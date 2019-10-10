«Что толку кричать, когда тебя пытают током менты»: Братья из Подмосковья рассказали, как из них выбивали ложные показания

«Суд: Доказана ли вина Александра Махницкого и Василия Устрицкого в совершении преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека”?

Присяжные: Нет. Не доказана.

Суд: Виновны ли обвиняемые?

Присяжные: Нет. Невиновны».

17 сентября шесть из шести присяжных вынесли свой оправдательный вердикт в Раменском районном суде. Это “невиновны” братья из поселка Октябрьский Люберецкого района мечтали услышать, но настолько отчаялись, что уже не верили в какую-либо справедливость.

ЯВКА В ПОВИННОЙ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Старший Александр, которому сейчас 37, перебрался в Россию из Херсонского района Украины 15 лет назад. Поначалу, где только не работал: от грузчика до строителя. Потом 10 лет отслужил инкассатором в крупном российском банке. К тому времени у него уже было российского гражданство. Женился, растил двух сыновей. Несколько лет назад стал индивидуальным предпринимателем: занимался установкой пластиковых окон.

На подмогу к брату с Украины в Подмосковье переехал Василий. Ему сейчас 20 лет. Братья вкалывали с утра до ночи, делали все своими рукам: от замера до монтажа.

Вечером 8 февраля 2018 они, как обычно, вернулись с работы домой.

- Примерно в восемь часов после тренировки пришли сыновья, - рассказывает Александр. - А минут через десять в дверь квартиры кто-то постучал. Я открыл. На площадке - восемь мужиков в штатском. Среди них одно знакомое лицо - таксист Артур. Под глазом у него был огромный фингал. Я даже спросить ничего не успел, как все они оказались внутри. Самый здоровый достал из кобуры пистолет и, приставив мне к виску, приказал одеваться. Сыновья плакали, а один из амбалов толкнул младшего, он упал на пол. До меня не сразу дошло, что это менты.

Братьев погрузили в разные автомобили и увезли. Перепуганные сыновья позвонили маме и рассказали про странных дядек с пистолетами. Женщина примчалась домой и вызвала полицию: мужа похитили, помогите!

А задержанные братья в это время уже были в отделении полиции соседнего Раменского района…

На подмогу к брату с Украины в Подмосковье переехал Василий

«ДАЙТЕ ЖЕНЕ ПОЗВОНИТЬ, ПОМОЛИТЬСЯ И УБИВАЙТЕ»

Допрос, если процедуру, которой их подвергли, можно так назвать, проводили в разных помещениях.

Рассказывает Александр Махницкий:

- Меня завели в кабинет и как мальца в детском саду поставили на табурет. Менты, их было четверо, твердили: “говори правду”. А что говорить, не имея представления о сути произошедшего? Потом один из них ногой пнул табурет, и я оказался на полу лицом вниз. На меня накинули капюшон, а сверху какую-то куртку, и я услышал: “привязывай провода”. Руки и ноги мне стянули пластиковыми стяжками и начали бить током. Новый удар примерно через каждые 3-5 минут. Я вопил от боли, причитал: «господи, помилуй», а они хохотали и твердили: “говори правду, хохол”. Так продолжалось несколько часов. От оперов запах стоял как в винной лавке. Для них это вроде какого-то развлечения было. В какой-то момент я просто взмолился: “ребята, дайте жене в последний раз позвонить, помолиться и тогда убивайте”. А в ответ: “убьем, не ты первый не ты последний”.

Из-за ударов тока организм полностью расслабился, и я оказался по уши в собственном, простите, дерьме. Состояние было такое, что хотелось руками снять с головы волосы, а ногти просто выдрать. А менты продолжали глумиться и насмехаться. Потом отволокли меня в туалет и разрешили помыться… в унитазе! Это такое было унижение, что стыдно рассказывать. Тогда я им сказал, что признаюсь в чем угодно. Они диктовали, а я писал.

Александр с детьми

Только тогда Александр узнал, что их с братом обвиняют в убийстве 76-летней жительницы Раменского района. 26 января 2018 года бабулю жестоко избили, связали и ограбили. От полученных травм женщина скончалась, а тело ее нашли только спустя трое суток.

В явке с повинной Александр пишет: «Вместе с братом отправился на поиски монет (не так давно они купили металлоискатель и выезды в заброшенные дома стали хобби и дополнительным заработком — Ред.), зашли в жилое помещение, и Василий ударил незнакомую бабушку по голове. Я нашел в доме электрический провод, которым связал руки и ноги неизвестной мне женщины...»

- Правда только то, что в этот день мы с братом были в этой деревне. Но никакой бабушки даже не видели, - объясняет Александр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736998" frameborder="0"></iframe> Александр Махницкий рассказал о том как из него выбивали показания током.Анастасия ВАРДАНЯН

В соседнем кабинете пытали Василия. На теле парня до сих пор видны следы от переломов ребер. В его рассказе все те же провода, алкоголь, который лился рекой, и нечеловеческая жестокость.

