Нобелевские премии по литературе получили сценарист «Неба над Берлином» и самая популярная польская писательница

РАСПУТНЫЙ ФОТОГРАФ И СЕКРЕТАРЬ-ЭКСПЕРИМЕНТАТОР

В мае прошлого года в Шведской Академии, которая принимает решение о присуждении Нобелевской премии по литературе, разразился огромный скандал. Выяснилось, что фотограф Жан-Клод Арно сливал информацию о том, кто в этом году получит премию, своим знакомым. В том числе букмекерам, зарабатывавшим на ставках немалые деньги. Сливал, похоже, совершенно бесплатно: просто ему хотелось похвастаться в обществе своей осведомленностью. Откуда он обо всем этом узнавал? А просто его супруга Катарина Фростенсон была академиком. Да и самого Арно некоторые в шутку называли «девятнадцатым членом Академии» (исторически в нее входят 18 человек) - настолько он втерся в доверие к остальным.

Мало того: Арно оказался замешан в сексуальных скандалах (к которым на волне движения MeToo обострилось внимание). Сразу 18 женщин обвинили его в том, что он к ним приставал. (В 2006 году, как потом написали шведские СМИ, он даже умудрился облапать на официальном мероприятии шведскую кронпринцессу Викторию). Арно занимался культурными проектами на средства Академии, и некоторые непристойные эпизоды происходили в помещениях, ей принадлежащих. А средства на проекты, говорят, выделяли, потому что интересы Арно лоббировала его супруга…

В общем, Катарина с шумом покинула Академию. А вместе с ней - еще несколько человек, включая секретаря (то есть, грубо говоря, главу) Сару Даниус. Ее многие не любили и говорили, что при ней академия стала не та, что раньше. Она пыталась вводить разные новшества, которые консерваторам были не по вкусу: так, лауреатами самой престижной литературной премии в мире стали Светлана Алексиевич за документальные книги и певец Боб Дилан за тексты песен (оба решения вызвали в литературных кругах горячие споры). Впрочем, за несколько месяцев до того, как разразился скандал, в октябре 2017-го, премию дали более «традиционному» писателю - британцу японского происхождения Кадзуо Исигуро.

Жан-Клод Арно сливал информацию о том, кто в этом году получит премиюФото: EAST NEWS

Арно в 2018 году осудили на два с половиной года - было установлено, что он не только приставал к женщинам, но двух изнасиловал. А премию в 2018 году на фоне всех этих безобразий решили не присуждать. Зато сейчас, в 2019-м, назвали сразу двух победителей.

ГВАДЕЛУПЕ НЕ ПОВЕЗЛО

Заранее было понятно, что в приоритетах у обновленной академии - «многообразие» (diversity). «Мы должны расширить нашу перспективу» - объявил новый секретарь Академии Андерс Олссон. - «У нас был евроцентричный взгляд на литературу, а теперь мы смотрим на весь мир. Раньше все было в большей степени ориентировано на мужчин. А теперь есть столько по-настоящему замечательных писательниц…»

Букмекеры еще в начале октября назвали основных претендентов. На сайте Nicer Odds первые пять мест заняли женщины: канадская поэтесса и эссеистка Энн Карсон, британка Маргарет Этвуд, франкоязычная романистка из Гваделупы Мариз Конде, наша Людмила Улицкая и польская писательница и поэтесса украинского происхождения Ольга Токарчук. (А на самом последнем месте был Джордж Р. Р. Мартин, автор «Игры престолов» - на него ставили самые безбашенные, ставки были 251 к 1).

Казалось, что Конде - самая очевидная претендентка на премию, если учитывать намеки Олссона: во-первых, женщина, во-вторых, родом бог знает откуда, из Вест-Индии. Некоторые думали, что приз достанется кенийцу Нгуги Ва Тхионг’о, сирийскому поэту Адонису или японцу Харуки Мураками: они, конечно, не женщины, что с точки зрения diversity большой минус, зато, по крайней мере, живут далеко от Европы. И к тому же ходят в кандидатах на Нобелевку уже много лет.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2019 году стал австрийский писатель Петер ХандкеФото: REUTERS

Однако «евроцентричная перспектива» в итоге никуда не делась. Премию получили Ольга Токарчук и австриец Петер Хандке (ставки на него были 11 к 1 - и в букмекерском списке он стоял на 11 месте). Первая - с формулировкой «за изобретательные повествования, в которых с энциклопедической страстью описывается преодоление границ как форма жизни». Второй - за свои «оказавшие большое влияние произведения, в которых с большим лингвистическим мастерством исследуются периферия и своеобразие человеческого опыта».

Токарчук родилась в 1962 году, училась на психолога, работала психотерапевтом, а в 1989 году выпустила первый сборник стихов. Четыре года спустя она опубликовала свой первый роман «Путь Людей Книги». Затем последовали книги «Правек и другие времена», «Дом дневной, дом ночной», «Игра на разных барабанах», «Веди свой плуг над костями мертвых», «Последние истории»… За роман «Бегуны» она получила высшую польскую литературную награду «Нике», а в 2018-м за ту же книгу была удостоена международной Букеровской премии.

Хандке родился в 1942-м, в австрийском городке Гриффен; его мать - каринтийская словенка, а отец - немец. У нас он больше всего известен как друг и соавтор знаменитого режиссера Вима Вендерса: именно по его книгам сняты картины «Страх вратаря перед одиннадцатиметровым» и «Ложное движение», и он же написал оригинальный сценарий к самому популярному вендерсовскому фильму - «Небо над Берлином». Вообще же в его библиографии - десятки романов, рассказов, пьес и эссе. Как и в случае с Токарчук, многие переведены на русский, первый сборник повестей вышел еще в СССР (хотя есть подозрение, что мало кто их в итоге прочел): «Нет желаний - нет счастья», «Дон Жуан», «Короткое письмо к долгому прощанию», тетралогия «Медленное возвращение домой», «Учение горы Сен-Виктуар», «Детская история» и «По деревням». Токарчук называют едва ли не главной современной польской писательницей, а Хандке называли главным австрийским уже в 80-е годы.

Интересно, кстати, что Хандке во время военных конфликтов в бывшей Югославии всячески поддерживал сербов и выступал как сторонник Слободана Милошевича. Точка зрения, не самая популярная в Западной Европе. Парижский театр Comédie-Française из-за этого в 2006 году снял с репертуара его пьесу. Тогда же ему присудили престижную премию Генриха Гейне, что вызвало у некоторых возмущение - мол, как можно награждать автора, чья позиция противоречит «общеевропейским ценностям»? Однако сейчас, как видим, на присуждение Нобелевской премии это не повлияло.