталась выдать Татьяну за 74-летнюю петербурженку Светлану Кляровскую, со счета которой и пытались снять 8,3 миллиона рублей." - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Всех троих горе-махинаторов задержали и поместили в изолятор временного содержания. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 УК РФ - приготовление к преступлению и покушение на преступление, а также по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное организованной группой.