Александр, которого полицейские называли "хохлом", давно получил гражданство России

Рассказывает Василий Устрицкий:

- Током меня пытали около часа. Лежу на полу, на голове какая-то дубленка. Стиснул зубы от боли, а про себя думаю: какой смысл кричать, звать на помощь, если я в полиции.

Позже о пытках и о том, как писали явку с повинной, оба брата расскажут следователям. Но им не поверят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737001" frameborder="0"></iframe> Его младший брат Василий Устрицкий после пыток был готов подписать что угодно.

КТО УБИЛ СТАРУШКУ?

Явки с повинной мы показали бывшему сотруднику полиции.

- Тексты местами совпадают дословно. Создается впечатление, что они написаны под диктовку. Кроме того, имеется нетипичная для простых граждан лексика, которую обычно используют только сотрудники правоохранительных органов. Также в обоих текстах много исправлений (мы, я), то есть люди вообще не понимали, что пишут. Встречаются преждевременно поставленные точки: тот, кто писал, не знал, когда именно закончится фраза, а, следовательно, не сам ее формулировал, - прокомментировал Дмитрий Горелов, полковник полиции в отставке.

Но именно эти признания легли в основу всего расследования. Иных доказательств вины суд не нашел. Братьев сразу же арестовывают и помещают в СИЗО. Дальше к делу подключаются адвокаты, которые настаивают на невиновности и проведении многочисленных экспертиз.

Экспертиза на полиграфе полностью подтвердила: в доме женщины братья не были, убийство не совершали.

Дактилоскопическая экспертиза: отпечатков пальцев братьев в доме потерпевшей нет. Генетическая экспертиза не нашла следов их ДНК.

Из материалов уголовного дела: «На теле убитой, а также на ее кошельке обнаружены следы ДНК двух неустановленных лиц».

Кому они принадлежат — до сих пор неизвестно.

Протокол явки с повинной суд признал фальсифицированным.

Почему же именно Махницкого и Устрицкого обвинили в этом тяжком преступлении?

Только потому, что в предположительный день смерти женщины - 26 января (экспертиза из-за позднего обнаружения трупа не смогла точно установить дату), братья были в соседнем доме без окон и дверей, где искали монеты и другие ценности.

ПРОКУРОР: «МНЕ БЫ ХВАТИЛО И 10 СЕКУНД»

Основываясь на данных из материалов уголовного дела, я восстановила полную хронологию событий 26 января.

В последний раз живой женщину видели в соседней деревне в восьми километрах от ее дома. В почтовом отделении пенсионерка оплачивала газ. Вещдок — чек, выбитый кассиром 26 января в 10.04.

Домой женщина поехала на автобусе, что подтвердили свидетели. Время в пути, если он подъехал к остановке вовремя, как минимум 15 минут 37 секунд (это время установлено следственным экспериментом и имеется в материалах дела).

От автобусной остановки до дома пенсионерки - 800 метров. Преодолеть этот путь зимой 76-летняя женщина вряд ли смогла быстрее, чем за 6 минут.

Выходит, в лучшем случае, домой она вернулась в 10.25.

А в 10.23 видеокамера зафиксировала, как браться садятся в машину такси и вместе с водителем уезжают из деревни. То есть в момент убийства женщины они были далеко от ее дома.

- Нам же показывали фотографии с места убийства бабушки, - вспоминает ход судебных заседаний Александр. - Криминалистом не нужно быть, чтобы понять, что над ней кто-то долго издевался. Видимо, деньги искали «похоронные». Все в доме было перевернуто, и связывали ее какими-то хитрыми узлами. Это при всем желании быстро не сделать. Но прокурор заявил в суде: «лично мне и 10 секунд на это хватило бы».

С мотивом тоже не вышло. На вопрос, зачем предпринимателю со средним ежемесячным доходом в 120 тысяч рублей грабить и убивать человека, обвинение ответить так и не смогло.

Братья просидели более полутора лет в СИЗО и под домашним арестом. После вступления в силу оправдательного приговора оба подали заявление на реабилитацию.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту пыток в отделении полиции сейчас ведется проверка. “Комсомолка” следит за ее ходом. Пострадавшие братья называют имена и фамилии всех пытавших их людей в погонах. В их числе двое фигурантов уголовного дела по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», которое было возбуждено в 2018-м году. Повод все тот же - подозрение в жестоких пытках людей. Но обвинение полицейским до сих пор не предъявлено. Оба, узнав что под них копают, подались в бега. Сейчас они в федеральном розыске.

КСТАТИ

В 2012 году оперативники Раменского отдела полиции задержали трех граждан Молдавии. Двое до сих пор помнят жуткие пытки током. Третий пропал при загадочных обстоятельствах. Если верить материалам уголовного дела, он прямо во время следственных действий сбежал из-под носа четырех оперов. При этом «шустряк» - инвалид второй группы, у которого после ДТП поврежден позвоночник и одна нога короче другой. Родственники уверены, что мужчина не выдержал пыток током и умер. Уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» несколько раз отправляли в долгий ящик. Но сейчас расследование возобновлено.

В распоряжении редакции есть все документы: протокол явки с повинной, результаты проверки на полиграфе, которую прошли братья, все материалы уголовного дела.