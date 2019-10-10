Алексей Немов: У нас есть отличная команда к Олимпиаде-2020 в Токио

Последний раз наша команда в этом виде программы побеждала еще под флагом СССР в 1991 году. С тех пор доминировали китайцы, поднимавшиеся на высшую ступеньку пьедестала 11 раз.

Наши ребята - Иван Стретович, Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин и Давид Белявский и на этот раз сражались в основном со сборной Китая. И смогли опередить ее только на последнем снаряде — перекладине, где двое из наших соперников дрогнули.

"Золото" чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье - у России!Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Алексей, за счет чего ребятам удалось победить? - спрашиваем у четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова.

- За счет сплоченности, за счет сложности упражнений, стабильности.

- Но ведь у китайцев сложность была даже выше.

- Да. Но когда идешь из 3 в 3 (на каждом снаряде в многоборье выступают по три спортсмена от страны), важно не сделать ни одной ошибки, показать все свое мастерство в полном объеме. Это очень сложно на самом деле. Но наши ребята с этим справились, показали мировой уровень. Плюс, тренеры сделали очень грамотную расстановку по видам. Старались сделать так, чтобы спортсмены работали на «своих» снарядах, те которые у них самые сильные. Только применив грамотную тактику так можно победить командном многоборье.

Алексей Немов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- У нас уже опытная команда, они в таком составе с Рио-2016 выступает.

- Да. Плюс Иван Стритович сильно прибавил. Очень хорошо перекладину работает, сложную комбинацию показывает.

- Что нам на чемпионате мира ожидать в отдельных видах?

- Я думаю, что хорошие шансы, чтобы стать лидерами в личном многоборье, есть у Артура Далалояна, и Никиты Нагорного.

- Но там один китаец очень сильный.

- Ну да. Знаете, это у кого крепче нервы окажутся, кто чище сделает, пройдет по доскокам, у того реальный шанс выиграть.

- Алексей, вам так ни разу и не удалось стать чемпионом мира в командном многоборье...

- Чемпионат мира, к сожалению, мы ни разу не выиграли, но зато мы выиграли Олимпийские игры.

- Китайцы доминировали последние 20 лет на чемпионатах мира.

- Да, это правда. Но когда-то что-то кончается. Наша сборная доказала это своим трудом, своей работой.

- Уже меньше года осталось до Олимпиады в Токио.

- Вы сами понимаете, что и Китай, и Япония, безусловно, захотят взять реванш, будут очень многое менять наверняка. Но в целом мы сделали очень хорошую заявку на то, чтобы реально бороться за золото на Олимпиаде, где бы она ни проходила.

- Алексей, вы обычно в конце осени проводите шоу Немова. Кто-то будет на нем в этом году?

- Практически вся сборная приглашена. Правда некоторые ребята не смогут выступить, так как будут заняты на других турнирах. Но Никита Нагорный, Денис Аблязин и Дмитрий Ланкин приедут. Не все, но половина состава сборной точно будет.

- А когда и где это будет происходить?

- 25-26 октября в «Лужниках» на Малой спортивной арене. Ждем всех вас, любителей спортивной гимнастики.

Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Штутгарт (Германия)

Мужчины. Команды. 1. Россия (Никита Нагорный, Артур Далалоян, Иван Стретович, Давид Белявский, Денис Аблязин) - 261,726. 2. Китай – 260,729. 3. Япония – 258,159.