Народные облигации: что это такое и стоит ли их покупать

С сентября этого года Минфин разместил новый выпуск так называемых «народных облигаций». Теперь каждый россиянин может дать государству в долг и получить взамен хороший доход в ближайшие три года. В этом материале расскажем, что такое облигации и как можно с их помощью сохранить сбережения.

ДАТЬ В ДОЛГ ГОСУДАРСТВУ

Облигации выпускают как частные компании, так и целые государства. В России этим занимается Минфин. Государственные облигации может купить любой частный инвестор. Это самые надежные ценные бумаги. А по соотношению «риск - доходность» - пожалуй, наиболее выгодный финансовый инструмент на отечественном рынке.

Российские гособлигации называются ОФЗ - облигации федерального займа. Минфин размещает выпуски этих ценных бумаг с определенной периодичностью. На бирже котируется несколько десятков выпусков с разной доходностью и разными сроками погашения. Можно приобрести бумаги, доходность по которым зафиксирована на 15 - 20 лет.

Продать облигации можно в любой момент. На бирже это происходит за несколько секунд. Особенность государственных облигаций в том, что они освобождены от подоходного налога. Это делает их похожими на банковский депозит. При этом облигации - это обычно более доходный инструмент.

Самостоятельно купить облигации в Минфине или на Мосбирже невозможно. Для этого есть так называемые профессиональные участники рынка. По сути, посредники. Чтобы стать инвестором, нужно заключить договор с брокерской компанией, у которой есть лицензия ЦБ. Она откроет счет и предоставит доступ к торговой системе. Сделки совершаются онлайн через компьютер или смартфон.

ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ НОВОГО ВЫПУСКА

Чтобы сделать инструмент более удобным для массового инвестора, Минфин с 2017 года стал выпускать «народные облигации» (ОФЗ для населения, или ОФЗ-н). За это время было три выпуска. Условия по ним одинаковые. Менялись только ставки, которые зависят от ситуации в экономике. Большое преимущество перед стандартными ОФЗ в том, что «народные» можно купить в крупнейших банках с госучастием - без лишних формальностей. То есть начинающему инвестору не нужно разбираться в нюансах биржевой торговли. Пришел - заключил договор - стал получать доход. А если уже являешься клиентом уполномоченного банка, и того проще. Облигации можно купить в онлайн-кабинете на сайте банка или в мобильном приложении.

С сентября этого года в продаже появился четвертый выпуск. У него есть несколько дополнительных преимуществ, которые делают инвестиции в «народные облигации» еще более привлекательными.

Во-первых, выросло число банков, где их можно приобрести. К Сбербанку и ВТБ прибавились Промсвязьбанк и Почта Банк.

Во-вторых, купить «народные облигации» теперь можно удаленно - через онлайн-кабинет на сайте банка или мобильное приложение. До этого такой возможности не было. Каждый раз приходилось идти в офис банка.

В-третьих, снизился порог входа. Минимальная сумма сократилась с 30 до 10 тысяч рублей. На эти деньги можно купить 10 облигаций. Номинал одной бумаги - 1000 рублей.

В-четвертых, банки теперь не берут комиссию при продаже и выкупе народных облигаций. Раньше она составляла от 0,5% до 1,5% от суммы. Минфин взял эти издержки на себя.

В-пятых, держатели облигаций могут их использовать в качестве залога, если им потребуется взять деньги в долг у банка. Максимальная сумма вложений - 15 млн рублей.

Главное ограничение осталось прежним: чтобы получить максимальную доходность, нужно продержать бумаги в портфеле не меньше трех лет с момента выпуска (последний купон выплатят 31 августа 2022 года). При продаже до истечения первого года вернут лишь номинал.

ДОСЛОВНО

«ОФЗ-н - лучшая альтернатива банковскому вкладу. Даже если сравнивать с годовыми депозитами, доходность по гособлигациям будет выше. И этим нужно пользоваться, чтобы диверсифицировать свои активы и повысить семейный доход».

(Замминистра финансов Сергей Сторчак).

ЛИКБЕЗ

Чем облигации отличаются от акций

На бирже есть два основных вида ценных бумаг - акции и облигации. Если вы покупаете первые, то становитесь собственником компании. То есть можете участвовать в распределении прибыли и получать дивиденды, а также рассчитывать на рост котировок акций. Облигации - это долговой инструмент. Его суть - компания берет у вас деньги в долг и обязуется вернуть их с процентами. Прибыль по облигациям называется купонным доходом. По «народным облигациям» его начисляют раз в полгода.