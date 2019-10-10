Экологическую ответственность бизнеса обсудят на Экофоруме в Москве

Технологии на стороне общества и природы» (Экофоруме) в Москве 17–18 октября 2019 года. Традиционное ежегодное мероприятие организовано ПАО «ГМК «Норильский никель» («Норникелем»), Экологическим фондом Сибирского федерального университета (Экофондом СФУ) и Научно-исследовательским институтом проблем экологии (НИИПЭ).

Основными темами для обсуждения на Экофоруме стали экологическая ответственность крупного бизнеса перед будущими поколениями, поиск баланса между социально-экономическим развитием регионов и сохранением достойной окружающей среды, вопросы государственно-частного партнерства и внедрения наилучших доступных технологий, а также реализация федерального проекта «Чистый воздух».

В ходе Экофорума состоится презентация текущих и перспективных проектов «Норникеля» и других крупных промышленных компаний, заинтересованных в улучшении экологической обстановки на Крайнем Севере, а также Экофонда СФУ.

В Экофоруме примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации, относящихся к северным территориям, эксперты, ученые, руководители общественных организаций, а также сотрудники промышленных компаний, ведущих свою деятельность на Крайнем Севере, и представители международных экологических организаций. Среди участников, которые планируют выступить на Экофоруме, — министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин, Статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков, заместитель Председателя Госдумы Российской Федерации Ольга Епифанова, спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов.

«Опыт проведения экофорумов прошлых лет демонстрирует эффективность площадки форума для конструктивного диалога бизнеса, государства, экологической общественности и общества в целом», — отметил Дмитрий Пристансков.

В этом году Экофорум впервые проводится в Москве. Он пройдет на площадке «Цифровое деловое пространство» (ЦДП) по адресу: ул. Покровка, д. 47.

В ходе Экофорума запланированы пленарное заседание, посвященное теме «Ответственность бизнеса перед будущим. Технологии на стороне общества и природы», стратегическая сессия Росприроднадзора «Роль бизнеса в реализации федерального проекта «Чистый воздух», а также семь тематических секций:

1. «Изменения в природоохранном законодательстве. Задачи власти и бизнеса»;

2. «Оценка ответственности компаний перед будущими поколениями. Экологические рейтинги»;

3. «Внедрение НДТ в 2019 году: итоги и перспективы»;

4. «Российский и международный опыт переоснащения производства в горной и металлургической сферах»;

5. «Цели устойчивого развития ООН в программах ЮНИДО»;

6. «Экопросвещение, эковолонтерство и экотуризм. Социальные проекты как процесс повышения экологического самосознания»;

7. «Международное сотрудничество в Баренцевом регионе. Экологические проблемы и пути их решения».

Вход на площадку Экофорума предоставляется для зарегистрированных участников.

Справка

Экофорум — преемник традиционно проводимой «Норникелем» Международной экологической конференции «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере». До 2018 года экологические конференции проводились в Норильске и Красноярске. В прошлом году в рамках Мурманской международной деловой недели (ММДН) в Мурманске состоялся VII экологический форум под названием «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий». Подробную информацию о программе Экофорума 2019 года можно найти на сайте по адресу: www.ecobusinessforum.ru