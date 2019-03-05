2019-03-05T15:38:41+03:00
Звезды

Нобелевские премии по литературе 2018 и 2019 вручат в этом году

Церемония вручения состоится 10 декабря
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Нобелевские премии по литературе 2018 и 2019 вручат в этом годуНобелевские премии по литературе 2018 и 2019 вручат в этом годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В октябре этого года будут объявлены имена лауреатов Нобелевской премии в области литературы за 2018 и 2019 годы.

- В этом году будут две Нобелевские премии, как мы и надеялись, - прокомментировал постоянный секретарь Шведской академии Андерс Ульссон.

Само вручение наград пройдет 10 декабря, в в день памяти основателя премии Альфреда Нобеля.

В прошлом году с участием Шведской академии разгорелся громкий скандал. Известного деятеля культура, Жана-Клода Арно, мужа поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году, обвинили в сексуальных домогательствах. Именно это послужило причиной отмены церемонии вручения в 2018 году. Более того, было обнародовано расследование, которое указало на то, что некоторые из академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем также обвиняли Арно.

Ранее Нобелевский фонд заявил, что премия будет присуждена, "когда Шведская академия вернет себе доверие после скандала", сообщает "ТАСС".

- Встреча прошла хорошо. У нас в любом случае будет Нобелевская премия. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. Главное, что мы пришли к соглашению, - подытожил Ульссон после встречи с представителями Нобелевского фонда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале мая прошлого года стало известно о том, что Нобелевскую премию по литературе в 2018 году вручать не будут впервые за 75 лет. Ее отложили впервые с 1943 года‍.

ИСТОЧНИК KP.RU

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