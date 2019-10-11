В столице прошла премьера фильма «Дикая Лига»

Фильм основан на реальных событиях и повествует о зарождении футбола в России.

«Дикая Лига» – объединение футбольных команд из простого народа, которое было официально зарегистрировано в России в начале ХХ века. Это событие и легло в основу представленной картины.

Главные роли исполнили известные актеры театра и кино: Владимир Яглыч, Дмитрий Назаров, Иван Охлобыстин, Олеся Судзиловская, Эдриан Пол, Уильям Шокли и другие. Неожиданным появлением в картине порадовали зрителей спортсмены, герои сборной России: Артем Дзюба, Роман Зобнин и Алексей Миранчук. Украшением и открытием фильма стала молодая актриса Аделина Голубенко-Гизатуллина, сыгравшая одну из главных женских ролей.

– Съемки фильма «Дикая Лига» были особенными для меня, – перед показом картины рассказала Аделина Голубенко-Гизатуллина. – Продюсерами и режиссёрами была дана некая свобода, учитывались практически все актерские пожелания и предложения. Каждый привносил частичку себя. Это был настоящий творческий процесс, что бывает редко.

Аделина Гизатуллина

В этот день на красной ковровой дорожке состоялось торжественное награждение победителей турнира на «Кубок Дикой Лиги», организованного накануне премьеры кинокомпанией «Союз Маринс Групп» совместно с Любительской Футбольной Лигой.

Юным чемпионам из команды «Вятич-2011» вручили «Кубок Дикой Лиги», а также мячи с автографами игроков сборной России: Игоря Акинфеева, Алексея и Антона Миранчуков, Марио Фернандеса, Федора Смолова, Маринато Гильерме, Георгия Джикии и Зелимхана Бакаева. Не обошлось и без сладкого приза от продюсерского центра «Новое время» и компании «Баскин Роббинс»: спортсмены разделили между собой торт с символикой фильма.

– Мы очень хотели стать победителями, поэтому боролись за каждый мяч. Спасибо всей команде, нашему тренеру и нашим родителям за поддержку. Мы счастливы, – от имени команды «Вятич-2011» выступил капитан Павел Трубицын.

Для кинокомпании «Союз Маринс Групп» участие в создании фильма «Дикая Лига» ещё один вклад в развитие спорта, в частности футбола.

– Футбол – это игра, которая формирует человека, его бойцовские качества, учит быть в команде, выкладываться до конца, бороться, не сдаваться, – эти принципы близки нашей компании, – сказала в своем интервью председатель совета кинокомпании «Союз Маринс Групп» Галина Отделкина. – Эти качества присущи и юным игрокам, которых мы сегодня чествовали на красной дорожке. Для нас был важен турнир «Кубок Дикой Лиги». Для нас важен и сам фильм. Основатель нашей компании Александр Геннадьевич Куликов говорил, что футбол – самая главная игра в жизни человека и самый главный спорт. Он учит принимать быстрые и правильные решения, учит побеждать».

Игроки команды «Вятич-2011» не только показали своё мастерство на спортивных площадках и получили заветные призы, но и одними из первых увидели долгожданную премьеру.

Награждение детской футбольной команды Вятич-2011 на премьерном показе фильма Дикая Лига

Перед показом фильма на сцене выступила творческая группа создателей картины «Дикая Лига». Гости премьеры узнали о том, как проходили съемки картины и кто способствовал его выходу на большой экран. Свои видеообращения прислали и голливудские актеры, принимавшие участие в создании спортивной экшен-драмы. Также слова благодарности в свой адрес услышали генеральный директор «Красного Квадрата» Илья Кривицкий за помощь в продвижении картины и киностудия «СинеЛаб». Отдельная благодарность была выражена российскому журналисту Александру Любимову за мотивацию и Президенту России Владимиру Путину за вклад в развитие футбола.

Напомним, что в широкий прокат картина выходит символично в День рождения российского футбола – 24 октября.