«Стройная Россия»: а вы готовы худеть со всей страной?

11 октября во всем мире отмечают день борьбы с ожирением. Не секрет, что эта проблема и в России достигла масштабов эпидемии. И последнее время, бьют тревогу эксперты, лишний вес «атакует» все чаще именно мужчин, детей, подростков.

О методах профилактики ожирения и не только «Комсомолка» поговорила с руководителем Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения «Стройная Россия» Ольгой Ванатовой (См. Из досье «КП»).

ЭПИДЕМИЯ ОЖИРЕНИЯ

- Ольга Владимировна, насколько все серьезно у нас в стране с лишним весом?

- В мире каждый год почти три миллиона человек умирают от последствий избыточного веса. Представьте - это целый город! Ожирение – это болезнь! За пять лет число людей с лишним весом в нашей стране увеличилось на 30%. То есть каждый третий россиянин имеет избыточный вес, каждый четвертый страдает от ожирения. Эксперты приводят устрашающие цифры: к 2030-му году более 250 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет во всем мире будут страдать ожирением. Россия в этом списке на 17-м месте в мире - между Алжиром и демократической республикой Конго. Это значит, что к 2030 году у двух с половиной миллионов российских детей и подростков будет диагностировано ожирение.

- Чем же оно так опасно? У нас наоборот, любят, когда дети пухленькие. Особенно бабушки радуются...

- Я не врач, но подробно изучала эту проблему. Еще недавно заболеваемость детей сахарным диабетом исчислялась единичными случаями на страну, а сегодня - десятками тысяч. Последние мировые исследования доказали, что ожирение – это причина 12 видов рака. В числе последствий его заболевания желудочно-кишечного тракта, ишемическая болезнь сердца, тромбоз глубоких вен, заболевания сосудов нижних конечностей, болезни дыхательной системы и болезни костно-мышечной системы, нарушение репродуктивной функции у женщин. Вам мало?

Я всю жизнь занималась профилактикой нарко- и алко-зависимости, но масштаб проблем с лишним весом меня потряс. Это огромная угроза для населения, эпидемия. Мысли создать подобную общественную организацию возникла не вчера, но зарегистрировались мы официально совсем недавно, 23 сентября 2019 года. В составе Общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения «Стройная Россия» (так мы официально называемся) входят 46 филиалов в разных регионах России. С нами уже более полутора тысяч человек. И это только начало.

Кто представляет интересы нашего движения? Это профессиональное сообщество врачей: эндокринологи, диетологи, терапевты и простые граждане, которые неравнодушны к проблеме ожирения в России. К нам присоединились производители продуктов питания - что немаловажно, представители спортивного сообщества.

СТРОЙНОСТЬ — ЭТО НОРМА

- А почему именно «Стройная Россия»?

- Стройность - это не только понятие фигуральное, то есть достижения идеальных параметров «90/60/90». Мы вкладывали в это название стремление к достижению гармонии. Быть стройным — значит быть здоровым. Недаром девиз нашего движения «Вес в норме - страна в форме!».

Главное для нас сейчас - вернуть человека, россиянина, к здоровому образу жизни. Нет, не сделать его адептом агрессивного ЗОЖа, ни в коем случае! А помочь сориентироваться в своих запросах относительно питания, разобраться, какая физическая активность может давать ему стимул жить долго и счастливо, как он может помочь своим детям расти гармоничными, здоровыми.

И мы призываем россиян вступать в наше движение, делиться своими мыслями и видением проблемы формирования здорового образа жизни. Даже самые необычные и креативные.

- И чем занимается организация? Какие-то конкретные цели у вас уже намечены?

- Глобальная цель – это формирование здорового образа жизни населения Российской Федерации. Консолидация совместных усилий граждан, различных ведомств и организаций.

В первую очередь, мы будем выходить с важными законодательными инициативами - которые будут влиять на политику государства и общества в вопросах здорового образа жизни. Проблем-то множество! Это и питание школьников, проблемы, связанные с агрессивным навязыванием вредных для детей и подростков продуктов, в частности фаст-фуда и газированных напитков, проблемы излишнего сахара, соли и консервантов в продуктах. Формирование правильного пищевого поведения в целом в семье.

НАЗАД, К ЗДОРОВЬЮ

- И, конечно, мы общественная организация — а значит будем изучать мнение общества, нащупывать самые острые и общие запросы, связанные со здоровым образом жизни, - продолжает Ольга Ванатова. - К нам обращаются родители, обеспокоенные вопросами правильного питания детей и подростков. Современный школьник с лишним весом, увы, не идет к врачу— он ищет ответ в интернете. А там множество псевдомедиков — блогеров. Которые советуют порой совершенно непредсказуемые вещи, вплоть до голодания или употребления уксуса. Предлагают некие волшебные таблетки. Итог — ребенок оказывается на больничной койке. Понятно, что органы власти отследить все подобные вещи в интернете не могут. Но! Вместе с общественниками, с неравнодушными людьми, теми, кто переживает за своих детей, это сделать можно — и нужно.

Так что одной из целей нашей организации является как раз борьба с псевдолекарями в Сети.

Наши цели и задачи полностью совпадают с курсом, взятым Минздравом России, на формирование здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 года. Значит, будем работать плотно и с Минздравом, и с Роспотребнадзором.

- Как на счет конкретных мероприятий?

- В данный момент на старте крупный социальный проект «Назад к здоровью». В день борьбы с ожирением волонтеры нашего Движения будут принимать участие в различных мероприятиях. Начнем с простого — предложим человеку измерить талию и посмотреть - все ли в норме, измерить свой индекс массы тела. У нас есть специальный цветной сантиметр, который наглядно поможет распознать, есть ли у человека проблемы с лишним весом. И если есть повод для тревоги — волонтеры будут подсказывать, к какому специалисту нужно обратиться за консультацией.

В планах и участие в научных конференциях, и в крупных спортивных мероприятиях. Готовится подписание нескольких соглашений с крупными некоммерческими организациями, которые занимаются профилактикой здорового образа жизни.

Так что планов у нас очень много!

Из досье «КП»

Ольга Владимировна Ванатова 25 лет проработала в правоохранительных органах - подполковник полиции (занималась вопросами межведомственного взаимодействия в сфере профилактики). Награждена ведомственными и региональными наградами. Вице-президент НП «Независимой наркологической гильдии». Президент некоммерческого фонда по профилактике социально-значимых заболеваний и пропаганде здорового образа жизни «Здоровая Страна». Председатель общероссийского общественного движения по профилактике неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни населения «Стройная Россия».

Справка «КП»

Зачем нужна «Стройная Россия»?

Задача Общероссийского общественного движения - активная помощь реализации «Стратегии формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний до 2025 года», цель которой - снижения смертности от неинфекционных заболеваний.

А именно:

- содействие формированию здорового образа жизни российского населения;

- развитие профилактики неинфекционных заболеваний в Российской Федерации;

- повышение уровня информированности населения о необходимости здорового образа жизни и о факторах риска неинфекционных заболеваний;

- формирование у населения мотивационных установок на здоровый образ жизни и его пропаганда;

-объединение усилий гражданского общества, органов исполнительной и законодательной власти, общественных организаций, бизнес-сообщества, религиозных конфессий для обеспечения условий для ведения здорового образа жизни